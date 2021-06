Is de geniale knol koolrabi onmogelijk lekker te bereiden? Onzin!

Samuel Levie verwondert zich over een ingrediënt dat in het seizoen is of dat hij is tegengekomen tijdens zijn culinaire speurtochten. Deze keer stuit hij op koolrabi.

Toen ik van de week bij mijn favoriete groentewinkel vroeg om koolrabi, bromde iemand in de rij dat het onmogelijk lekker te bereiden is. Onzin!

Ik dacht aan de koolrabi die ik met mijn buurman in de krant, Joris Bijdendijk, op de kaart zette van een festival waar we samen kookten. Die koolrabi werd gebraiseerd in de oven met veel laurier, wortel en sjalot en vervolgens keihard aangebakken. We serveerden hem met spelt en geitenhangop.

Er is een simpeler manier om iets bijzonders te maken van deze weinig populaire lentegroente. Je hoeft koolrabi alleen flinterdun te snijden en aan te maken. En dan ben je er eigenlijk al.

Bij Europizza in Amsterdam was het onlangs mijn favoriete gerecht van de kaart. Daar at ik hem met een dressing van groene aardbei, lavas en jalapeño – wat geniaal uitpakte.

Koolrabi wordt vaak als knol gezien, maar behoort eigenlijk tot de koolsoorten. De knol heeft een verdikking van de steel en de textuur van een radijs. De smaak gaat richting die van de broccolistam.

Koolrabi ligt meestal niet in de supermarkt, wel bij Turkse winkels of op de markt. Veel van de hier verkrijgbare koolrabi komt uit Duitsland, maar in het zuiden van Nederland wordt hij ook op kleine schaal verbouwd. De groente kan lichtgroen zijn of paars.

Koop vooral de kleinere exemplaren. Die zijn sappiger en hebben meer smaak. Als je koolrabi bewaart en er nog blad aanzit, verwijder dit: het blad voedt zich op de knol en zal die dus doen uitdrogen.

Maar gooi het niet weg. Snijd het blad en de stengels, kook en bak op met wat knoflook. Het is een lekkere bladgroente!