Jaap van den Beukel fotografeerde de bewoners van Tuindorp Nieuwendam: ‘Mensen legden me na vijf minuten al hun hele levensverhaal voor’

Twee jaar geleden verhuisde fotograaf Jaap van den Beukel (57) naar een flat in Noord, net buiten Tuindorp Nieuwendam. Voor het project Mijn Noord – genomineerd voor een Zilveren Camera – portretteert hij de bewoners van de buurt. ‘Mensen legden me soms na vijf minuten al hun hele levensverhaal voor.’

Stien (76) met hond Gabbertje “Al 33 jaar woon ik in Tuindorp Nieuwendam. Mopperen mag ik niet, maar de buurt is de laatste jaren wel achteruitgegaan. Twee totaal verschillende werelden zijn bij elkaar gekomen. Natuurlijk zijn er ook leuke nieuwkomers, maar ik voel veelal een bepaalde arrogantie. De meesten staan samen op straat interessant te doen met hun koffiebekers, maar brengen de buurt helemaal niks.”

Dat we door de straat wandelen blijft niet onopgemerkt. Achter het raam verschijnen gezichten en even later gaat de voordeur open. “Wat hád je nou?” klinkt het dreigend. Niet schrikken. We hebben hier van doen met Amsterdamse humor, ouderwetse Amsterdamse humor. In één adem door: “Kom je effe een bakkie doen, Jaap?”

Fotograaf Jaap van den Beukel legt het bejaarde echtpaar Hennie en Arie, sinds jaar en dag bewoners van Tuindorp Nieuwendam, uit dat hij geen tijd heeft voor koffie. “Deze meneer is van Het Parool, hij schrijft over mijn fotoproject en nu zijn we aan de wandel omdat hij de buurt wil voelen.”

Hennie: “De buurt voelen? Dan moet ie op zijn knieën gaan liggen, dan kan ie het voelen.”

Beeld Jaap van den Beukel

Lydia (61) met hond Blanca en kat Storm “Toen ik in deze buurt kwam wonen, had het wat weg van de Jordaan. Mensen waren gezellig, iedereen zat buiten en je kende elkaar. Nog altijd ben ik hier supergelukkig, maar de sfeer wordt anders. Al die yuppen die nu in Noord komen wonen zeggen geen boe of ba. Contact krijg ik alleen door met hun kinderen te praten. Dan zie ik ze voorbij­fietsen en zeg: ‘Wat heb jij een mooie fiets! Mag ik ’m hebben?’ Het is echt een heel andere wereld nu.”

Nou, oké, geen koffie dan, maar als die meneer van Het Parool er toch is, wil hij toch zeker wel even het fotoalbum van Henny en Aries zestigjarige huwelijksfeest zien? Arie is het al gaan halen. “Kijk, hier kwam de fanfare de straat binnen. En we wisten van niks hè?”

Tijdens de wandeling door Tuindorp Nieuwendam zijn er voortdurend dit soort ontmoetingen. Er wordt gekletst, er worden grappen gemaakt. Bijna alle bewoners lijken Van den Beukel te kennen, veel van hen zijn door hem gefotografeerd.

Weigeren geen optie

De fotograaf was er soms verbaasd over hoe makkelijk het doorgaans was de buurtbewoners voor de camera te krijgen. “Heel soms was er eerst even lichte argwaan, maar zo gauw ze merkten dat ik echt in hun verhaal geïnteresseerd was, was het ijs gebroken en zat ik aan de koffie met een glacékoek erbij.”

Hij vertelt over de meneer die, ook wat argwanend, zijn huis uit kwam en wilde weten wat Van den Beukel daarbuiten aan het doen was met die camera. “Ik zei: ‘­Hallo, ik ben Jaap en ik maak een documentaire over de buurt.’ Hij zei meteen: ‘Kom binnen, Jaap, wij moeten praten.’ Mensen legden me soms na vijf minuten al hun hele levensverhaal voor.”

Beeld Jaap van den Beukel

Daniël (35) en Natascha (38) “Acht jaar geleden plantte ik een palmboom in de tuin van mijn nieuwe woning in Noord. Mijn buurvrouw bood spontaan haar hulp aan. Van het een kwam het ander en inmiddels zijn we getrouwd en hebben we een prachtige dochter. Ik kom van buiten de stad en kende de buurt niet. Het is hier dorpser en rustiger dan ik gewend was, maar ik heb goed contact met andere bewoners en voel me helemaal thuis.”

