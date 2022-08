Is de rasp van een niet-biologische citroen giftig?

We geloven het niet zomaar: de zin en onzin van ons eten en drinken. Deze week: citroenrasp.

In sommige recepten staat heel expliciet dat je een biologische citroen moet gebruiken als je de schil raspt. Het idee: op andere citroenen zitten nog pesticiden en eventueel een waslaag, en die stofjes wil je niet in je maaltijd.

Als je een niet-biologische citroen in de supermarkt of winkel koopt, bevat de schil inderdaad soms een waslaag (niet giftig, wel soms van dierlijke oorsprong) en vaak residuen van bestrijdingsmiddelen. Maar, zegt universitair hoofddocent toxicologie Nynke Kramer van Wageningen University, die waarde moet lager zijn dan giftig is voor de mens. “Dat is in Europa streng gereguleerd en wordt gecontroleerd met steekproeven.” Het kan heus voorkomen dat de waarde iets hoger ligt dan toegestaan, vooral als we specifiek de residuen in alleen de schil meten, maar over het algemeen is dat niet erg. “Dat gaat dan om een enkele keer, daarom zien we het niet als risico.”

Van citroenrasp gebruikt de gemiddelde thuiskok immers slechts zo nu en dan een klein beetje, in een paar gerechten of baksels. “Je werkt niet elke dag kilo’s citroenrasp naar binnen. Het gaat echt om minimale hoeveelheden.”

Is de schil van een biologische citroen dan altijd gifvrij? Niet per se. Bij een paar procent van de biologische producten worden nog altijd residuen van pesticiden gevonden. “Die komen er dan per ongeluk op,” zegt Kramer. “Bijvoorbeeld doordat water via een niet-biologisch product op de rest terechtkomt.”

Biologisch of niet, het devies blijft: was je citroen voordat je de schil raspt. “Als je een beetje goed boent, krijg je het grootste deel van de pesticiden er wel af. Doe dat ook bij een biologische citroen, want er is een reden dat we pesticiden bij de productie van voedsel gebruiken. Er kunnen schimmels op de onbespoten schil zitten en die zijn ook niet goed voor je.”

