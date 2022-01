Isabel en haar moeder maken vaak samen muziek: ‘Ik heb een Mag ik dan bij jou-verbod’

Marieke (58) en haar dochter Isabel (19) lijken veel op elkaar: ze maken graag samen muziek en zijn beiden piekeraars. Toch zijn er ook verschillen. ‘Bel is echt mijn geheugen.’

Marieke Koet (58)

“Bel is de opgeruimde van ons twee. Ik houd wel van een beetje rommel, zij moet het echt opgeruimd hebben. Volgens mij stoort ze zich soms ook wel een beetje aan mijn rotzooi. Het ligt aan haar bui of ze het ‘gewoon’ opruimt, of dat ze dat doet met grote gebaren: dan probeert ze me iets duidelijk te maken. Ook mentaal is Bel opgeruimder, zij is echt mijn geheugen. Wanneer iets is, of waar iets ligt – ik vraag alles aan Bel.

Het is niet normaal hoe muzikaal Bel is. Piano is altijd haar eigen keuze geweest; muziek is iets wat je fijn moet vinden, niet iets wat moet. We hoefden nooit tegen haar te zeggen dat het misschien eens tijd was om te gaan oefenen, dat deed ze altijd uit zichzelf. Ook het feit dat ze nog steeds lessen volgt, laat zien hoe graag ze piano speelt en zich daarin ook nog wil ontwikkelen. Ik weet zeker dat ze naar het conservatorium had gekund, maar dat wil ze zelf niet, omdat het pianospelen dan iets wordt wat moet. Nou ja, dan niet: het is voor mij het belangrijkst dat ze dingen doet die ze leuk vindt.

Bel heeft een sterke eigen wil: ze doet uiteindelijk alles wat ze zelf wil, niet wat anderen van haar willen of verwachten. Ze trekt haar eigen plan, dat vind ik heel goed van haar. Make-up vond ze nooit zo interessant, dat veranderde niet toen haar vriendinnen het wel leuk vonden. Ze heeft haar eigen stijl, haar eigen uitgesproken, kleurrijke smaak. Dat zie je terug in haar kleding en in haar kamer, daarbij laat ze zich niet beïnvloeden. Nu hebben we thuis alle vier wel een sterke eigen wil, en soms is dat best lastig. Niemand in huis wil dat iemand anders zegt hoe het moet, dan wordt iedereen een beetje dwars.

We zijn allebei behoorlijke piekeraars. De jongens in huis denken niet zoveel na over dingen en gaan gewoon, maar Bel en ik zijn vaak zenuwachtig voor nieuwe dingen. Bel bijvoorbeeld voor haar nieuwe studie. Ik zou willen dat we dat niet hadden. Vaak is het nergens voor nodig, we kunnen ons hartstikke goed redden.

Bel en ik zijn heel open met elkaar. Ze is ook erg nieuwsgierig, al sinds ze jong is. Ze vraagt veel over mijn jeugd, en nu ze zelf een vriendje heeft bijvoorbeeld ook over mijn verleden met vriendjes. Het zorgt er ook voor dat verdrietige en moeilijke dingen, zoals mijn moeders dementie en haar overlijden, worden besproken. Dat is heel waardevol.”

Isabel van Rijswijk (19)

“Mijn ouders spelen allebei gitaar. Eigenlijk is mijn hele familie erg muzikaal. Zelf zit ik sinds mijn vijfde op pianoles; er wordt gezegd dat ik als baby al zat te pingelen op de piano en nooit meer ben gestopt. Mijn moeder en ik vinden het leuk om samen muziek te maken, zij op de gitaar en ik op de piano. Meestal spelen we dan hitjes, en gek genoeg ook vaak liedjes die we eigenlijk niet leuk vinden maar wel lekker zijn om te spelen. Ik heb een Mag ik dan bij jou-verbod: mijn moeder haat dat nummer, maar het is wel een goed zangnummer.

Samen muziek maken doen we vooral omdat we het heel leuk vinden, het hoeft absoluut niet perfect te zijn. We zingen net zo graag samen met een operastem, ook al kunnen we dat natuurlijk helemaal niet.

Onze relatie is altijd erg harmonieus geweest. Vroeger hadden we weleens ruzie. Dan was het meestal zo dat ik ruzie kreeg met mijn broer, mijn moeder daar wat van zei, en ik daar weer tegenin ging. Sinds mijn twaalfde hebben we alleen af en toe discussies, voornamelijk over opruimen. Ik heb het huis namelijk graag opgeruimd, mijn moeder niet, die vindt het wel gezellig als het rommelig is.

We zijn allebei gestreste mensen, we kunnen ons erg druk maken om dingen. Mijn moeder speelt in een bandje waarmee ze weleens optreedt. Dan is ze van tevoren zo zenuwachtig dat ze eigenlijk helemaal geen zin meer heeft. Vorig jaar heb ik tijdens een optreden een liedje meegespeeld, ik was daar ook ontzettend zenuwachtig over. Ik heb toen één foutje gemaakt, daar kan ik vervolgens de hele nacht van wakker liggen.

Mijn moeder was altijd veel thuis. Toen ik op de basisschool zat, gingen we nooit naar de opvang, mijn moeder was er namelijk altijd met wat te drinken en wat lekkers. Toen ik naar de middelbare school ging, werkte ze langer door, maar ze was er altijd als ik thuiskwam. Tegenwoordig maak ik zelf mijn drinken, haha. Als ik eerder thuis ben, doe ik bijvoorbeeld de boodschappen of maak ik eten klaar.

Op dinsdag kwam oma altijd mee en gingen we met zijn allen knutselen. We maakten bijvoorbeeld een regenboog met crêpepapierbolletjes. Mijn moeder is erg creatief: ze heeft een eigen meubelstoffeerzaak. Toen ik jonger was mocht ik daar altijd zelf kussentjes maken. Dat waren altijd hele leuke middagen.”