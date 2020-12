Jayh Jawson: ‘Als echte church boy groeide ik gedeeltelijk op in de kerk’

Jaouad Ait Taleb (38), artiestennaam Jayh Jawson. Beeld Nosh Neneh

Mijn buurt

“Ik groeide op in Noord en heb daar het grootste deel van mijn leven gewoond. Nu woon ik al een paar jaar in Zuid. Een heel mooie buurt, alleen ik mis het sociale. In Noord groet je iedereen op straat en soms maak je ook nog even een praatje, of je elkaar nou kent of niet. Hier gebeurt dat nauwelijks en in de winkels zijn mensen vreemdelingen voor elkaar. In Noord ben je met z’n allen buurtbewoners.”

Restaurant

“Onlangs heb ik een klein pareltje ontdekt: Ken Sushi, in de Lootsstraat. De vis wordt naar binnen gedragen terwijl je binnen zit, zo vers is ie. Je zit er aan de bar, waar de chef het eten pal voor je neus bereidt.

Een maaltijd bestaat uit 21 gangen sushi, waarvan je niet weet wat er precies gaat komen. Elke gang is één stuk sushi en bij de laatste gang mag je een van de eerdere gangen nog een keer proeven, of je neemt er nog vier gangen bij. Dat laatste doe ik natuurlijk.”

Ken Sushi, in de Lootsstraat. Beeld Nosh Neneh

Ergste horeca-ervaring

“Dat we nu al zo lang niet naar de horeca kunnen. Ik hou ontzettend van uit eten gaan, dat is voor mij puur genieten en ­ontspannen. Wat is nou nog lekkerder dan goed eten?”

Museum

“Het Moco Museum vind ik echt een aanrader, omdat er kunst uit mijn tijd is – van veelal jonge kunstenaars, zoals The Kid. Hij is een relatief nieuwe artiest, een auto­didact, die maatschappelijke thema’s als rassenverschillen en armoede laat terugkomen in zijn werk. Hij maakt heel realistische beelden en schilderijen die van een afstand foto’s lijken, zo knap gemaakt. En je hebt er streetart van Banksy. Ook hij stelt maatschappelijke issues aan de kaak, dat vind ik tof.”

Het Moco Museum. Beeld Nosh Neneh

Kerk

“Ik geloof wel, maar ben niet religieus en ga ook niet meer naar de kerk. Vroeger wel; als echte church boy groeide ik gedeeltelijk op in de kerk. Ik ging naar New Song, in Zuidoost. Ik speelde piano en bas in de kerkband, en soms traden we ook buiten Amsterdam op. Het was een fijne en leerzame tijd, die me muzikaal en persoonlijk heeft gevormd.”

Dieren in Amsterdam

“Afgelopen zomer viel het me ineens op dat er zoveel parkietjes zijn. Op Curaçao, waar mijn moeder vandaan komt, leven die beesten ook. Maar daar zie je ze niet zo vaak en met zoveel tegelijk als hier. Ik vind het nice, ze geven kleur aan de stad.”

Favoriete modewinkel

“Ik schaam me een beetje om dit te zeggen, maar de beste plek om te shoppen vind ik de Bijenkorf. Er kleeft een imago van decadentie aan, met al die dure merken, maar daar gaat het me niet om. Sommige merken zijn wel mooi, maar ik vind het vooral heel handig dat je alles onder één dak hebt: je kunt er terecht voor schoenen, kleding, een luchtje, je kunt er lunchen en naar de wc, als dat moet. Ik hou van die efficiëntie.”

Met pek en veren de stad uit

“Fietsers die niet stoppen voor voetgangers bij een zebrapad, mijn allergrootste irritatiepunt. Soms krijg je ook nog een grote mond als je oversteekt.”

Een avond stappen met...

“Glen Faria, dat is echt m’n gappie. Als we elkaar zien, zijn we altijd aan het werk of met ons gezin. Dus een keer samen op stap gaan lijkt me mooi. Ik zou hem meenemen naar Ken Sushi, da’s echt een uitje. Hoewel ik steeds minder alcohol drink, maak ik voor die avond een uitzondering.”

Beste plek om te sporten

“In de zomer hou ik ervan om buiten te sporten, bijvoorbeeld in het Oosterpark of langs de Volendammerweg in Noord. Daar staan rekken waar je calisthenics kunt doen: opdrukken, optrekken, en andere oefeningen met je eigen gewicht. Nu vind ik het veel te koud om buiten te sporten en ga ik naar de sportschool van een vriend van me, in Zaandam.”

Amsterdam voor kinderen

“Bij het Weteringplantsoen zit een superleuke speeltuin, waar ik graag met mijn zoon van 3 heen ga. Er staan fietsjes en stepjes die ieder kind kan gebruiken, er is een grote zandbak en er is zelfs een pad aangelegd met een stoplichtje. Door de hekken eromheen voelt het heel veilig.”

Het speeltuintje bij het Wetenringplantsoen. Beeld Nosh Neneh

Ik voel me Amsterdammer, omdat...

“Toen ik klein was, vroeg ik mijn moeder eens: ‘Mam, u komt uit Curaçao, en papa komt uit Marokko. Wat maakt mij dat dan?’ Zij kwam toen met het legendarische antwoord: ‘Jij bent een Amsterdammer.’ En dat is het gewoon precies. Het is het mooiste wat m’n moeder ooit tegen mij heeft gezegd.”