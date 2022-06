Is de groene kiwi gezonder dan de gouden variant?

We geloven het niet zomaar: de zin en onzin van ons eten en drinken. Deze week: het verschil tussen gouden en groene kiwi’s.

Eet je liever een groene of een zogeheten golden kiwi? Die vraag kan leiden tot hoogoplopende discussies. De groene ­variant is zuurder dan de gouden, maar is die eerste ook gezonder?

Laten we beginnen met een korte ­introductie in de ­botanie. “Binnen het plantenrijk heb je geslachten,” zegt Leo Marcelis, hoogleraar Tuinbouw en Productfysiologie aan de Wageningen Universiteit. “Binnen geslachten heb je soorten en binnen de soorten zijn er ­rassen.”

De golden en de groene kiwi zijn verschillende soorten binnen een geslacht. Dat betekent dat de gouden variant niet is ontstaan door kweken. “Ze zijn door ­evolutie ontstaan. Binnen de golden kiwi-soort zijn door de kweker verschillende rassen veredeld – zoals het kruisen van planten wordt genoemd. Zo is de ene ­golden kiwi bijvoorbeeld zoeter, de ander juist groter of beter bestand tegen ziektes. Er zijn onwijs veel eigenschappen waarop een ras kan worden veredeld.”

Terug naar waarom je zou kiezen voor een groene in plaats van een gouden kiwi. In sommige maanden is de keuze snel gemaakt: de golden kiwi is niet het hele jaar in de Nederlandse ­winkels te koop. Van november tot en met februari zijn ze beschikbaar uit Italië, van begin mei tot en met september uit Chili en Nieuw-­Zeeland.

Verder zijn er tussen de twee kiwisoorten qua gezonde eigenschappen nauwelijks verschillen, aldus Renger Witkamp, hoogleraar Voeding aan de Wageningen Universiteit, alleen in vitamine C-gehalte. “In tegenstelling tot wat veel mensen ­denken, is juist de gouden kiwi een vitamine C-bommetje, met 135 milligram per 100 gram. Meer dan de groene dus, maar ook daar is het gehalte – 79 milligram per 100 gram – behoorlijk hoog. Overigens is dat geen reden om de gouden boven de groene te verkiezen, want in Nederland komen vitamine C-tekorten ­nauwelijks voor.”

