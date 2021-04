Janneke over Daniël: ‘Mijn kind is opeens een zelfstandige man’

Janneke en Daniël. Beeld Harmen de Jong

Daniël Dojčinović (20):

“Toen ik op de middelbare school voor de eerste keer afkeek bij een toets, voelde ik me daar heel erg schuldig over. Ik dacht: dit kan echt niet. Toen ik later met mijn moeder in de auto zat, gaf ik toe: ik heb afgekeken bij die toets. Mijn moeder lachte me toen uit. Die weet ook wel dat af en toe afkijken gewoon bij school hoort.

Dat ik nooit tegen mijn ouders heb gelogen, komt omdat ik weet dat ik alles tegen ze kan vertellen. Dat hebben ze me altijd duidelijk gemaakt. Toch deed ik dat niet altijd. Als er iets was, merkten ze dat op een gegeven moment gewoon aan me. Ze weten wie ik ben als persoon.

Hoewel corona ook voor mij als ­singer-songwriter heel vervelend is, probeer ik bezig te blijven. Ik heb een livestream georganiseerd waarin verschillende artiesten uit de Verenigde Staten en Nederland samenkomen en muziek maken. En ik hoop deze zomer nieuwe muziek uit te kunnen brengen.

Mijn ouders hebben me altijd ondersteund in mijn droom om artiest te worden. Er zijn genoeg ouders die het niet geweldig vinden als hun kind zoiets wil gaan doen, daar heb ik geluk mee gehad. Mijn ouders zeggen niet alleen ‘leuk dat je dat wilt’, ze denken ook mee. Het idee van de livestream is bijvoorbeeld ontstaan bij mijn vader. Ze helpen me altijd zoeken naar mooie kansen.

Toen ik jong was, waren mijn moeder en ik gewoon ouder en kind. Nu ik volwassen ben, is het wederzijdse respect heel belangrijk in onze relatie. We leren veel van elkaar, mijn moeder staat open voor mijn ideeën. Ik ben vegetariër, mijn vader pesco­tariër. Mijn moeder eet nog wel vlees, maar door mij wel een stuk minder en bewuster. Het is niet zo dat ze zegt: ik ben de ouder, jij bent het kind, dus ik heb gelijk.

Mijn moeder heeft een groot aandeel gehad in mijn culturele opvoeding. We gingen vroeger vaak samen naar De Krakeling. Als De Krakelinggids door de brievenbus viel, zaten we die samen op de bank door te bladeren, en plakten we post-its bij de voorstellingen waar we kaartjes voor wilden kopen. Op die manier hadden we altijd een leuke voorstelling in het vooruitzicht. Zo’n avond in De Krakeling, daar keek ik de hele week naar uit. Die theaterbezoeken hebben mijn horizon verbreed en mijn liefde voor het podium en muziek is daar begonnen. Ik ben mijn moeder daar heel dankbaar voor.”

Janneke Hazelhoff (56):

“Een paar weken geleden is Daniël uit huis gegaan. Hij zei eerst altijd dat hij gedurende zijn bachelor wel thuis zou blijven wonen, maar opeens wilde hij toch wel graag een plekje voor zichzelf. Hij had snel een woning gevonden, dus het is erg snel gegaan. Voor mij is het wennen, ik vind het best heftig. Maar het is goed om op een gegeven moment op eigen benen te gaan staan, zijn was te kunnen laten slingeren waar hij wil, en chips te kunnen eten op elk moment van de dag.

Op het moment dat hij verhuisde was ik net geopereerd aan mijn been en mocht ik niet bewegen. Zijn vader, Predrag, heeft geen rijbewijs, dus Daniël moest zichzelf verhuizen. Ik zag hem vanuit de woonkamer wegrijden en dacht: daar gaat hij dan. Mijn kind is opeens een zelfstandige man.

Ik heb bewegingswetenschappen gestudeerd en ben uiteindelijk via omzwervingen bij mijn huidige baan als projectmanager kinderrevalidatie beland. Het is een baan waarin ik iets kan betekenen voor mensen. Dat vind ik belangrijk. Daniël en ik delen die visie: we zijn veel bezig met anderen. Afgelopen kerst heeft hij bijvoorbeeld kerstpakketten verzameld voor mensen die minder te besteden hebben. Ik vind het mooi dat hij zo op anderen gericht is.

Daniël heeft al sinds hij jong is een sterke wil en sterke ambities. Schoolzwemmen was nooit echt zijn ding. Voor het afzwemmen moest hij onder water door een hoepel zwemmen. De zwemjuf zei: “Jullie mogen eerst door de hoepel heen zwemmen.” Mag, dacht hij toen, niet moet, en hij zwom rustig langs die hoepel.

Daniël heeft eerst op de Amsterdamse Jeugdtheaterschool gezeten, via daar heeft hij een zangcursus gevolgd en toen hij in de schoolmusical op de middelbare school de hoofdrol speelde, was het wel duidelijk dat op het podium staan was wat hij moest en zou gaan doen.

Via via zijn we in contact gekomen met een producer. In 2016 zijn we naar die producer in New York gegaan, waar Daniël mocht optreden en een single mocht opnemen. Predrag en ik kwamen de studio binnen toen hij bezig was. We barstten uit elkaar van trots. Om je kind zo aan het werk te zien is geweldig, hij was echt als een vis in het water. Hier hoort hij, dacht ik.

Het is jammer dat hij door corona nu niet naar New York kan om daar met die producer en andere artiesten te werken, maar ik weet zeker dat hij in die stad terecht gaat komen. Misschien nog wel eerder dan ik denk.”