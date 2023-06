Janne (27) heeft twee banen om haar huur te kunnen betalen: ‘Ik ben altijd aan het werk, het is moeilijk om niet verbitterd te raken’

Janne Igbuwe (27) heeft naast haar werk als kunstenaar twee banen om de hypotheek van de huisbaas te betalen. ‘Tijd om rond te kijken en te genieten van jong zijn in Amsterdam is er nauwelijks.’

Huizenjacht Dit artikel is onderdeel van een serie over de huizenjagers van Amsterdam: met welke dromen begonnen ze, en welke zijn daar nog van over? Lees ook voorgaande afleveringen: hoe vind je nog een huis in Amsterdam?

Als Janne Igbuwe aan de Breitner Academie in Noord gaat studeren, wil ze niets liever dan terugkeren naar haar geboortestad Amsterdam. “Ik kom uit West, maar na hun vierde kind waren mijn ouders genoodzaakt naar Hoofddorp te verhuizen, driehoog-achter werd te klein.”

Omdat ze in Amsterdam geen huis kan vinden, wijkt Igbuwe uit naar Haarlem. “Voordat ik hbo deed op de Breitner Academie zat ik op het mbo, ik schreef me in bij Woningnet en bij Studentenwoningweb maar kwam nooit ergens voor in aanmerking, net zo min als mijn medestudenten. Onlangs hoorde ik dat mbo-studenten helemaal niet in aanmerking komen voor studentenhuisvesting. Dat dit iets is wat ze nu pas gaan wijzigen.”

Laatst werd Igbuwe voor het eerst in zeven jaar uitgenodigd om een jongerenwoning te bezichtigen via Woningnet in Zuidoost. “Ik heb de afgelopen jaren al veel punten opgebouwd en toch ben ik meestal nummer 100. Nu was ik voor het eerst nummer negen, dus ik heb wel gereageerd, ook al voelde het niet per se als een veilige plek voor een vrouw alleen en ga ik er niet van uit dat ik een kans maak.”

Twee banen

Op het moment woont ze in een piepkleine studio in De Baarsjes: “Ik betaal voor nog geen 25 m2 1100 euro; daarmee betaal ik de hypotheek van mijn huisbaas. Ik heb, naast mijn werk als kunstenaar, twee banen in de culturele sector en doe nog extra klussen. Alleen op die manier lukt het om iedere maand de vaste lasten te betalen. Intussen heb ik ook een studieschuld van 40K, iets waarover ik me altijd heel naar voel, vooral tegenover mijn vader – hij kwam met niets vanuit Nigeria naar Europa en heeft altijd keihard gewerkt om zijn gezin te onderhouden, en nu heb ik zo’n enorme studieschuld.”

Igbuwes moeder kraakte in de jaren tachtig in Amsterdam. “Ik heb weleens heimwee naar de stad waarin zij is opgegroeid. Die ik alleen ken uit haar verhalen. Kraken was toen nog niet illegaal. Inmiddels is wonen in de stad iets geworden voor rijke mensen. Hiervoor huurde ik een studio in Oost, in een groot koophuis. Voor corona was het een Airbnb, maar omdat er geen toeristen meer kwamen, verhuurden ze de plek aan woningzoekenden. Ik zag er van dichtbij hoe groot de kloof tussen arm en rijk inmiddels is.”

“Die mensen kochten ook nog het benedenhuis naast hen, ze braken de muren door om zo hun woonkamer nóg groter te maken, evenals hun tuin. In die enorme tuin zag ik ze zelden, want ze hadden ook nog een huisje op het platteland. De hele situatie begon me steeds meer tegen te staan. Na twee jaar moest ik eruit omdat ze me anders een contract voor onbepaalde tijd moesten aanbieden, wat ze natuurlijk niet wilden. Daarna verhuisde ik naar deze tijdelijke, veel te dure studio in West.”

Woongroep

Igbuwes droom was om parttime kunst­docent te worden op het vmbo en daarnaast eigen kunst te maken, ze exposeert al regelmatig. “Er worden nu docenten­woningen aangeboden, een mooi initiatief, maar daarvoor moet je minimaal 32 uur als docent werken. Dan zou ik nauwelijks tijd over hebben voor het organiseren van exposities, wat voor mij als afgestudeerd kunstenaar erg belangrijk is. Het voelt of ik vastzit. Tijd om rond te kijken en te genieten van jong zijn in Amsterdam is er nauwelijks, ik ben altijd aan het werk om rond te komen. Het is soms moeilijk om niet verbitterd te raken.”

“Ik word er ook moe van dat ik mijn ­verhaal, het verhaal van veel meer jongeren nu, steeds weer moet uitleggen. Het is absurd dat we inmiddels vinden dat we geluk hebben als we een plek vinden om te wonen voor een idioot hoge huur.”

Heel soms denkt ze erover om Amsterdam dan maar te verruilen voor de pro­vincie: “Maar of ik me als zwart meisje en kunstenaar, met een gemixte achtergrond, thuis ga voelen in een dorp? Ik weet het niet. Dit woonprobleem is op zoveel lagen complex.”

Na drie jaar op zichzelf zou ­Igbuwe nu wel in een woongroep willen leven: “Misschien is er iemand in de stad die iets weet? Of wie weet is er ergens een altruïstisch persoon die een woning heeft om aan mij te verhuren? Dat zou fantastisch zijn!”

‘Alleen met twee banen en lukt het me om de vaste lasten te betalen.’ Beeld Jakob van Vliet

Wie Janne Igbuwe (27), kunstenaar en zzp’er in de culturele sector.

Huurt een studio in De Baarsjes van 25 m2 voor 1100 euro per maand.

Beeld Laura van der Bijl

Wooncarrière 1996-2001 Knollendamstraat

2001-2009 Hoofddorp, Martin Luther Kingstraat

2009-2018 Hoofddorp, Vrijbuiterhof

2018-2020 Haarlem, Lange Herenstraat

2020-2022 Kraaipanstraat

2022-nu Orteliusstraat