We geloven het niet zomaar: de zin en onzin van ons eten en drinken. Deze week: is het ene eiwit beter dan het andere?

Het zal geen verrassing zijn: ons lichaam heeft bepaalde stoffen nodig om te kunnen functioneren. Als je geen vlees eet of helemaal geen ­dierlijke producten, waarschuwt Het ­Voedingscentrum, is er kans op tekorten, zoals aan ijzer en vitamine B12. Laatst las ik dat je als vegetariër of veganist ook moet opletten welke eiwitten je eet. Wélke? Zijn er verschillende soorten dan?

Er zijn in totaal twintig verschillende aminozuren, de bouwstenen voor al onze lichaamseiwitten. “De samenstelling daarvan kan per eiwit verschillen,” zegt Peter Weijs, hoogleraar Voeding en Beweging aan de Hogeschool van Amsterdam. “En de kwaliteit dus ook.”

Je lichaam maakt eiwitten aan de hand van de eiwitten uit voeding. Daarvoor is een specifieke samenstelling van die aminozuren nodig. “Dat ligt vast in ons dna. Als die combinatie aminozuren niet op het juiste moment bij elkaar komt, kan je lichaam er geen eiwitten van maken. Dan verbrand je het gewoon als energie en heb je er in feite weinig aan gehad.”

De meeste Nederlanders hoeven zich geen zorgen te maken om de samenstelling van de eiwitten, zegt Weijs, maar ­er zijn uitzonderingen. “Ouderen eten relatief minder, dus eten daardoor ook automatisch minder eiwitten.” Ook voor vegetariërs en veganisten is het volgens de hoogleraar raadzaam om er wat bewuster naar te ­kijken. “Bij plantaardige producten is de eiwitkwaliteit lager dan bij bijvoorbeeld vlees en zuivel.” Dat betekent dat je meer van een product moet eten om ­evenveel bruikbare eiwitten binnen te ­krijgen.

Geen zorgen, bij de meeste volwassenen gaat dit gewoon goed, benadrukt Weijs. “Maar het kan geen kwaad om ­bijvoorbeeld een vleesvervanger adequaat te kiezen. Daar zitten ook veel goede ­stoffen in.”