Is mijn e-bakfiets nou weer gestolen? De politie: ‘Houd u zelf Marktplaats maar in de gaten’

Beeld Ted Struwer

Je zou zeggen dat je wel iets gewend bent als je in Amsterdam woont, maar onze Urban Arrow, de Tesla onder de e-bakfietsen, had altijd gewoon voor de deur gestaan, op de stoep, jaren achtereen.

De beslissing om een elektrische bakfiets te kopen was een van de beste in mijn leven. Wiebelde ik daarvoor met twee kleine kinderen – laptop en boodschappen in het stuurkrat – van crèche naar huis, in de bakfiets gooide ik alles en iedereen zó aan boord om fluitend weg te forenzen.

Afgelopen winter kwam er in De Pijp een einde aan het zorgeloze avontuur. Foetsie. Lege stoep. Na verontwaardiging (hoe durven ze!) en stress (had ik ’m echt wel op slot gezet?), bleef er melancholie over. Veertienduizend kilometer hadden we samen afgelegd; kind drie had er als ­baby nog in gelegen.

“Houd u zelf Marktplaats maar in de gaten,” had de agent bij mijn aangifte gezegd. “We doen hier niets mee.” Op mijn vraag waarom niet, antwoordde ze: “Daar is geen ­beginnen aan.”

Op Marktplaats stuitte ik op een trits advertenties toen ik ‘Urban Arrow’ intypte. Geen fiets te bekennen, wel veel ­accessoires als displays, opladers en regenhoezen. Zouden deze mensen ook allemaal zonder fiets zitten?

Dief met pruik

Ik ben inderdaad niet de enige, vertelt Guus Wesselink van SAFE, de stichting die fietsendiefstal wil terugdringen en daarbij samenwerkt met verzekeringsmaatschappijen, ­organisaties en gemeenten. Uit zijn cijfers blijkt dat in het eerste kwartaal van 2021, de periode waarin mijn fiets verdween, 44,4 procent méér aangiftes van diefstal van (elektrische) bakfietsen werd gedaan dan in dezelfde periode het jaar ervoor.

“Ze worden aan de lopende band gestolen,” aldus Wesselink. “Vooral in Amsterdam.” Er is maar één oplossing voor de roof van e-bikes, zegt hij. “Ze moeten net als auto’s en motoren geregistreerd worden, dan is de schimmige handel voorbij. Dertig jaar geleden heb ik dit systeem voor de RDW helpen opzetten. We werken aan een soortgelijk plan voor fietsen.”

Volgens Wesselink worden dieven steeds arroganter en behendiger. Dat hoor ik ook van mensen met wie ik via Marktplaats in contact kom. Het brutaalste verhaal is dat van een diefstal in de parkeergarage van OLVG Oost. Op bewakingsbeelden was te zien hoe een Urban Arrow zó door een vrouw met pruik wordt opgetild en in een busje wordt geladen.

Nog zo’n bizar verhaal: de man van wie drie keer achtereen een e-bike werd ontvreemd, met gecertificeerd slot vastgezet aan een muurbeugel, onder het slaapkamerraam van zijn dochter. “Bij de derde fiets hebben ze er een gps-tracker in gezet. Toen deze fiets ook werd gejat, deed ik binnen 24 uur aangifte, met goede hoop dit keer. Nergens te vinden. Die boeven weten dondersgoed hoe ze zo’n tracker moeten uitschakelen,” aldus Zegert Visser (57) uit de Rivierenbuurt. “Wat bizar is, we hebben drie keer niks gehoord. Het slot lijkt met een slijptol bewerkt, maar zoiets hoor je toch?”

Eigen schuld

Snel vergeten en doorgaan, denken mijn vriend en ik. We kopen een nieuwe Urban Arrow. De verzekering keert de dagwaarde uit, ik pin met mijn ogen dicht een bedrag bij waar we lekker van op vakantie hadden gekund en hup, wegfietsen maar. Kijk kinderen, deze kan veel harder, leuk hè?

Zes weken later wordt ook deze gejat. Dit keer eigen schuld dikke bult. Hij stond voor de deur, maar nog nét niet op slot. Iets met snel een kind op de wc zetten en weg was ie.

Nu word ik toch wel erg pissig én nieuwsgierig naar waar mijn bakfietsen blijven. Ik heb gehoord over vrachtwagens vol die naar Oost-Europa verdwijnen. Bert Gelling van de ANWB blijkt die verhalen ook te kennen. “De laatste tijd gaat de diefstal op bestelling. Een partij zegt: ik heb zes fietsen nodig. Vervolgens gaat een georganiseerde bende aan de slag. Ze verdwijnen in groten getale naar het oosten.”

