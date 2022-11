Je hond een dognut, jij een donut bij hondencafé Woof & Me in De Pijp: ‘Hier zijn hond en mens gelijk’

Shifu in de ballenbak van hondencafé Woof & Me, met baasje Romania Xhaja. ‘Het is zijn eerste keer hier, dus hij is helemaal door het dolle heen.’ Beeld Nina Schollaardt

“Sorry, mijn hond likte net aan je broodje.” Roodaangelopen verontschuldigt de hondenbezitter zich bij Elliot Finn Philips (29). Die kan er alleen maar om lachen. Zelf was hij druk bezig met zijn Griekse viervoeter Otis, die net de snack van dwergkees Cleo had opgeschrokt.

“Stel je voor dat mensen in een restaurant naar je tafel zouden lopen en jouw eten zouden opeten.” Cleo’s hondenmoeder Alex Kitchen (29) drinkt een cappuccino en lacht om de situatie. Het concept van het café spreekt haar aan: “Het is jammer dat je vaak je hond ergens niet mee naar toe mag nemen of hem aan de lijn moet houden. Maar hier mag hij los en dat is heerlijk.”

Hond en mens gelijk aan elkaar

Vorige maand ging het café in De Pijp open. Knalroze muren en ingelijste posters van vrolijke hondensnoeten vormen het decor. Eigenaresse Anne Faria (31): “Vier jaar geleden ging ik op zoek naar zo’n plek waar honden en hun eigenaren op een leuke manier ook in de winter met elkaar in contact konden komen. Maar ik vond hem niet.” Daarom zegde ze haar baan in de biofarmacie op en richtte zich op het realiseren van Woof & Me. Een plek waar, aldus Faria, je hond niet onder tafel hoeft te blijven liggen, maar waar mens en hond gelijk zijn aan elkaar.

“Nederland loopt achter wat betreft cafés en speelplaatsen voor honden,” zegt ze. “In andere landen is het concept van een hondencafé al langer populair. Ik kom uit Brazilië en daar heb je zelfs een echte club voor honden! De dieren vieren daar hun verjaardagen, er is een cafetaria en een zwembad.” Een zwembad in Amsterdam ging haar te ver, maar een ballenbak moest er komen.

Glutenvrije pindakaascupcake

In die ballenbak hapt Franse buldog Leo onvermoeibaar naar de blauw-groene en paarse plastic ballen die zijn baasje Hussein Diab (33) in de lucht gooit. Diab: “Een vriend vertelde me over dit café en ik zag het ook voorbijkomen op Instagram. Ik vind het zo’n uniek concept dat ik er meteen heen wilde. En bovendien verwen ik mijn hond graag.”

Om hem heen lopen meer dan tien honden kriskras door het kleine café. Verrassend genoeg ruikt het er niet naar hond. Veiligheidshekjes bij de ingang, trap en toegang tot de open keuken houden de dieren in een veilige omgeving. In de hoek bij de ingang stopt een American Stafford zijn neus in een metalen drinkbak. Het grote hondenkussen blijft leeg. Logisch, de honden hebben het te druk met spelen en snacken.

Faria: “Ik wilde graag hapjes voor honden maken die eruit zien als eten voor mensen. Daarom heb ik online een cursus gevolgd waar ik precies dát leerde!” Het resultaat mag er zijn. De woofin (€4), de glutenvrije pindakaascupcake met een toefje cream cheese en de superfoods aqcai, spirulina, bieten en kokosrasp. De dognut (€4) is een lactose- en glutenvrije donut met pindakaasglazuur. Slobberen lukt het beste met de puppuccino (€1,50), lactose en suikervrije room. En of je nou vier of twee benen hebt, de menukaart biedt voor ieder wat wils.

Extatisch gesnuffel

Yorkshireterriër Shifu zit op de schoot van zijn baasje Romania Xhaja (27). Zijn dognut is net geserveerd. “Kijk wat lekker!” Xhaja houdt het baksel voor zijn neus, maar hij moet er nog niks van hebben. “Het is zijn eerste keer hier, dus hij is helemaal door het dolle heen. Ik durf hem niet los te laten, want hij bespringt de hele tijd de andere honden en ruikt aan hun ballen.” Ze giechelt. Even later durft ze het toch aan. “Ach, iedere hond heeft zo zijn gedrag. We delen het plezier en zo raak je ook in gesprek met elkaar.” Voor ze er erg in heeft, drukt Shifu alweer zijn snuit in het kruis van een volgende hond.

Je zou je kunnen afvragen: gaat dat wel goed, met zo veel honden bij elkaar? Meestal wel. Faria: “Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen dier. Maar ik let ook op. Aan de lichaamstaal van een hond kun je een hoop aflezen.” Stickers op tafel geven uitleg over de lichaamstaal van honden. Ook ligt er een boek waarin bezoekers nog wat meer kunnen lezen over verschillende houdingen. “Om ruzies te voorkomen vragen we mensen geen speelgoed mee te brengen, dat hebben we hier ook niet.” Wel staat er basilicum en rozemarijn. “Snuffelen is een echte activiteit voor honden, en over een plantje wordt geen ruzie gemaakt. Wacht even, ik moet dat plasje daar opdweilen.” Faria maakt de vloer droog. Met een knipoog: “De honden willen zo hun territorium afbakenen of zijn soms zo opgewonden dat ze wat druppeltjes verliezen.”

Cleo met baasje Alex Kitchen. ‘Hier mag hij los en dat is heerlijk.’ Beeld Nina Schollaardt

Aaien, knuffelen, voeren en kletsen

Bezoekers letten niet alleen op hun eigen hond, maar bekommeren zich ook om de andere dieren. Er wordt geaaid, geknuffeld, gevoerd en gekletst. Léon van Scheppingen (35) heeft weliswaar zelf geen hond, maar vermaakt zich prima. Ook hij kwam het café op Instagram tegen. En hoewel Van Scheppingen in Utrecht woont, kon hij het niet laten om te gaan kijken. “Ik ben dol op honden. Het leek me heel leuk hier en het is inderdaad fijn om omringd te zijn door die beestjes.”

Dus ook zonder hond ben je welkom? Faria: “Dit café is er ook voor de mensen die graag een hond zouden willen, maar dat om de een of andere reden niet kunnen doen. De enige voorwaarde om hier te zijn, is dat je van honden houdt.”