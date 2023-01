James & James (jr.): ‘Mijn vader is een stiekeme vader’

James (9) speelt graag Fifa met zijn vader James Pugh (42) – beter bekend onder zijn schrijversnaam James Worthy. ‘Ik weet nog niet of ik mijn vaders boeken later ga lezen, ik hou namelijk niet zo van lezen.’

James Patrick Pugh (42)

“Mijn vrouw heb ik leren kennen via Wordfeud. Ze stuurde in de chat: ‘James Worthy, die volg ik op Twitter’. Twee weken later gingen we bier drinken en een pubquiz doen. Tien maanden later was ze prachtig zwanger.

Ik ben vaak bang dat mijn zoon iets overkomt. Een tafelpunt, rennen in het zwembad… Het is jammer dat hij zo snel groot wordt. Over twee jaar gaat hij naar de middelbare school, dat vind ik ontzettend spannend. Dan gaat hij zelf naar school fietsen, en shag roken. Zelf ben ik gestopt met roken vanwege hem – stel je voor dat ik zijn bruiloft mis door Marlboro. Die angst van mij is soms benauwend voor hem. Ik wil niet dat hij het ziet, maar angsten horen bij het leven. Mijn vrouw zegt vaak: laat het los, maar ik houd alles bij me als een soort angstenmagneet.

James is heel zacht en lief, maar nu hij groter wordt heeft hij ook een grotere mond. Die heeft hij nodig in deze harde wereld. Er is zoveel haat en lelijkheid, ik ben soms bang dat hij te lief is voor deze wereld, dus ik ben blij met die grote mond. Dat hij kan blaffen en zichzelf kan bewaken.

Ik heb door mijn zoon een fijn simpel leven. Ik kan steeds beter blij zijn met wat ik heb. Vroeger kon het altijd beter. Ik merk dat James’ school ook is van het moeten presteren – dat vind ik vrij onnodig. En waarom zou ik het zelf blijven doen als ik dat voor hem niet wil?

Sinds een paar maanden is hij oud genoeg om samen met mij Fifa te spelen, dat was altijd mijn droom en het is fantastisch. Ik begon met gamen toen ik een jaar of negen was. Hij leert ontzettend snel met gamen, hij kan in een maand waar ik 33 jaar over gedaan heb.

Mijn vader is 2,5 jaar geleden overleden. Hij had een lasbedrijf en was de beste lasser van de stad, zei hij zelf. Hij heeft altijd veel vertrouwen gehad in dat ik zou komen waar ik zou willen komen. In donkere tijden, als ik zelf niet zo goed wist wat ik aan het doen was, bleef hij naar me kijken met ogen vol trots. Daar voelde ik me sterk en succesvol door. Zo’n vader wil ik ook zijn. Een bemoedigende toeschouwer.

De band tussen hem en James was supergoed, misschien nog wel beter dan die tussen hem en mij. Mijn vader overleed na een heftig ziektebed om twee uur ’s nachts. Ik kwam vervolgens om zeven uur ’s ochtends thuis. Ik had toen de taak om mijn zoon te vertellen dat zijn beste vriend dood was. Hij stapte op me af, gaf me een knuffel en zei dat hij blij was voor mijn vader. James is ons grootste meesterwerk. Ik heb zeven boeken geschreven, maar er komt geen een in de buurt van zijn schoonheid.”

James Effort Bombay Pugh (9)

“Ik doe veel leuke dingen samen met mijn vader. We gamen veel, samen spelen we Fifa. Mijn moeder wil niet altijd dat we samen spelen, omdat we soms ruzie krijgen. Hij kan niet tegen zijn verlies, dan flipt hij een beetje en gaat hij schelden. Dat betekent niet dat ik hem expres laat winnen hoor. Ik kan zelf ook niet heel erg goed tegen mijn verlies, maar wel ietsje beter dan hij.

Mijn vader speelt vaak in zijn eentje Fifa op mijn account, op zijn eigen account moet hij namelijk alles vanaf het begin doen. Daar hebben we ook weleens ruzie over, maar meestal is het heel leuk om samen te gamen. Ik denk dat hij ietsje beter is in Fifa, maar niet veel beter. Minecraft speel ik meestal in mijn eentje. We tekenen ook veel samen, hij tekent dan gezichten. Ik teken monsters.

Ik houd heel erg van voetballen. Ik voetbal buiten met vriendjes, en met mijn vader. Hij speelt vaker met me dan met mijn moeder, dat vind ik leuk.

Mijn vader is een stiekeme vader. Behalve dat we Fifa spelen, mag ik elke maand Fifa-packs kopen, dat zijn pakjes met voetbalkaartjes. Ik mag daar elke maand twintig euro aan uitgeven. Maar dan geeft hij me de volgende dag nog een keer twintig euro voor Fifa-packs! We geven elke maand dus bijna vijftig euro uit aan kaartjes. Best lief eigenlijk. Mijn moeder weet dat niet. Ik doe zelf ook stiekeme dingen, net als hij. Soms ga ik stiekem snoepen, of ’s avonds op de iPad terwijl dat eigenlijk niet mag.

We hebben alle twee vaak geen zin in dingen. Bijvoorbeeld om naar buiten te gaan, daar zien we dan tegenop, maar als we eenmaal buiten zijn valt het eigenlijk altijd wel mee.

Mijn vader en ik kunnen allebei niet zo tegen grenzen, alleen hij op een andere manier dan ik. Hij heeft niet echt een grens met boos worden, bijvoorbeeld als hij verliest bij Fifa dus. Bij mij is het meer dat als ik bijvoorbeeld op een feestje als eerste wordt opgehaald terwijl we nog een film aan het kijken zijn, ik dat echt niet leuk vind. Dan ga ik alles proberen om te mogen blijven. Daar ken ik geen grenzen in.

Ik vind het knap dat mijn vader zo goed kan schrijven. Zelf houd ik daar helemaal niet van. Ik weet nog niet of ik zijn boeken later ga lezen, ik houd namelijk niet zo van lezen. Rekenen doe ik veel liever.”