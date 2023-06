Isabel Derveld organiseert Tittyversary: ‘Mensen moeten hun tieten vieren!’

Beeld Yasemin Demirözcan

Hoe kwam je op het idee voor Tittyversary?

Derveld: “Om medische redenen heb ik in 2019 een borstverkleining gehad. Na een lang fysiek herstel en een mentale transformatie, vierde ik een jaar later met vrienden dat ik het had overleefd en inmiddels heel blij was met mijn borsten. Dat werd Tittyversary. Dit jaar organiseer ik met Nadia van Beelen de eerste openbare editie. Mensen moeten hun tieten vieren!”

Wat hield die mentale transformatie in?

“Het voelde alsof ik met kleinere borsten ook een nieuwe identiteit kreeg. Daar moest ik aan wennen. Ik vond het bijvoorbeeld spannend om naar het strand te gaan. Vóór de operatie kreeg ik dan altijd opmerkingen over mijn borsten. Hoe zouden mensen nu reageren? Borsten worden nog te veel gezien als iets pornografisch, terwijl het gewoon onderdeel van ons lichaam is.”

Worden dat soort onderwerpen besproken bij Tittyversary?

“Ja, mijn doel is dat we hier veel meer over gaan praten. Dat had mij na mijn operatie zeker geholpen. Wat doet anticonceptie met mijn borsten? Heb ik te grote of te kleine tepels? Moet ik bij mijn kledingkeuze rekening houden met mijn borsten? Dat soort dingen zijn bespreekbaar op Tittyversary.”

Niet makkelijk, al die onzekerheden op tafel gooien.

“Dat hoeft ook helemaal niet, hoor! Je kan ook luisteren naar wat de sprekers, zoals Stella Bergsma – zij is echt supervet –, over dit onderwerp vertellen. Daarnaast is er een expositie met kunst over borsten en een minimarkt met onder andere lingerie. Het wordt echt een feestje.”

Tittyversary, 24 juni, Bar Bario (West). Kaarten kosten €14,50 en zijn hier te bestellen.