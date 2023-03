Ivo Niehe vond het magische zondagochtendgevoel bij Hans Kazàn in Marbella

Ivo op Zondag. Beeld NPO/AVROTROS

Zondagochtend is het oudewittemannentelevisieochtend. Van Rick Nieman naar Harry Mens, met Ivo Niehe als tussendoortje, Lips kan zich geen zaliger brunch voorstellen. Met name Ivo op Zondag is een aanwinst. Licht verteerbaar, een tikje bevreemdend, en tegelijkertijd heerlijk herkenbaar. Niehe doet al zo’n veertig jaar hetzelfde, en toch kan Lips nog steeds niet precies aanwijzen waarin de kracht van zijn aanpak schuilt, maar het kijkt in ieder geval allemaal heerlijk zorgeloos weg.

Dit keer ging Niehe op zoek naar het ‘magische zondagochtendgevoel’ van Hans Kazàn. Dat was geen straf voor Niehe, want daar hoorde ‘een reisje’ naar Marbella bij, waar Kazàn al meer dan twintig jaar woont. In deze ‘speelplaats voor de superrijken’ (dixit Niehe) schijnt altijd de zon, zo legde Kazàn uit, terwijl hij arm in arm met zijn vrouw langs de boulevard wandelde. Ze hadden nog geen dag spijt gehad van hun vertrek uit Nederland, zei Hans. Geen seconde, verbeterde zijn echtgenote hem.

De halve familie Kazàn (een ‘dynasty der illusionisten’) bleek in Spanje te wonen, en dus was er de wekelijkse ‘zondagochtendkoffie a la playa’ met kinderen en kleinkinderen. Uiteraard kroop het bloed waar het niet gaan kon, en dus verraste een van Kazàns zoons zijn vader met een goocheltruc. Iets met een muntje en een sleutel, en elke keer als je dacht dat het muntje in zijn rechterhand zat bleek daar de sleutel te zitten, of juist omgekeerd, Lips was het spoor al snel bijster. Hans, toch geen onbekende in de goochelwereld, speelde het spelletje gewillig mee. “Ongelooflijk!” zei hij tegen zijn zoon, nadat hij hem voor de zoveelste keer in de luren had gelegd met die sleutel, of met dat muntje.

Het mooiste shot moest toen nog komen. Kazàn was net iets voor de vloedlijn gaan staan, had zijn ogen gesloten, en spreidde zijn armen naar de zee. Lips begreep eerst niet wat dit moest voorstellen, tot het kwartje viel: dit was het magische, ultieme zondagochtendgevoel.

