Italiaans restaurant Casa di David heeft nu ook een deli met focaccia’s

Bij Casa di David deli kun je allerhande focaccia's krijgen. Beeld Koosje Koolbergen

Dagelijks begint David Keiser (49) op Singel 426, waar restaurant Casa di David is gevestigd en waar hij in alle vroegte in de weer is met het focacciadeeg. Het eindproduct brengt hij op grote schalen dertig meter verderop, richting het Koningsplein, naar nummer 434, waar in de net geopende Casa di David deli de focaccia’s worden afgebakken, belegd en verkocht.

Davids zus, Saskia Keiser (43), en zijn neef Mickey Biart (30), beschrijven het tafereel. Ze schetsen het beeld van een familiebedrijf dat zijn Italiaanse roots koestert. Volgens Saskia Keiser bracht haar moeder, Nicoletta Gezzi, met de oprichting van het restaurant Casa di David de Italiaanse keuken naar Amsterdam. Zevenenveertig jaar later breidt de familie uit met een ‘delicatezze’ even verderop. Keiser: “We willen hier een echt Italiaans hoekje van maken.”

Dat lijkt aardig te lukken. De deli wordt gerund door Italiaans personeel en verkoopt een product zoals je het in heel Italië kunt krijgen: grote, platte, luchtige focaccia’s met klassieke Italiaanse producten: mortadella (€9), prosciutto di Parma (€9,25) en porchetta (€10). Er zijn ook vegetarische varianten, volgens Biart populair onder Amerikaanse toeristen (‘one caprese please’ – €8,50).

Sinds een positieve review op het populaire TikTok account ‘Broodjestester’, die meer dan 800.000 keer is bekeken, valt niet uit te sluiten dat er TikTokrijen zullen ontstaan voor de deli. Biart is daar in elk geval klaar voor. “We zijn daar zeker niet bang voor. Als we maar kwaliteit kunnen blijven leveren. Beuken kunnen we wel, dat hebben we geleerd bij het restaurant.”

