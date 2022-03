Is vlees echt slecht voor je darmen?

We geloven het niet zomaar: de zin en onzin van ons eten en drinken. Deze week: is vlees slecht voor je darmen?

Soms steek je liever je kop in het zand als iemand je iets vertelt wat je niet wilt weten. Lange tijd deden we dat met de klimaatcrisis bijvoorbeeld. Of slechte gewoontes: willen we niets over weten. En dat vlees slecht is voor je darmen is zo’n feitje dat de gulzige carnivoor maar al te graag bestempelt als fabel. Heeft hij gelijk?

“Het geldt niet voor alle soorten vlees,” zegt Ellen Kampman, hoogleraar voeding en ziekte aan de Wageningen University. “Wit vlees – gevogelte – kun je uit gezondheidsoogpunt gewoon eten. Bij rood vlees – rund, varken, lam, paard, enzovoorts – moet worden opgepast.”

De boosdoener in rood vlees is haemijzer, een natuurlijke kleurstof die ook in ons bloed voorkomt. Als je dat over een langere tijd veelvuldig binnenkrijgt, kan dat de darmwand beschadigen. Daardoor kan een ontsteking ontstaan, wat vervolgens darmkanker kan veroorzaken. Ook wordt rood vlees in verband gebracht met beroertes en diabetes type 2.

Het Voedingscentrum adviseert daarom niet meer dan 500 gram vlees per week te eten, waarvan 300 gram rood vlees. “De Nederlander zit daar gemiddeld gezien zo’n 200 gram boven.”

Een aandachtspunt is bewerkt vlees zoals broodbeleg, dat vaak gemaakt is van rood vlees. “Daar komt dus nog bij dat het bereid is,” zegt Kampman. “Gezouten of gerookt, zodat het langer houdbaar is of de smaak beter. Bewerkt vlees is extra risicoverhogend, omdat dit stoffen kan vormen die samen met haemijzer de darmwand nog meer kunnen beschadigen.”

Eet daarom zo min mogelijk vleeswaren op je brood, adviseert de hoogleraar. En als je het dan toch doet? “Kies dan voor een volkoren boterham. Daarin zitten, in tegenstelling tot bijvoorbeeld een wit bolletje, vezels. Die zijn erg belangrijk voor een gezonde darmflora.”