Is vitaminepillen slikken het nieuwe roken? ‘Je kunt eerder ziek worden als je te veel binnenkrijgt’

We laten ons niet inpakken door marketingtrucs, smoesjes en verkooppraat. Onze eigen ombudsman spreekt zich uit. Deze keer: een pillenabonnement.

Immer zorgvuldig gekleed en met een stalen gezicht prijst mode-ontwerper Nikkie Plessen het vitaminepotje aan voor haar ruim 500.000 volgers op Instagram. Viteezy is de frissere en jeugdiger variant van Vitae Pro, een vitamineleverancier die de consument een vitaminedieet oplegt voor een maandabonnement van 40 euro. Vitae Pro mikt op de vitale senior – met oud-voetballer Ruud Gullit als uithangbord – Viteezy op de jongere doelgroep.

Dus worden influencers als Plessen ingezet om het vitamineregime aan te ­prijzen. Zij is met reden positief over de vitaminepillen: sinds 2021 investeert ze in Viteezy omdat het product naar eigen zeggen goed bij haar past. Zo heeft ze een aantal sportscholen waar de klanten niet om de pillen heen kunnen. Slikken of stikken. Want wie supergezond wil zijn, neemt extra vitamines!

Vitaminedieet

Controle houden over onze gezondheid willen we allemaal wel. Viteezy speelt daar goed op in. Met teksten als ‘Jij bent uniek’ en ‘Wij zijn er voor jou’ praat de vitamineleverancier je aan dat jouw gezondheid het enige is dat telt. Je stelt als klant je eigen vitaminedieet op. Voor meer energie moet je volgens Viteezy B12 slikken, dertig pillen voor zes euro per maand. Ter vergelijking: bij Kruidvat betaal je 2,59 euro voor 120 B12-­pillen en dan zit je niet vast aan een abonnement.

Wil je zwanger worden, dan moet je ­volgens de vitamineboer Prenatal slikken: een vitaminehutspot met foliumzuur en vitamine D. Kosten: 19 euro per maand. Wel gek dat Viteezy de gezondheid van de man niet meerekent als het om vruchtbaarheid gaat, maar dat terzijde.

Moeten we met z’n allen elke ochtend onze mond volstoppen met vitamine­pillen? Hoogleraar voeding en gezondheid Jaap Seidell is helder: “Als je gezond eet en leeft, krijg je voldoende vitamines binnen. Je kunt eerder ziek worden als je te veel binnenkrijgt.”

Zo krijg je nierstenen en kalk­afzetting rondom de organen als je te veel vitamine D slikt. Een overschot aan vitamine A kan leiden tot buikklachten, overgeven, hoofdpijn en bloedingen. Dit soort informatie wordt nergens vermeld op de website van Viteezy.

Naast vitamines verkoopt Viteezy ook een zelfbenoemd gut-support: probiotica. Voor dertien euro per maand elke dag een pil met zeven verschillende bacteriële stammen. Dat zou de gezondheid van de maag en darmen bevorderen. Seidell is resoluut: “De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid heeft geoordeeld dat de vermeende gezondheidseffecten van deze probiotica onvoldoende onderbouwd zijn.”

Opvallend dat Viteezy onder aan de internetpagina stelt dat de Europese Autoriteit deze claim wél als wetenschappelijk bewezen ziet. Zou Viteezy ook vitamines hebben tegen liegen?

Er is één waarschuwingssterretje te ­vinden op de website van Viteezy: Stop het gebruik bij overgevoeligheden en de vitamines zijn geen vervanging voor een evenwichtig dieet en gezonde leefstijl. En daarmee halen ze hun volledige business onderuit – extra vitamines slikken is niet nodig als je gezond bent. Viteezy is er dus niet voor je gezondheid, maar voor je portemonnee.

Fons Hendriks Beeld Marjolein van Damme