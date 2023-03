‘Je smaak verlies je niet als je vlucht’: Because We Carry zamelt kleding in voor vluchtelingen

Elke dag openen nieuwe winkels, restaurants en cafés in de stad. In onze rubriek Net open lees je erover. Vandaag: Because We Carry helpt vluchtelingen in Amsterdam en opende een pop-up free shop. ‘Je smaak verlies je niet als je vlucht.’

Aan de Czaar Peterstraat vind je sinds drie jaar het kantoor van vluchtelingenorganisatie Because We Carry (BWC), te herkennen aan het fleurige geel-met-roze logo op het raam. Vanuit hier coördineert BWC verschillende projecten in onder meer Griekenland, en worden inzamelingsacties opgezet. Zoals voor de ruim 1000 vluchtelingen die sinds oktober verblijven op een oud cruiseschip in het Westelijk Havengebied. Daar is eigenlijk een tekort aan alles, maar vooral ook aan kleding. In het BWC-kantoor gingen de stoelen aan de kant; er wordt nu kleding ingezameld.

“We beginnen altijd in totale chaos. Dan kijken we elkaar aan van: ‘Gaan we dit doen? Ja, we gaan dit doen’,” zegt Steffi de Pous (40), oprichtster van BWC. Zevenenhalf jaar geleden vloog ze naar het Griekse eiland Lesbos om bananen en warmtedekens uit te delen aan mensen die net de oversteek van Turkije naar Griekenland hadden doorstaan.

Nu biedt BWC ook hulp in Amsterdam. Iedereen die op het eerder genoemde schip verblijft, kan bij BWC langskomen om gratis kleding uit te zoeken. “Mensen nemen lang de tijd, ze vinden het heerlijk om persoonlijke aandacht te krijgen en pakken hun moment. Je smaak verlies je namelijk niet als je vlucht.”

De shop draait op een groep vrijwilligers die ook verblijven op het cruiseschip. Voor hen is het een uitje om een dag te komen helpen. “De inbreng van kleding was in het begin enorm, nu merken we dat er tekorten dreigen. Donaties zijn meer dan welkom.” Er ligt een plan bij de gemeente om van de pop-up een permanente ‘free shop’ voor vluchtelingen te maken.

Pop-up free shop Because We Carry Czaar Peterstraat 120h (Centrum) Openingstijden Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 10.00-17.00 uur. Op woensdag wordt er Nederlandse les gegeven aan vrijwilligers die helpen in de shop. Nodig Mannenkleding: broeken, schoenen (vooral gympen) en sweaters in maat S en M. Ook tienerkleding. Alles schoon, heel, en netjes opgevouwen. Kleding kun je opsturen of langsbrengen. Bijzonder BWC heeft door het jaar heen meerdere inzamelingsacties, ook voor spullen die nodig zijn in de vluchtelingenkampen in Griekenland.

