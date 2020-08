Is avocadofriet gezonder dan gewone friet?

Avocado friet Beeld shutterstock

Avocado Friet is een kolfje naar de millennialhand. Een dag zonder avocado is tenslotte een dag niet geleefd. Nu ben ik er toevallig ook één, een millennial, dus belandde een doos Avocado Friet in mijn Lidl-kar. Toch even uitproberen, want, zo schrijft Vriendin: ook nog ‘een verantwoorde snack’.

Lidl is niet de eerste die met avocado in frietvorm komt: ze duiken op in vegetarische snackrecepten en restaurant The Avocado Show kondigde een jaar geleden aan ­avocadofrieten op de markt te brengen voor horeca en particulieren. ‘Een gezond alternatief voor patat’, scheef Business Insider er destijds over.

“De avocado is een hot ding, het gaat overal op en het heeft dat superfoodimago, dus ik begrijp dat ermee wordt geëxperimenteerd,” zegt foodservice-watcher Ubel Zuiderveld. Hij bestudeert sinds 1994 de frituurcultuur in Nederland. “Plak je er bovendien het woord ‘friet’ aan vast, dan is dat ook nog eens makkelijk voor de marketing. Friet hoef je niet meer uit te leggen.”

Het past volgens hem in de gekte om werkelijk alles te veganiseren, terwijl friet, als het plantaardig is voor- en afgebakken, al heel lang misschien wel het meest gegeten vegaproduct in Nederland is. “Dat plantaardig afbakken gebeurt al op grote schaal, dus dan is friet eigenlijk zo hip als wat: veganistisch streetfood.”

En de aardappel komt, in tegenstelling tot de avocado, gewoon uit Nederland. “Wat wil een mens nog meer?”

Een gezond alternatief voor patat, blijkbaar. Maar is ­avocadofriet een betere snack dan ‘gewone’ friet? Dat hangt van de bereiding af, zegt Sietse Orie van het Voedingscentrum. Een onbewerkte avocado valt onder groente en is gezond vanwege de onverzadigde vetten die je LDL-cholesterol verlagen. Is dat laatste gehalte te hoog, dan is dat niet goed voor de bloedvaten. Voeg je echter een paneerlaagje van tarwebloem en extra zout toe, om hem met flink wat olie in de frituurpan te gooien, dan is het niet zo’n gezonde avocado meer.

De twee producten verschillen zo erg van elkaar, dat je ze eigenlijk niet kunt vergelijken, zegt Orie. Zet je een flink bewerkte avocadofriet naast een gefrituurde aardappelfriet, ‘dan win je daar niet veel mee’.

“Onder het mom van gezond gebeurt er momenteel van alles in de horeca,” aldus foodservice-watcher Zuiderveld. “Ik hoop gewoon dat het lekker is, want daar gaat het per slot van rekening om.” En? “Het kan wel een dipje gebruiken, en als je het mij vraagt, is het meer ­nugget dan friet.”