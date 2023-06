Je stad, je straat of je huis op een onderzetter of snijplank: bij Cre8 kan er nu nóg meer

Beeld Shutterstock

Voor degenen die het niet weten: wat doet Cre8?

“Onze makers zijn mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Jongeren die een traject volgen, kwetsbare Amsterdammers, maken met behulp van lasersnijders cadeautjes. Vaak heel persoonlijk, want de klant kan ze zelf ontwerpen. Je stad, je straat of je huis, of je het op een snijplank of op een onderzetter wilt: alles kan. De makers sluiten hier na een jaar af met een eigen product.”

En nu naar een nieuw pand.

“We groeiden uit ons jasje. We krijgen steeds meer klanten en we hadden een grotere werkplaats nodig en ook meer plek voor onze makers. We hadden twintig tot vijfentwintig werkplekken, dat worden er dertig tot vijfendertig. We hebben meteen meer plek voor personeel, en voor machines.”

Had u nog niet genoeg lasersnijders?

“We beginnen nu ook een eigen recyclefabriek. We hielden altijd vrij veel plexiglas over en dat hebben we jaren bewaard. Daarvan gaan we nu nieuwe producten maken, maar daarvoor hadden we wel een shredder nodig, een oven, en een pers. De producten die we daarvan gaan maken, zijn nog niet te koop, we zijn bezig met de ontwikkeling.”

Zijn er wel al meer nieuwe producten?

“Ons assortiment breidt zich constant uit, er is altijd iets nieuws.”

Bij de vorige Cre8 kon iedereen naar binnenwandelen om een kijkje te nemen, hoe is dat nu?

“Tja, dat is in Westpoort anders: we hebben geen etalage meer, we zitten op een bedrijventerrein, het pand is niet uitnodigend. Hier maken de mensen geen ommetje. Maar iedereen is nog altijd welkom hoor.”