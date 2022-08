Is het slecht om te drinken bij het eten?

We geloven het niet zomaar: de zin en onzin van ons eten en drinken. Deze week: eten en drinken tegelijk.

Vlak na de Tweede Wereldoorlog verboden sommige moeders hun kinderen om te drinken voor en tijdens het eten. Dan zit je maag voller en eet je minder, was de gedachte. En dat was na de Hongerwinter allerminst wenselijk. Ook nu nog houden sommige mensen deze twee activiteiten strikt gescheiden, maar dan om een andere reden: je maag zou het eten niet goed verteren als je erbij drinkt.

Het maagdarmkanaal maakt allerlei enzymen aan. Deze breken voedselbestanddelen af tot kleine moleculen. Hierdoor neem je de stoffen die je lichaam nodig heeft op. In maagsap bijvoorbeeld zit niet alleen zuur, maar ook pepsine, een eiwitsplitsend enzym.

Dat dit proces niet wordt verstoord zodra je speeksel en voedsel verdunt met vloeistof is onzin, zegt hoogleraar neurogastroenterologie en motoriek André Smout van Amsterdam UMC. “Een gezond lichaam heeft een enorm overschot aan capaciteit van allerlei enzymen, dus dat wordt voortdurend bijgeregeld.”

Oftewel: als iets niet helemaal goed ­verteerd de maag verlaat, wordt daar in de dunne darm extra hard aan gewerkt en als het begin van de dunne darm het niet goed aankan, wordt dat verderop gecompenseerd. “Wat je ook eet, hoe je ook eet: dat krijg je niet verstoord door er een liter water bij te drinken. Voor alcohol geldt in grote mate hetzelfde.”

Het is overigens niet nódig om tijdens het eten te drinken. De slokdarm heeft peristaltiek: bij elke slik ontstaan er contracties, waardoor je voedsel hoe dan ook naar beneden gaat. Een slok drinken erbij maakt dat hooguit wat makkelijker.

Water drinken voor en tijdens het eten kan wel een ander voordeel hebben. Uit onderzoek is gebleken dat je, zoals men vroeger al door had, dan iets minder eet. “Het hedendaagse gevaar is dat mensen te dik worden doordat ze te veel eten,” zegt Smout. “En zo kun je je calorie-inname op eenvoudige wijze beperken.”

Lees ook eerdere afleveringen van deze rubriek: Fabels en feiten over ons eten & drinken.