Je lijkt wel in Frankrijk bij Stadsbakkerij As

Stadsbakkerij As. Beeld Susanne Stange

Met de Franse radiozender FIP op de achtergrond waan je je bij binnenkomst in een Frans dorpswinkeltje. In Stadsbakkerij As ligt de bruine broodkast achter de toonbank vol met olijven-, spelt-en stokbrood. Alles wat met brood te maken heeft is in de winkel van zo’n 12 vierkante meter te verkrijgen: beleg zoals jam en marmite, maar ook zuivel en wijn.

Vanwege corona mag er geen gebruik worden gemaakt van de groene bankjes en tafels buiten. ­Vanuit het winkeltje kun je in de ­bakkerij gluren en zien hoe het personeel het zuurdesembrood maakt.

“Sinds we in februari opengingen, hebben we al veel vaste klanten gekregen, die wel twee à drie keer in de week komen,” vertelt eigenaar Sander Overeinder (50). Aangezien er in de zaak twee klanten tegelijk naar binnen mogen, staat er volgens Overeinder in de weekenden vaak een rij die kan oplopen tot vijftien man.

Een stokbrood is 3,50 euro, het tarwebrood kost 5 euro. Overeinder: “Ook verkopen we kroketten, daar is een behoorlijke run op.” Misschien komt dat door het diverse aanbod: ­de kroketten zijn er in vlees-, vis- en vegetarische varianten.

Overeinder runde eerder restaurant As in het Beatrixpark, maar was toe aan een nieuwe uitdaging. Het pand in Oost wordt nu alleen gebruikt als bakkerij, maar er zijn plannen om met de eigenaren van Hotel de Goudfazant van de ruimte achter de winkel een restaurant te maken. “Hoe dan ook, de bakkerswinkel verdwijnt in ieder geval niet.”

