Japanse sando’s en fotogenieke cocktails bij In Bread op de Overtoom in Amsterdam-West

De Britse John Sindall (35) en Andrew Barsoum (38) wilden aanvankelijk in een studiokeuken etensvideo’s voor op sociale media maken, maar eindigden toch met een echt restaurant aan de Overtoom. Tussen futuristische roze en blauwe muurschilderingen en op stoelen met doorzichtige zittingen willen ze ‘eten dat je online ziet’ laten proeven. “Veel mensen slaan receptvideo’s op, maar maken het vervolgens nooit zelf,” zegt Barsoum.

Neem hun gefrituurde 24-uurs aardappel (€9), die uit honderd samengeperste laagjes bestaat. “Het recept staat gewoon online, maar mensen hebben geen zin om twee dagen lang aardappels te bereiden. Dat doen wij wel,” zegt Sindall.

Behalve gecompliceerde aardappels, zijn Japanse sandwiches, sando’s, de sterren van de avond. “Veel mensen vinden het idee van een sandwich als avondeten lastig, tot ze die van ons proberen. Zo zit er 150 gram varkensvlees in een broodje, dat we 16 uur lang sous-vide hebben gekookt. Daarom heten we In Bread: er past een hele maaltijd tussen twee sneetjes brood,” zegt Barsoum.

Hij heeft geen culinaire opleiding gedaan, maar bedenkt de recepten zelf. Op het menu staan nu vijf sando’s, onder andere met varkensvlees (€18), garnaal (€19) en oesterzwam (€15).

“We hopen dat mensen komen voor het eten, maar blijven voor de drankjes,” zegt Sindall, want tussen de Japanse cyberpunkambiance, inclusief dj-set, kunnen ook fotogenieke cocktails (€13) gedronken worden. Sindalls favoriet is de Are You Yolking?, met citroengin, een eierdooier en vlierbloesemlikeur. “Die smaakt als een limoenmeringuetaart.”

