Je hoeft geen fancy plannen te hebben om van de sexy ansjovisboter van Emma de Thouars te genieten

Vier kookschrijvers nemen ons om beurten mee in hun keukens. Deze week brengt Emma de Thouars wat luchtigheid in geklopte ansjovisboter.

Misschien ken je hem al, hij heeft namelijk meer dan een miljoen Instagramvolgers. Hij heet Thomas Straker en ik ben verliefd op hem. Thomas is een Britse chef die snel uitgroeide tot sexy boterfenomeen door zijn hotte filmpjes in de serie All things butter.

Hij maakt ongeveer met alles opgeklopte boter. Gebrande chili, sjalot, mosselen, chocola: hij stopt het met grote hoeveelheden roomboter in de keuken­machine, die alles door elkaar hakt en tegelijk de boter opklopt.

Chic

Dat ziet er niet alleen sexy uit, het smaakt ook zo. Door lucht in de boter te kloppen smaakt die meteen een stuk decadenter. Misschien dat je geklopte boter daarom ook vaak op de kaart van chique restaurants ziet staan.

Ik maak mijn opgeklopte boter met de elektrische mixer omdat je in een keukenmachine extreem veel boter moet doen voordat hij effectief kan kloppen. Ik woon alleen, dus dat leek me overdreven.

Ik had gepland om dit op te dienen bij een lunch, die uiteindelijk niet doorging. In plaats daarvan heb ik toen vijf dagen lang overdag niets anders gegeten dan brood met dikke lagen van deze boter erop.

Je hoeft dus absoluut geen fancy plannen te hebben om van deze sexy boter te genieten.

Opgeklopte ansjovisboter Ingrediënten - 5 tenen knoflook in zo dun mogelijke plakjes

- 50 ml olijfolie

- 1 teen knoflook, geraspt

- 1 blikje ansjovis

- 30 g platte peterselie, fijngehakt

- 250 g roomboter, op kamertemperatuur

- versgemalen zwarte peper Bereiding Bak de knoflookplakjes goudbruin en knapperig in de olijfolie. Doe dit op laag vuur en blijf goed roeren, zodat de ­plakjes egaal bruinen en niet verbranden. Giet af en vang de olie op in een mengkom. Laat de plakjes uitlekken op keukenpapier en breng op smaak met een snuf zout. Doe de geraspte knoflook bij de knoflookolie in de kom, samen met de olie uit het blikje ansjovis en de peterselie. Snij de ansjovis fijn en voeg toe aan de kom. Voeg de boter toe en klop met een elektrische mixer tot de boter luchtig is (dat duurt wel een paar minuten). Breng op smaak met peper. Laat hem helemaal afkoelen, dan proef je de luchtige structuur beter. Serveer met de knoflookcrispies erbovenop.

In deze rubriek nemen we een kijkje in de pannen van Raghenie Bhawanie, Jigal Krant, Samuel Levie en Emma de Thouars.