Is de lupineboon een goede vervanger voor de sojaboon?

Beeld Getty Images/iStockphoto

Tussen oude bekenden als zwarte bonen en kikkererwten vind je in sommige supermarkten nu ook lupinebonen. Qua vorm ­– rond en geel – misschien wat platter dan veel soortgenoten, niets bijzonders. Qua smaak trouwens ook niet. Toch zien sommigen een grote toekomst voor deze peulvrucht, die gewoon in Nederland wordt geteeld. De lupineboon zou namelijk de nieuwe sojaboon zijn.

In een tijd waarin de sojaboon kritischer wordt bekeken vanwege de impact op het milieu en vleesvervangers aan interesse winnen, is dit volgens Marieke Laméris van platform Lekker Lupine hét moment om de relatief onbekende lupineboon te introduceren. “Veel mensen kennen het alleen als bloem. Zelfs voor veel chefs is het een nieuw ingrediënt.”

Lekker Lupine is een initiatief van Ekoboerderij de ­Lingehof en Proeflab Wageningen en is opgezet om de consumptie en teelt van biologische witte lupinebonen in Nederland te stimuleren. “De mogelijkheden zijn er, maar de vraag is er nog niet naar. Via dit platform proberen we de boon aan de man te krijgen.”

Lupinebonen heb je in veel soorten. Biodynamisch akkerbouwer André Jurrius begon tien jaar geleden met het verbouwen van biologische witte lupine in de omgeving van Wageningen. Inmiddels deelt hij zijn kennis ook met andere boeren. “Net als de sojaboon heeft de lupineboon een hoog eiwitgehalte, bijna veertig procent,” zegt Laméris. “Daarnaast gedijt de witte lupine beter in het Nederlandse klimaat dan de sojaboon, die vaak van ver moet komen.” Nog een voordeel: “Het is goed voor de bodemvruchtbaarheid en biodiversiteit.”

Een duurzame vleesvervanger dus. Eentje die je ook ­prima door de salade gooit. “Roer ze door de soep, maak er hummus van of chocoladecake.” Met wat smaakmakers is de boon, met minder zetmeel dan veel andere peulvruchten, op diverse manieren te gebruiken. “En hij is ook nog glutenvrij.”

Dat deze boon goed te eten is, weten de Portugezen al veel langer, zegt Luisa Trindade, hoogleraar plantenveredeling in Wageningen en zelf afkomstig uit Lissabon. Daar is het een bekende zomersnack: tremoços met een glas bier. Lupine wordt in Nederland nog op kleine schaal geteeld, toch ziet ook zij de potentie van de peulvrucht vanwege de hoeveel eiwit en een laag zetmeelgehalte. Daarbij komt dat je de hele plant kunt gebruiken in plaats van alleen de zaden.

“Het gebruik van nieuwe peulvruchten is cruciaal voor de eiwittransitie, de verschuiving van de consumptie van dierlijke eiwitten naar een op plantaardig eiwit gebaseerd dieet. Er moet nog veel onderzoek naar dit alternatief worden gedaan, maar het zou kunnen dat de lupineboon de sojaboon op den duur vervangt.”