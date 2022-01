Is het Zelfdenkboek de sleutel tot wereldvrede?

We strooien kwistig met meningen, maar luisteren vinden we vaak lastiger. Hoog tijd voor een doeboek waarin we vragen leren stellen aan onszelf én elkaar, vonden Manon Duintjer (53) en Marlies Visser (55). ‘Hopelijk ontstaat door te filosoferen een grotere tolerantie bij mensen.’

In 2015 maakten jullie het spel Nomizo, waarbij je met meerdere spelers nadenkt over filosofische thema’s als liefde, vriendschap, leven, dood, plicht en vrijheid. Waarom vonden jullie het nu tijd voor een boek?

Manon Duintjer: “Als je Nomizo speelt, denk je na over je eigen visie én je verplaatst je in een ander, waardoor je begrip krijgt voor elkaar. Juist in deze tijd is dat goed, want er worden zo veel meningen de wereld in geslingerd – de ene nog stelliger dan de andere. In de media, in je familie, op je werk: overal merk je dat we daarin vast lijken te lopen. Daarom is dit het moment waarop we vragen moeten gaan stellen. Ook aan onszelf. Dit boek is daarvoor een mooi middel. Er staan allerlei vragen in over liefde en vriendschap, waarbij je eerst wordt je uitgedaagd na te denken over je eigen visie. Daarna lees je hoe diverse filosofen er tegenaan kijken, en kom je misschien op een aanvullend of ander inzicht.”

Marlies Visser: “Er is veel ruimte in het boek om je gedachten op te schrijven, bijna als bij een dagboek. Je gaat zelf aan de slag, net als in het spel, maar nu zonder de tegenspelers.”

In het boek gaat het ook over het op afstand onderhouden van vriendschappen en aan- en afwezigheid, ook een belangrijk thema op dit moment. De Duitse filosoof Schopenhauer zei daarover: ‘De levendige en innig gevoelde vriendschap blijft aan diegenen voorbehouden die in ons blikveld leven… Zo zintuiglijk is de menselijke natuur.’

Visser: “Ik denk dat dat juist nu klopt, al leefde Schopenhauer in de achttiende en negentiende eeuw. Nu ik zo veel achter een beeldscherm zit en op die manier ook contact hou met vrienden, mis ik de fysieke aanwezigheid, een terloopse aanraking, het samen in de lach schieten. Als je elkaar dan wel weer fysiek treft, is het misschien even ongemakkelijk, maar zoveel beter.”

Duintjer: “Aan de andere kant hebben we ten opzichte van tien jaar geleden, en zeker ten opzichte van de tijd van Schopenhauer, onze vrienden juist veel meer op dagelijkse basis in ons leven. Dankzij WhatsApp heb je voortdurend contact. Daardoor leek het elkaar live zien minder belangrijk te worden, maar nu merken we weer hoe waardevol dat is. Overigens kun je elkaar best een tijdje niet zien en dan de vriendschap weer oppikken. Als de band goed is, gaat die niet zomaar verloren.”

De Griekse filosoof Epicurus verwoordt het belang van vriendschap als volgt: ‘Van alle middelen tot volledig levensgeluk die de wijsheid ons verschaft, is het verwerven van vriendschap verreweg het belangrijkste.’

Duintjer: “Epicurus was een stoïcijn en de stoïcijnen vinden liefde onvoorspelbaar – ze laten zich liever niet leiden door hartstochten. Daarom zien zij niet romantische liefde maar juist vriendschap vaak als het ultieme om naar te streven. Dat geldt voor mij niet precies zo, maar ik vind vriendschap wel degelijk heel belangrijk. Uit verschillende fases in mijn leven heb ik vrienden, en daar komen nog steeds mensen bij. Mensen met wie je al zo lang oploopt dat ze jou kennen van vroeger en dat ze bijvoorbeeld je ouders nog kennen, dat voelt als iets veiligs.”

Visser: “Als een liefdesrelatie overgaat is het niet vanzelfsprekend dat je daarna vrienden blijft. Vriendschap is daarom in veel gevallen duurzamer dan een relatie. In die zin klopt het misschien wel wat Epicurus zegt. Waarbij wijsheid ook gemoedsrust kan betekenen. Als je wordt meegesleept in de waan van de dag of twijfelt over jezelf, kunnen je vrienden je helpen jezelf weer te vinden. Een goede vriend die jou al zo lang kent en die weet wie jij bent, kan je een spiegel voorhouden. Hij deelt je geschiedenis.”

Duintjer: “Vrienden kunnen een archief zijn voor jezelf en je leven, ook als je dat zelf even niet bent.”

Waar de meeste filosofen niet mee te maken hadden, was het fenomeen digitale vriendschap. Voor de Britse schrijfster en filosoof Katie Roiphie geldt dat wel. Zij zegt: ‘Vriendschap op Facebook verhoudt zich zo ongeveer tot vriendschap in het echte leven zoals aangereden worden in een tekenfilm zich verhoudt tot aangereden worden door een echte auto.’