Een tentoonstelling, een film en een boek maakt Jaap van den Beukel over de buurt. Hij krijgt er financiële steun voor van onder meer het Amsterdams Fonds voor de Kunst, het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten en stichting Buuf & Buur. Ook buurtbewoner Fred droeg vijftig euro bij. “‘Omdat je volgens mij met iets moois bezig bent,’ zei hij erbij. Weigeren was geen optie.”

Van den Beukel woont net niet in Tuindorp Nieuwendam. “Ik woon in een flat aan de rand, aan de andere kant van de sloot begin het tuindorp. Ik kijk er vanaf mijn balkon op uit. Ik zag hier voor de deur ook de Tuindorpers hun honden uitlaten – er zijn heel veel honden in de buurt – en mijn interesse was al snel gewekt: wat is dat voor buurt, wie zijn die mensen?”

Beeld Jaap van den Beukel

Jaap (65) en Elly (71) “Oorspronkelijk komen we uit een klein dorp, waar mensen je met hun achterwerk nog niet eens aankijken. Het contrast met Amsterdam, Tuindorp Nieuwendam in het bijzonder, kan haast niet groter. In haar tijd als taxichauffeur genoot Elly al van de intieme gesprekjes van tien minuten. Diezelfde openheid beleven we hier op straat als we de honden uitlaten. En omdat ik in 2015 een nieuw hart kreeg, voelt sowieso elke dag als een nieuw cadeau. We voelen allebei hetzelfde: Tuindorp Nieuwendam is de laatste plek waar we lopend in- en uitgaan.”

Dorp en dijk

Tuindorp Nieuwendam werd in twee fases gebouwd. Het eerste deel verrees in de jaren twintig van de vorige eeuw om vooral arbeiders van de scheepswerven in Noord te huisvesten. In de jaren vijftig werd de wijk uitgebreid. Vooral dat oude deel, nu rijksmonument, doet dorps aan. De huizen zijn klein, maar waren in de tijd dat ze werden gebouwd behoorlijk modern.

“Ze hadden een douchecel, wat in die tijd heel luxe was voor een arbeiderswoning,” zegt Van den Beukel. “Door die ­douches viel de woning duurder uit en waren de eerste bewoners niet direct de havenarbeiders, maar mensen met een iets hoger loon zoals ambtenaren of politieagenten.”

Beeld Jaap van den Beukel

Iris (39) met hond Bentley “Iedereen verklaarde me voor gek toen ik dertien jaar geleden naar Noord verhuisde. En hoewel mijn hart in Zuidoost ligt, wil ik graag in Tuindorp Nieuwendam blijven wonen. Het is een fijne buurt zoals Amsterdam er vroeger wel meer had: mensen doen normaal, zijn open en doen niet uit de hoogte. Mijn eerste verjaardagsfeest in mijn nieuwe huis kon nog best druk en luid worden, daarom had ik van tevoren bij al mijn buren briefjes in de bus gedaan. Als reactie kreeg ik allemaal kaartjes met felicitaties. Dat vond ik zo bijzonder. Wel zie ik hier tegenwoordig veel minder kinderen op straat spelen. Zouden die allemaal binnen zitten?”

Voor hij in 2020 naar Noord verhuisde, woonde hij op IJburg. “Vrije sector, dus dan weet je het wel: een bodemloze put. Daar had ik genoeg van, maar het enige dat ik me op IJburg financieel kon ver­oorloven was een garage. Een jarenzestigflat in Noord lag wel binnen mijn bereik. Het is geen grote woning, hij is ook gehorig, maar ik woon hier prima.”

Op IJburg maakte Van den Beukel Our Grid / Growing Between The Lines, een fotoserie over tieners en hun vriendengroepen. IJburg is de Nederlandse buurt met de jongste inwoners. In Tuindorp Nieuwendam wonen juist veel ouderen. “Ze zijn niet alleen op leeftijd, ze zijn ook overwegend wit. De flat waar ik woon is echt gemêleerd, alles woont er door elkaar, maar de bevolking van het tuindorp is meer homogeen.”

Rond de 3500 mensen wonen in Tuindorp Nieuwendam. Jongeren tussen de 15 en 25 vormen er de kleinste groep. De bevolking bestaat voor zo’n driekwart uit autochtone Nederlanders. Het gemiddelde jaarinkomen in de wijk ligt op 23.500 euro. Op de aangrenzende Nieuwendammerdijk – ook wel bekend als de grachtengordel van Noord – zal men er warmer bijzitten.

