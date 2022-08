Je oog is een kunstwerk, vinden ze bij Eyemazy

Beeld Daphne Lucker

Voor supergedetailleerde uitvergrote kiekjes van je oog kun je sinds kort terecht bij het eerste Nederlandse filiaal van Eyemazy. Volgens franchisenemer Anna Konko (40) moet zo’n foto (vanaf €25) een uniek en persoonlijk kunstwerk opleveren. “Mensen hangen de foto in hun huis of geven het cadeau aan een familielid. Koppels en gezinnen komen samen langs om hun irissen vast te leggen.”

Eyemazy is een van oorsprong Duitse keten en heeft winkels in onder andere Frankrijk, Dubai en Canada. Konko leerde het concept een paar jaar geleden kennen en wilde na haar werk in consulting graag iets nieuws proberen. “Ik had het gevoel dat het echt iets speciaals was en wilde een andere weg inslaan.”

Ze trok met Eyemazy in het pand waar voorheen kunstgalerij So Art zat. De lichte ruimte met visgraatvloer en witte muren leent zich dan ook uitstekend voor kunstobjecten; de muren hangen vol met grote irisfoto’s. Op de balie staat het apparaat waarmee de foto wordt gemaakt. Dat werkt als volgt: je legt je kin op een ondersteuning en kijkt in een zwart gat, waarna met een felle flits je oog wordt vastgelegd.

Medewerker Sush Gupta (22): “Het fascineert mensen dat ze denken te weten hoe hun oog eruitziet, maar door de foto erachter komen dat hun iris uit veel meer kleuren bestaat dan ze aanvankelijk dachten.” De afbeelding kan bewerkt worden met allerlei effecten (€5). Zo kun je ervoor kiezen om de iris te laten omringen met bubbels of het heelal.

