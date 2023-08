Jackie Chan at zijn afgetrainde buikje vol in Wing Kee op de Zeedijk

Actrice en fotograaf Randy Fokke observeert de straten van de stad.

In 1997 zat Jackie Chan misschien wel aan dit tafeltje naast het raam. De filmster at destijds zijn afgetrainde buikje vol in het Chinese eethuis Wing Kee op de Zeedijk. Toen de Amerikaanse Bill Grayson per toeval op het wereldwijde web las over het legendarische bezoek van zijn idool aan dit eethuis, wist hij wat hem te doen stond tijdens zijn eigen bezoek aan Amsterdam.

Zijn vrouw Carol had niets met Jackie Chan – en Kantonees eten was ook niet helemaal haar ding. Toch was het Bill vandaag gelukt om Carol mee te tronen naar de Jackie Chan-eettempel, op voorwaarde dat Carol daarna mocht gaan winkelen in het luxe warenhuis uit haar reisgidsje, The Beehive.

Zodra Bill het restaurant binnenstapte, spanden zijn spieren zich aan. Hij voelde zich onoverwinnelijk, klaar om Kantonees krachtvoer te verorberen, in de geest van Jackie. Zijn vrouw bleef maar wijzen op het tentje aan de overkant, waar ze burgers hadden. Het deerde Bill niet. Tijdens het bezoek straks aan het warenhuis zou hij nieuwe sportschoenen kopen, zo zou Jackie Chan het ook willen. En dan daarna nog even langs de McDonald’s, een romantische geste naar Carol. It was a great day.