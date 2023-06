Ise & Wies: ‘Ik durf eigenlijk alles wel met mama te bespreken’

Ise ter Linden (18) heeft een goede band met haar moeder Wies van der Hoek (47), die haar dochter erg vrijlaat. ‘Het enige waarover ik me weleens zorgen maak, zijn vervelende gasten die haar lastigvallen en naroepen op straat.’

Wies van der Hoek (47)

“Ise is zo’n beetje opgegroeid in Hoogstins, de boekhandel in de Kinkerstraat, waar ik al sinds haar geboorte werk. Ze vond het leuk om te helpen met boeken inpakken. Ik heb altijd een boek bij me en kan niet slapen zonder te lezen. Ise las vroeger ook graag, nu niet meer, maar ik ga haar niet dwingen.

Nog steeds komt ze graag langs in de winkel, dan gaan we in mijn pauze koffiedrinken ergens in de buurt en kletsen we over van alles. Ise is heel sociaal, ze is altijd met vrienden op pad en vindt het leuk om feestjes te organiseren. Ze is ook heel loyaal, haar beste vriendin Fine kent ze al sinds haar tweede, ze zijn altijd samen; als Fine niet bij ons thuis is, is ze er wel via Facetime.

Ise heeft nu een tussenjaar, waar ze enorm van geniet. Deze week is ze met vrienden mee op eindexamenreis naar Split, terwijl ze zelf vorig jaar al eindexamen deed. Ik maak me weinig zorgen om haar, als stadsmeisje is ze wel wat gewend. Ik denk dat wanneer je pubers allemaal beperkingen oplegt, het van die stiekemerds worden. Dan heb ik liever dat ze een beetje stout is, maar dat ze daar wel eerlijk met mij over durft te praten, zodat ik toch een idee heb van wat er allemaal gebeurt.

Het enige waarover ik me wel eens zorgen maak, zijn vervelende gasten die haar lastigvallen en naroepen op straat. Ze mag van mij gewoon alleen naar huis fietsen na een feestje, maar ze wordt meestal door een vriend thuis gebracht.

Ise is altijd heel erg go with the flow geweest, ze heeft ook nooit haast. Vroeger kon dat wel eens irritant zijn als we moesten opschieten voor school, en zij op haar dooie gemak achter me aan fietste. Ze heeft altijd al haar eigen plan gevolgd en laat zich niet snel gek maken. Toen ze na de mavo op het IVKO de ROC-opleiding sociaal werk ging doen, besloot ze al na zes weken om ermee te stoppen.

Ze voelde zich niet op haar gemak op die school, met beveiligers en detectiepoortjes. Ik kan dan praten als Brugman, maar dat heeft helemaal geen zin; dan heeft ze haar besluit al genomen. Maar Ise is een doordouwer, als ze iets wil dan komt ze er wel, daarvan ben ik overtuigd.”

Ise ter Linden (18)

“Mama is heel lief en zorgzaam. Ik was nooit ziek als kind, maar van haar mocht ik af en toe een dagje schoolziek zijn. Dan mocht ik onder een deken op de bank met een stapel tijdschriften, fruit en dropjes. We lijken veel op elkaar, er is zelfs een vriendin van mij die ons allebei ‘Wise’ noemt.

Mama en ik zijn allebei heel makkelijk, we maken ons niet snel druk om dingen. Mama zegt altijd dat ze mij wel vertrouwt, maar de rest van de wereld wat minder. Soms heeft ze wel gelijk. Laatst was er bij mijn werk een man die steeds op dezelfde plek op hetzelfde tijdstip buiten stond te wachten en dingen naar me riep, dat was wel vervelend. Maar ik deed gewoon mijn oortjes in en negeerde hem.

Ik durf eigenlijk alles wel met mama te bespreken. Vriendinnen vinden dat soms vreemd, zij zouden nooit zo open zijn tegen hun moeder over wat ze allemaal meemaken. Toen ik achttien werd en een groot feest gaf, heb ik mama ook gewoon uitgenodigd.

Een droom van me is om mijn rijbewijs te halen, een lelijke ouwe bus te kopen en met mama te gaan surfen in Biarritz, ook al hebben we allebei nog nooit op een surfplank gestaan. Maar nu eerst naar Split, mee met vrienden die dit jaar eindexamen deden. Zij hebben het wel wat meer verdiend dan ik, ik ben vorig jaar al geslaagd, maar ik feest net zo hard mee.

Vroeger wilde ik net als mijn moeder in de boekhandel werken, nu heb ik andere plannen. Ik zou wel relatietherapeut willen worden. Dan moet ik na mijn tussenjaar eerst een mbo-opleiding doen en daarna naar het hbo. Na de scheiding van mijn ouders, drie jaar geleden, bezocht ik een paar keer een therapeut. Om met iemand te kunnen praten vond ik heel fijn. Het lijkt me mooi werk om mensen op die manier te kunnen helpen.

Na de scheiding gingen mijn ouders een tijdje birdnesten, ze huurden een appartement waar zij om de buurt woonden, zodat mijn broer en ik thuis konden blijven. Nu woont mijn vader in Haarlem en ga ik elke week naar hem toe. Ik zou me alleen niet kunnen voorstellen dat ik ooit ergens anders wil wonen dan in Amsterdam, want ik ben echt verliefd op deze stad.”