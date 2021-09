Is het al zo laat? De Muiderkerk loopt achter, en dat vindt de buurt niet handig

Beeld Picasa

Kerkklokken maken doorgaans zo’n onfeilbare indruk.

“Blijkbaar kan er toch iets misgaan. De reparateur is al langsgekomen. Ik begreep dat het nog niet is opgelost. Er moet nog iets worden bijgesteld.”

Hoe kon dit gebeuren?

“Met dat technische gedeelte hou ik me niet zo bezig. Ik weet wel dat het een complex ding is. Gelukkig stelt de klok zich automatisch bij op de zomer- en wintertijd, anders zou ik helemaal naar boven moeten klimmen. Dat heb ik een paar keer gedaan, om een vlag uit te hangen, en dat is best een pittige klim. Nu we het toch over de kerk hebben: het is ook onze wens om de verlichting weer helemaal te herstellen.”

Oh?

“Een aantal lampjes doet het niet meer. En het is niet even snel een peertje vervangen. We zijn daarover in gesprek met Stadsherstel. Zij zijn de eigenaar van de toren, en dus van de klok.”

Jullie gaan dus helemaal niet over de klok?

“Nou, het is niet onze kerntaak. Maar toch: het is wel belangrijk. De klok liep iets achter, en direct kregen we mails van betrokken omwonenden. Dat zegt iets over hoe die mensen de kerk in hun hart hebben gesloten. Hetzelfde gebeurde eerder toen een vlag niet helemaal goed hing.”

Wanneer verwacht u dat de klok weer gelijk loopt?

“Deze week of volgende week zou het weer op orde moeten zijn.”

Kunt u garanderen dat de klok goed blijft lopen?

“Die garantie durf ik niet te geven. Maar ik kan wel zeggen dat wij als kerkbestuur er zeker achteraan zullen blijven gaan, mocht het toch weer een keer niet goed gaan.”