Je moet 24 verdiepingen omhoog met de lift, maar dan heb je ook wat bij restaurant Selva

Beeld Jakob van Vliet

Je moet 24 verdiepingen omhoog met de lift, maar dan heb je ook wat: een panorama over de hele stad, vanaf de bovenste verdieping van het Nhow-hotel bij de RAI. Deze ruimte heeft lang leeggestaan in coronatijd, maar sinds kort vind je hier Selva, een door de Zuid-Amerikaanse keukens geïnspireerd restaurant. Ook te vinden in de nok van het gebouw: cocktailbar Sonora en een vergaderruimte.

“Ik kan niet wachten tot het winter wordt,” zegt restaurantmanager Leon Tolhuis (39). “Dan kun je van hierboven prachtig de lichtjes van de stad zien.” Eten kun je hier inderdaad met uitzicht over de stad, maar ook aan de grote open keuken, waar je eersterangs toekijkt hoe de gerechten op de grill worden bereid.

Ze willen bij Selva het liefst géén hotelrestaurant zijn. Tolhuis: “Van dat stigma willen we echt af. We hopen vooral dat er ook mensen komen die geen hotelgasten zijn.” Het restaurant is ingericht met een knipoog naar het Amazoneregenwoud, met grote groene planten en golvende zitplekken in aardse kleuren.

“Onze gerechten zijn family-style, dus je deelt alles,” aldus Tolhuis. “Het leukst vinden we het als mensen lekker aan tafel zitten, voortdurend bestellen wat ze willen en ondertussen gezellig met elkaar kletsen.” Eten is er in overvloed: bij de Raw Bar kun je onder andere ceviche (€15) of rauwe tonijnhapjes (€17,5) krijgen en van de grill is er dorade (€24) of een grote Tomahawksteak voor twee personen (€95).

Bekijk ons overzicht met alle nieuwe winkels, restaurants en cafés. Tips? open@parool.nl.