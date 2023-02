Ismene & Dimme: ‘Klikt het met mij, dan klikt het ook met mijn moeder’

Ismene en Dimme Straver: 'We praten overal over, kroppen niets op.' Beeld Harmen de Jong

Ismene Straver (50)

“Dimme kreeg ik in het derde jaar van mijn studie aan de Filmacademie, als bommoeder: bewust ongehuwde moeder. Ik wilde graag een kind voor mijn dertigste, dat leek mij praktischer terwijl ik nog studeerde. De Filmacademie was echt een community, een kind kreeg je daar niet alleen. In het eerste jaar nam ik hem mee, bij colleges zat hij op schoot. Tijdens mijn meetings zat hij bij een vriendin in de montageruimte of bij de biebjuf. Hij was een supermakkelijk, sociaal en vrolijk kind dat nooit verlatingsangst had. Zijn grote zelfstandigheid bewonder ik nog steeds, net als zijn handigheid. Hij is fietsenmaker en zegt dat dat door mij komt: zijn eerste lekke band plakten we samen.

Hij ging uit huis toen hij achttien was, na een pittig gesprek over geld. Van mij moest hij sparen of kostgeld betalen. Daarop zei hij: ‘Als ik moet betalen, ga ik bij leuke mensen wonen.’ Hij appte zijn toenmalige schoonmoeder en ging daarheen. Maar bij zijn vertrek spraken we af om een keer in de week samen te eten. Nu gaan we ook jaarlijks op stedentrip.

Vroeger danste ik thuis met mijn gezin, wat ik ook met Dimme deed en soms nog doe. Ons nummer is Golddust van DJ Fresh. We zijn afgelopen jaar samen naar Lowlands geweest, waar ik heen kon omdat ik daar een paar jaar gewerkt had. Het idee was om ons eigen gang te gaan, maar alle dagen zijn we met elkaar opgetrokken. Het was hartstikke leuk om daar veel van zijn vrienden te zien. Die weten ook dat ze mij kunnen bellen als er iets is. Dimme stuurt weleens zijn vrienden naar mij toe om contracten te controleren of hun liefdesverdriet te relativeren. Ik kan iets beter relativeren dan hij.

Allebei zijn we productiemiepen. Als hij een weekend met vrienden weggaat, regelt hij alles. Zo ben ik ook.

Onze basis is supersterk. We nemen elkaar in vertrouwen, praten overal over, kroppen niets op. Toen hij jonger was, schreven we soms boze brieven naar elkaar. Hij had een postkantoor voor zijn deur gebouwd. Ik was ooit heel boos toen hij spijbelde bij een dure huiswerkklas. Ik verwachtte dat hij een brief schreef over waarom het zo gelopen was. Met schrijven konden we zulke dingen onder woorden brengen zonder in elkaars gezicht te schreeuwen. Ik koester die briefjes.

Op mijn kuit heb ik een tattoo van het Batmanlogo. Die wilde hij ook. We spraken af dat hij die op zijn achttiende zou krijgen. Maar op zijn zeventiende had hij al een goed verhaal over onze band die zo goed was, dat ik hem de tattoo toen al gaf. Ook dat toont de verbondenheid tussen ons.”

Dimme Straver (25)

“Vaak krijg ik te horen: stop met zoveel praten over je moeder. Als ik nieuwe mensen leer kennen, praat ik veel over haar. Wij worden steeds closer. Ik ben alleen door mijn moeder opgevoed, we waren erg op elkaar aangewezen. We zijn beiden sociaal, heel open en lekker direct. Dat heb ik van haar overgenomen. Net als veel andere dingen, zoals geen alcohol drinken.

Communiceren kunnen we ook goed. We maakten duidelijke afspraken over eten, buitenspelen en hoe laat ik thuis moest zijn. Was ik het niet eens met een afspraak, dan stond ze open voor discussie. Toen ik negen was hadden we een soort contract, een lijstje met drie dingen die ik niet wilde en hoefde te eten, waaronder champignons. Toen ik geroosterde paprika uit een pot kreeg en bijna over m’n nek ging, wilde ik dat op mijn lijstje, in ruil voor iets anders. De afspraak zou pas een dag later ingaan, maar ik zette de datum van de dag ervoor op ons contract. Mijn moeder zette haar handtekening eronder waardoor ik het gelijk niet meer hoefde te eten. Dat vond zij een goede actie en toont hoe de regels buigbaar waren.

Op mijn achttiende kregen we een keer serieus ruzie. Ik ging gelijk het huis uit. Een maand daarna was alles weer prima. We hadden een korte break nodig.

Hoewel we op elkaar lijken, zijn we op het gebied van liefde heel anders. Zij zei eens: ‘Je hebt minder bedpartners dan tatoeages, dat is uit balans.’ Ik zoek meer vastigheid, wil graag verliefd worden. Zij is daar losser in, wil het gezellig hebben met iemand. Dat is ons grootste verschil. Maar ik ben het grootste moederskindje ter wereld – met trots. Als ik ga daten vind ik het meet-the-parents-moment altijd het allerleukste. Klikt het met mij, dan klikt het ook met mijn moeder.

Dansen was altijd een ding thuis. We zetten muziek aan, oude hiphop zoals Outkast, en dansten in de woonkamer. Daar had ik profijt van toen ik op mijn achttiende voor het eerst in de club stond. Ook dansten we afgelopen jaar toen we als voorbereiding door de line-up van Lowlands klikten.

Naast onze matchende Batmantattoos, hebben we afgelopen november toen ik 25 werd ook matchende tattoos gezet. Een bijzonder moment: zij kreeg mij namelijk toen ze 25 was. Ik heb haar én mijn geboortejaar laten tatoeëren op mijn arm. Zij heeft alleen mijn geboortejaar op haar enkel. Mijn 25ste verjaardag werd er daarom een waar ik over tien jaar nog bij stilsta. Waar we het over dertig jaar ook nog over hebben, is mijn moeders verhuizing na haar scheiding. In een maand zochten we een nieuw huis, kregen de financiering rond en verhuisden haar.”