Visser: “Hebben Facebook en vriendschap wel iets met elkaar te maken? De wens om vrienden te zijn, die je digitaal aangeeft met een vriendschapsverzoek, betekent namelijk niet dat je dan ook meteen vrienden bént. Elkaar leren kennen, een band opbouwen, dat gebeurt niet zo snel. Natuurlijk kun je elkaar vinden in een bepaalde interesse, maar voor een vriendschap is ook tijd en vertrouwen nodig en gezamenlijke ervaringen. Net als met online daten. Als alle algoritmes in werking worden gezet om elkaar te vinden als gelijkgestemden, is het niet de bedoeling achter het beeldscherm te blijven zitten. Het draait om de ontmoeting.”

Duintjer: “Ik heb nog nooit echte vrienden gemaakt via sociale media. Ik vraag me ook vaak af: hoe komt iemand bij mij terecht? Door een handig algoritme of oprechte interesse in wat ik post? Overigens zit daar bij mij geen oordeel in. Het gaat er niet zozeer om of iets goed of slecht is. Dat is ook het mooie aan filosofie, je hoeft geen conclusie te trekken. Maar het is leuk en interessant om over na te denken.”

Visser: “Zeker het thema van de aanwezigheid en afwezigheid in elkaars leven is natuurlijk actueel. Ik denk dat dat zich nog wel verder zal ontwikkelen. Er kan veel online, maar waar ligt de grens? Wat is noodzakelijk en wat niet? Wat is efficiënt en wat is té efficiënt? Dat zijn interessante gedachtes waar je misschien niet altijd bij stilstaat. Het is verrijkend naar de actualiteit te kijken door de ogen van hedendaagse en klassieke filosofen. Ergens kun je zeggen: met filosofie schiet je niets op. We zijn immers nog steeds bezig met Aristoteles en wat hij heeft gezegd. Maar filosofie is een basis waarnaar je steeds opnieuw kunt terugkeren. De ideeën van Aristoteles veranderen niet meer, maar de thema’s waarop je ze kunt loslaten, zijn altijd in beweging.”

Naast vriendschap is liefde het andere belangrijke thema in jullie boek. De moderne filosoof Luc Ferry zei: ‘Laten we onmiddellijk vaststellen dat, ook al geeft de liefde zin aan ons leven, ze het daarom niet altijd gemakkelijker maakt.’

Duintjer: “Daarom is liefde ook zo’n mooi thema. Het kan het leven zeker moeilijk maken, juist omdat het zo ongrijpbaar is. Het kan je onzeker maken en zelfs verwoestend zijn. Maar er zijn verschillende soorten van liefde en het is boeiend jezelf daarover vragen te stellen. Er is romantische liefde, maar blijft die bestaan? Of wordt de liefde binnen een huwelijk soms meer een soort compassie? En wat heb je nodig? Ook een interessante vraag. Ik merk dat de liefde bij uitstek een thema is waarin je ook de tegenstrijdigheden in jezelf tegenkomt. Het ene moment vind ik het prima om met mijn man op de bank tv te kijken, lekker veilig. Maar soms verlang ik ook naar de gepassioneerde verliefdheid van het begin met alle onzekerheid van dien. Het is niet of het een of het ander.”

Visser: “Het citaat van Luc Ferry impliceert ook de verwachting dat liefde het leven makkelijker zou moeten maken. Maar is dat wel zo?”

Duintjer: “Het lijkt me geen doel op zich. De moeilijke kanten van de liefde maken ook dat je je ontwikkelt, en dat je dingen over jezelf leert.”

Visser: “Je kunt je ook afvragen wat er wordt bedoeld met liefde. Liefde voor een ander, maar ook voor jezelf, voor de natuur, voor de maatschappij als geheel. Is vriendschap ook liefde? Nadenken levert ook altijd weer nieuwe vragen op.”

Duintjer: “Ik hoop dat door te filosoferen er bij mensen een grotere tolerantie ontstaat. Ten opzichte van elkaar, maar ook van zichzelf. De tolerantie dat je mag twijfelen en dat je in verschillende fases van je leven iets anders mag denken en voelen. Het hoeft niet allemaal zo vaststaand te zijn. Het zou sowieso mooi zijn als we iets vaker zouden zeggen: ik weet het eigenlijk niet. Dat is een mooi vertrekpunt om te luisteren naar de mening van anderen. En als je van jezelf accepteert dat je twijfelt, iets niet weet of van standpunt verandert, kun je dat van een ander ook.”

Visser: “Met uiteraard totale wereldvrede als gevolg.”

Duintjer: “Dat sowieso. Filosofie – zowel het lezen wat anderen vinden als zelf nadenken – relativeert enorm. Het creëert ruimte in je hoofd zonder dat je die ruimte meteen moet opvullen met stelligheid. Het geeft je ook de mogelijkheid breder te kijken. Als jij vindt dat een relatie er precies zo uit moet zien als jij in je hoofd hebt en je partner vindt dan niet, dan is dat lastig. Als je dat loslaat en leert dat er in verschillende tijden allerlei verschillende ideeën waren, is het makkelijker open te staan voor wat een ander denkt. Wereldvrede op elk niveau dus, zelfs aan de keukentafel.”

Manon Duintjer en Marlies Visser: Zelfdenkboek – Zelf filosoferen en schrijven over liefde en vriendschap, uitgeverij Ten Have, €20,99.