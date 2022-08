Jammer van die lauwe wijn, maar de huisgemaakte deegwaren van Vicio zijn inderdaad onovertroffen (8-)

Bij Vicio, meester in deegwaren, staan Siciliaanse klassiekers op de kaart. De arancina mag warmer op tafel komen en de witte wijn koeler. Maar meesterlijk zijn de pasta’s en cannoli inderdaad, proeft culinair recensent Mara Grimm.

Ik huil niet snel in een ­restaurant, maar bij een visrestaurant op Sicilië rolden de tranen ooit bij de tweede gang al over mijn wangen. Fancy was het niet, integendeel; zoals bij zo veel dingen in het leven was het juist de eenvoud die raakte. Sindsdien wil ik niets liever dan terug, terug naar vis die zó uit de zee op de grill gaat, naar simpele pasta’s, naar interieurs waar de schilderijen schots en scheef aan de muren hangen. Het stond deze zomer op de planning, maar helaas: er moesten recensies worden geschreven en boeken worden gemaakt, dus Sicilië moet nog even wachten.

Pleister op de wond is een Siciliaans restaurant in de Bilderdijkstraat: Vicio, Il Mastro Pastaio. Vrij vertaald: Vicio, meester in deegwaren. Dat is de Siciliaanse chef en cateraar zonder meer, want niet alleen maakt hij zijn pasta’s zelf, ook de taarten en cannoli komen uit eigen keuken.

Op de begane grond is er een kleurrijke bar waar vrolijke jazz klinkt en waar je ’s ochtends kan aanschuiven voor een cappuccino en einde dag voor een aperitief. Slim, dat zorgt meteen voor een beetje levendigheid. We vragen dan ook om een tafeltje beneden, want het officiële restaurantgedeelte op de entresol ziet er zeker op een zomerse dag nogal bedompt uit.

De barvrouw – in kraakwit overhemd en zwarte bretels – maakt behalve verschillende spritzers ook prima alcoholvrije cocktails. Ook fijn: het biertje van mijn tafelgenoot gaat in een wijnglas. Van een biergoeroe leerde ik ooit dat de keuze van een bierglas niets te maken heeft met de biersoort, maar alles met het moment waarop je het drinkt. Zo bezien zou elk restaurant bier in wijnglazen moeten schenken, maar dat terzijde.

Zacht en kersig

Iets minder enthousiast ben ik over de wijnkaart, vooral de wijnen per glas zijn lang niet zo spannend als ik hoopte en komen bijna allemaal van hetzelfde wijnhuis – en dat terwijl er op Sicilië te gekke wijnen worden gemaakt. De rode Cavallina van Cantine Pellegrino is misschien wel de beste keuze: hij is gemaakt van nero d’Avola en shiraz en is easygoing, zacht en kersig.

Dan het eten. We beginnen met polpette di sarde: platte en smeuïge balletjes gemaakt van sardines met rozijnen en pijnboompitten en geserveerd met een tomatensaus zoals alleen Italianen hem kunnen maken. Een verrukkelijke klassieker. Jammer dat hij net als de andere voorgerechten op een leistenen bord wordt geserveerd; dat is een verschrikking om van te eten omdat je steeds je bestek over de ruwe steen hoort schrapen – snap je meteen waarom die dingen al jaren uit de mode zijn.

Gefrituurde rijstbal

Hoogtepunt van de voorgerechten is de arancina. Dat betekent letterlijk sinaasappel, vanwege het formaat: het is een enorme gefrituurde rijstbal. Traditioneel wordt hij gevuld met vlees, vis of groenten. In ons geval bestaat de vulling uit inktvis en met inkt­vis­inkt gekleurde rijst. Er komt een crème van tuinbonen met croutons en wat venusschelpjes bij. Hoewel zowel de arancina als de saus veel warmer op tafel hadden mogen komen, is het verder in alle opzichten een dijk van een gerecht: extreem machtig, maar zo’n goed krokant korstje en zo’n zachte en sma­kelijke vulling dat we ervan ­blíjven eten. Niet slim, want er volgen twee royale borden dampende, geurige pasta. Daarvan is de Siciliana het simpelst en daarom wat mij betreft het beste. Hij bestaat uit huisgemaakte tagliatelle met een paar eenvoudige smaakmakers: rozijnen, pijnboompitten, kappertjes, gedroogde tomaatjes, knoflook en geroosterde broodkruim. Dat laatste is een vondst uit de cucina povera – het werd ooit gebruikt in plaats van Parmezaanse kaas.

Lauwe wijn

Vanwege de grote porties delen we een secondo: de sauté di mare met onder meer mosselen, garnalen en venuschelpen. De kwaliteit van de gebruikte schaal- en schelpdieren haalt het in de verste verte niet bij die van mijn tearjerker op Sicilië, maar het is wél lekker hoog op smaak.

Op advies van de bediening nemen we er Cavallina van Carlo Pellegrino bij die, in tegenstelling tot de andere witte wijn die we dronken, lauw op tafel komt. Als we er iets van zeggen, is de enige reactie een spottende blik en de mededeling dat het zo hoort. Dat is natuurlijk waanzin, maar aangezien ik nog minder zin in een discussie heb dan in lauwe wijn, laten we beide glazen onaangetast staan.

We sluiten af met een straffe espresso en delen een cannolo, die – je verwacht het niet – gigantisch is. Geen seconde spijt van, want ook hier bewijst Vicio zich meester in deegwaren.

Dit is dan ook een prima adres voor iedereen die net als ik even geen tijd heeft om naar Sicilië te gaan. Of het net zo goed is als daar? Dat is misschien wat overdreven, maar het komt zonder twijfel in de buurt.

Best

De arancina: een enorme gefrituurde rijstbal gevuld met inktvis.

Minder

Onze witte wijn komt lauw op tafel.

Opvallend

Van de pasta’s tot het zoet: alles wordt hier zelf gemaakt.

Leukste tafel

De twee tafeltjes op het miniterras óf de tafel in het bargedeelte; daar is het minder bedompt dan op de entresol.