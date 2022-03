Is streven naar succes bijdragen aan ongelijkheid? Volgens filosofiejournalist Peter Henk Steenhuis wel

Streven naar succes is bijdragen aan sociale ongelijkheid, lees ik?

“Ja, althans, als je succes meet zoals we dat nu doen: harder, hoger, sneller, beter. Succes is van oorsprong een Latijns woord, het betekent lukken, slagen. Zal ik een voorbeeld geven?”

Waarom ook niet.

“Iemand gaat ergens werken, begin van een loopbaan, zegt ‘ik ben flexibel,’ want dat is een voorwaarde voor succes, en werkt dan negentig uur per week. Tien jaar later krijgt hij of zij een kind, wordt op het werk daardoor minder flexibel, want wil ook succesvol een kind opvoeden. Dus ga ik in mijn boek op zoek naar de betekenis van woorden die succes zouden duiden.”

Woorden als prestatie, selectie, stress, carrière? Het klinkt ineens allemaal verdacht, wordt succes straks ook gecanceld?

“Laat me heel duidelijk stellen: ik vel geen enkel moreel oordeel in mijn boek, ik probeer ervoor te zorgen dat we voor onszelf kunnen formuleren wat we willen.”

Wanneer is een leven geslaagd, zoals de ondertitel van uw boek luidt?

“Wanneer het aansluit bij wat je wilt. Dan is je leven gelukt. Dan moet je wel weten wat je wilt, en dat in gesprekken kenbaar maken. Ik hield eens een lezing voor driehonderd onderwijsmanagers, waarin ik dat ook zei. Iedereen kwam me na afloop vertellen dat ik het probleem goed had verwoord, en dat gesprekken de oplossing zouden zijn. Vervolgens gebeurde er niets.”

Succes met uw boek, of moet ik Hals- und Beinbruch zeggen?

“Haha, nee hoor, succes is helemaal goed. We zijn tot succes veroordeeld, immers, want we zijn strevende wezens.”