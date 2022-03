Japanse drankjes en pittige honing: de eigenaren van Tuig van de Tichel verkopen wat ze lekker vinden

Beeld Daphne Lucker

“Dit is een snoepwinkel voor volwassenen,” zegt Seger Abels (32). Samen met Bas Lammersen (37) runt hij Tuig van de Tichel. Het hoekpandje in de Tichelstraat heeft ramen tot aan het plafond. Midden in de winkel staat een ronde, witte tafel waarop onder andere het eigen kookboek van het duo, Ceviche (€25), ligt uitgestald. Opvallend zijn de Fireball en Blue Razz Jawbreakers op de houten kassa, die voor €1 over de toonbank gaan. “Jawbreakers vonden wij in onze jeugd fantastisch, daarom liggen die hier nu ook,” zegt Lammersen.

Samen met Jordy Wentink (38) zijn ze sinds juni 2019 eigenaar van restaurant Sjefietshé. Sinds twee weken verwelkomen Abels en Lammersen elke zaterdag iedereen die hun winkel binnenstapt. “Tijdens de Lindenmarkt is het hier ontzettend druk,” zegt Abels. “Als dit een succes wordt, gaan we vaker open.”

De winkel fungeert als plek waar de twee kunnen uittesten of hun zelfontworpen producten het Amsterdamse publiek bevallen. In de oranje-blauwe stellingkasten staan flesjes van hun pittige honingmerk Sweat Heat (€8,95) en liggen canvas tassen bedrukt met het Tuig van de Tichel-logo (€4). Ook staan er drankjes die ze zelf lekker vinden. De Franse rode natuurwijn Clos Bateau (€25), speciaalbiertjes van And Union (€2,50) en Japanse frisdrankjes van Mikan (€3) vullen de planken.

Nieuwe producten als sambal en rub zijn in de maak. “Hopelijk hebben we over een jaar een product gecreëerd waar mensen tot aan de Noordermarkt voor in de rij staan. Een limited edition waar wij bekend om staan. We hebben het alleen nog niet bedacht,” zegt Lammersen.

Tuig van de Tichel Tichelstraat 25

