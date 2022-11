Italiaanse broodjeszaak Zero Zero in het Spiegelkwartier behandelt eten als kunst

Bij Zero Zero, van de eigenaren van Ceppi’s, willen ze eten, muziek en kunst tot een ervaring maken. Beeld Jennifer Gijrath

Bij Zero Zero in de Nieuwe Spiegelstraat behandelen ze eten als kunst. “Het is mijn manier om mezelf te uiten,” zegt chef Marco Greco (30). Gelegen in het Spiegelkwartier, bekend om kunst en antiek, blijft de broodjes- en delicatessenzaak in het thema: kunstenaars mogen om beurten een werk aan de muur hangen. Zo willen ze, samen met het eten en de muziek, Zero Zero een ervaring maken.

Zero Zero is van dezelfde eigenaren als Ceppi’s, een Italiaans restaurant op de Lijnbaansgracht waar Greco ook werkt. Naast het bakken van pizza’s is hij gespecialiseerd in het bereiden van zuurdesembrood. “Dit is waar de naam Zero Zero vandaan komt; het verwijst naar bloem als nul, de basis van wat wij hier verkopen.” De Toscaanse zuurdesembroden (‘schiacciata’) worden belegd met bijvoorbeeld gegrilde aubergine, in mint gemarineerde courgette, balsamico en zongedroogde tomaatjes (€9), of mortadella, stracciatella en pistache (€10).

Ook verkopen ze losse delicatessen, allemaal uit Italië. “Tot het laatste rucolablaadje,” zegt Greco. “Doordat de zon daar meer schijnt, heeft alles wat meer smaak.” De wijnen (van €14 tot €65), zakken pasta (€5,20) en olijfolie (€6,90) staan in kasten uitgestald die tot aan het plafond reiken. De verse ingrediënten voor de broodjes zijn er ook te koop.

De meeste klanten komen een broodje halen, maar kunnen ook blijven hangen voor een kopje koffie binnen of buiten. Veel buurtbewoners hebben de nieuwe zaak al ontdekt. “Vorige week stond er een rij tot buiten de zaak, en moest ik mensen teleurstellen omdat we waren uitverkocht.”