Volgens de ANWB springt Urban Arrow er in de cijfers uit vanwege de extreem hoge diefstalfrequentie. Annemieke van Baal van Urban Arrow zegt: “We onderzoeken hoe we al onze fietsen kunnen voorzien van gps-tracking. Ik kan alleen maar zeggen: zet ’m goed op slot en koop ’m nooit tweedehands zonder aankoopbewijs.”

Beeld Ted Struwer

Een deel belandt op Marktplaats, aldus Gelling. Als ik daar op een zondagochtend eens rondkijk, zie ik wat ik nooit had verwacht. Is dat nou míjn fiets? Mijn gloednieuwe, ­ergens in het noorden van Nederland, te koop aangeboden door ene Jan? Met de sticker van mijn Amsterdamse fietsenwinkel groot in beeld? Ik bel de politie, we zijn het er snel over eens dat dit mijn fiets moet zijn, ik word doorverbonden met de plaatselijke politie en durf te ­hopen op een goede afloop.

Maar zo makkelijk gaat dat niet. Het duurt láng voordat de advertentie wordt ontleed door een afdeling gespecialiseerd in fraude op Marktplaats. Moet je niet heel snel handelen in zo’n geval?

Twee dagen later belt wijkagent Menno. Dat hij ook niet snapt waarom er nog niets is gebeurd. Inmiddels hebben we online zelf het adres van Jan gevonden, denken we. Ik leg het voor aan Menno. Hij zal een dienstauto sturen om eens te kijken. Er blijkt niemand thuis. De volgende dag is de advertentie verdwenen.

Een week later mail ik Menno en vraag hoe het nou zit met Jan. Is hij al aangehouden, ondervraagd, überhaupt gevonden? Hij verwijst me naar collega Paul. Hij had het mailtje over de bakfiets gezien, maar was vrij en toen was het weekend. Ik vraag hoe het in godsnaam kan dat je een gejatte fiets van 4700 euro op Marktplaats zet en dat dat zonder consequenties blijft. Stel dat het een auto was ­geweest?

Deze agent heeft geen idee. Een week later heeft hij het mailadres van Jan gekregen, daaruit is de echte naam van Jan te ontleden, en het is een vrouw. “Maar de telefoon wordt niet opgenomen. En er was niemand thuis.”

Dagen later spreekt hij mijn voicemail in. “Ik heb slecht bericht. De mensen hebben geen contact met me opgenomen, dus met het onderzoek komen we niks verder.” Ik sta versteld.

Een derde bakfiets

We bestellen de derde fiets. De laatste, no matter what. ­Ondertussen krijg ik bericht dat mijn eerste gestolen bakfiets is gevonden. Hij staat bij het Fietsdepot in Westpoort. Ik mag ’m terugkopen van de verzekering.

Lang verhaal kort: de allerbeste fietsenmaker van ­Amsterdam, Emre Bisgin van Bike Company Holland, wil de fiets wel voor ons ophalen. Hij doet een waardebepaling voor de verzekering, wij nemen de gok en nemen de fiets voor een fors bedrag over. Emre knapt ’m gratis op – omdat we zo’n pech hebben. We zetten de compleet gerenoveerde fiets op Marktplaats, en krijgen dertig reacties binnen dertig minuten. Bijna niemand vraagt naar de aankoopbon. Uiteindelijk gunnen we ’m aan een stel met baby en kunnen zo de financiële schade wat beperken.

Ik ben me een hoedje geschrokken van het gemak waarmee elektrische fietsen worden gejat. Maar nog meer van hoe gemakkelijk je rijk kunt worden met de handel erin.

Volgens Wesselink blijft dit doorgaan totdat alle fietsen traceerbaar zijn. Daarom heb ik ervoor gezorgd dat mijn hopelijk laatste e-bakfiets te tracken is. Mocht Jan mijn fiets komen jatten, kan agent Paul hem misschien wél vinden.

De namen van de agenten zijn gefingeerd.

Tips voor e-bikebezitters • Verzeker je fiets nog voordat je de winkel uitrijdt. • Zet ’m met meerdere sloten op slot, áltijd. • Zorg dat je fiets traceerbaar is en neem een abonnement op een particuliere opsporingsdienst. Zie ook centrumfietsdiefstal.nl. • Via stopheling.nl kun je aan de hand van het serienummer kijken of een aangeboden fiets als gestolen staat geregistreerd bij de politie.