Beeld Jaap van den Beukel

Fred (89) “Anderen zeggen: ik verveel me te pletter. Nou, ik verveel me nooit. Ik voel me prettig als ik alleen ben: ik heb alles en kan doen en laten wat ik wil. Naast mij wonen jonge mensen, maar door het leeftijdsverschil is het contact minimaal. Begrijpelijk: wat moeten ze met zo’n oude man? Wel neem ik, omdat ik altijd thuis ben, de pakketjes aan voor de hele straat. Ook groet ik iedereen. Behalve die ene buur verderop. Met hem wissel ik al zes jaar geen woord. Want bij mij werkt het zo: als ik je laat vallen, pak ik je nooit meer op.”

Tussen de bewoners van het tuindorp en de dijk wil het niet altijd boteren, weet Jaap van den Beukel. “Hoe dicht ze ook bij elkaar wonen, het zijn echt heel verschillende werelden. In het tuindorp zijn ze er niet heel blij mee dat sommige bewoners van de dijk hun tweede auto’s bij hen in de buurt parkeren.”Medelijden met de yuppen

Speciale groothoeklens

De gentrificatie die elders in Noord zo woest om zich heen grijpt, heeft op het tuindorp nog niet zo veel vat gekregen. Sociale woningbouw vormt hier nog tachtig procent van het aanbod. “Maar het is al minder dan tien jaar geleden. Dé vraag is ook: hoe staat het er hier wat dat betreft over tien jaar voor?”

De buurt is al voorzichtig aan het veranderen, constateerde Van den Beukel. “Gentrificatie is hier minder zichtbaar dan in andere delen van Noord. Omdat het om monumenten gaat, zien in het oude deel van de wijk alle woningen er hetzelfde uit. Maar achter sommige voordeuren is al wel veel veranderd. Mensen die 300 euro per maand aan huur betalen, wonen naast mensen die bijna vijf ton voor eenzelfde woning hebben neergelegd. En dan gaat het om echt kleine woningen hè. Om mensen binnenshuis te kunnen portretteren, heb ik een speciale groothoeklens moeten kopen.”

Beeld Jaap van den Beukel

Hennie (82) en Arie (84) “We zijn meegegroeid met de verande­ringen in de wijk en wonen hier prima. Ja, die dichtgeplaveide tuinen en hoe hoger de hekken, hoe mooier – dat is jammer. Mensen beloven hun tuin te gaan doen, maar zeggen niet in welk jaar.”

Hoe gaan de oude en de nieuwe tuindorpers met elkaar om? “Een deel van de oude Noorderlingen past zich aan de veranderingen aan. Er zijn er ook die moeite hebben met de nieuwkomers. Ze vinden ze arrogant en op zichzelf. Ik sprak ook iemand die zei dat hij bijna medelijden had met die yuppen die zo’n hoge hypotheek moeten betalen.”

Hoe kijken de bewoners van Tuindorp Nieuwendam naar Jaap van den Beukel, denkt hij? “Zij respecteren mij, ik respecteer hen. Met veel bewoners heb ik echt goed contact, ik blijf ze ook zien nadat ik ze heb gefotografeerd. Maar ik ben natuurlijk wel iemand van buiten die in hun ogen heel veel geld heeft betaald voor een voormalige socialewoningbouwflat. Sommigen zien me als een yup, maar lang niet iedereen. In het algemeen zijn de bewoners naar mij toe heel open.”

Beeld Jaap van den Beukel

Malik (23) en zijn zusje Inuk (6) Moeder Lisa: “Vijftien jaar geleden kwamen we terecht in de Edammerstraat. Een heel fijne buurt, maar het probleem is ons piepkleine huisje. Daar zijn we inmiddels echt uitgegroeid. Mijn drie kinderen delen een slaapkamer, ikzelf slaap in de woonkamer. Aangezien je in Amsterdam alleen nog een voordeur kunt betalen, overweeg ik naar Friesland te verhuizen. Daar kan ik wel iets kopen en kan ik een dagbesteding beginnen met nog eens drie kinderen met het syndroom van Down. Maar wat zullen mijn kids de buurt gaan missen.”

Foto’s uit de serie Mijn Noord zijn vanaf 26 mei te zien op een buitententoonstelling op het Purmerplein in Tuindorp Nieuwendam.

De foto van Stien en Gabbertje is voor een genomineerd Zilveren Camera.