Italiaanse koffie, boeken en cannoli bij Bar Vasari

Bar Vasari, Herengracht 368. Beeld Jennifer Gijrath

Je moet weten dat het er zit, anders kom je niet in Bar Vasari terecht. De Italiaanse koffiezaak maakt deel uit van de Vrije Academie aan de Herengracht, waar workshops en lezingen worden gegeven. Daarnaast zijn er bijzondere exposities, zo hangt er tot en met 27 november nieuw werk van Jasper Krabbé.

Het 17de-eeuwse pand heeft marmeren vloeren, plafondlijsten en overal hangen schilderijtjes. Als je doorloopt naar beneden, bereik je Bar Vasari. De zaak kijkt uit op een wilde tuin met vijver, en er zijn twee tuinkamers om te lezen of een kop koffie te drinken. Een weelde in de stad. In de hoek staat een boekenkast om boeken in te ruilen.

Bedrijfsleidster Carlijn van Batenburg (23) vertelt dat mensen telkens terugkomen, nu ze het beginnen te kennen. Zo zijn er veel gasten die na een les of een expositie blijven hangen. “Mensen komen in de rij voor de koffie heel makkelijk met elkaar in contact. Als je geen bar zou hebben, zou iedereen gelijk naar huis gaan.”

In Bar Vasari vergeet je even dat je in het drukke centrum van Amsterdam zit. Met een boek uit de kast droom je makkelijk weg. Tijdens het lezen kun je bij je Milanese koffie ook genieten van een cannolo (2 euro). Voor de lunch zijn er luxe tosti’s (6 euro) van De Tweede Jeugd, met bijvoorbeeld een paddenstoelenragout te krijgen.

