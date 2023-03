Ivana Mik (bijna 30) wil de grootste kringverjaardag van Nederland

Beeld Shutterstock

Je hebt niet liever een borrel in de kroeg?

“Ik kom uit een familie van kunstenaars, dus we boksen altijd tegen elkaar op met de meest bizarre ideeën. Ooit had mijn feest een maffiathema, waarbij we elkaar op straat met super soakers achterna zaten. Ik wilde al langer een kringverjaardag, omdat het zo vreselijk is om in terecht te komen. Sinds een jaar heb ik een kantoor in de Centrale Markthal, dus ik dacht: hier zou het wel eens kunnen!”

En dan meteen de grootste van Nederland.

“Er zijn al wat recordpogingen gedaan door anderen, maar daar kwamen tussen de 30 en 70 mensen op af. En dan was er niemand écht jarig. Ik verwacht ongeveer 100 gasten op mijn verjaardag. De recordpoging is alleen nog niet officieel aangemeld. Daar komen nogal wat kosten bij kijken, en het feest is al duur genoeg.”

Bij een kringverjaardag hoort meer dan alleen een kring, toch?

“Zeker! Ik ga iedereen vragen om elkaar te feliciteren met mijn verjaardag, zo’n absurde Nederlandse gewoonte. Eigenlijk hoort er vieze taart bij, maar daarvoor houd ik te veel van lekker eten. Wel zijn er kaasblokjes en leverworst. En ik heb briefjes met gespreksonderwerpen. Van corona tot het veranderen van de smaak van Parodontaxtandpasta. We sluiten de kring natuurlijk met een megastoelendans.”

Is er ook een oom die flauwe grappen maakt?

“Ik heb wel een excentrieke oom, en een echte tante Truus. Maar zij hebben redelijk goede humor. Misschien wordt er ruzie gemaakt over de verkiezingen. Dat hoort er ook bij, hè? Hopelijk gaat er iemand met taart gooien.”