Ira Kip regelt 20.000 gratis heri heri-maaltijden om afschaffing van de slavernij te vieren

Dit is het derde jaar op rij dat uw bureau Kip Republic Free Heri Heri For All organiseert.

“In 2020 deelden we 4000 porties heri heri uit in Amsterdam. Het jaar daarna waren dat er al 17.000, verdeeld over vier provincies. En dit jaar zijn er 20.000 bordjes heri heri te vergeven in negen van de twaalf provincies.”

Dat is een flinke toename.

“De actie wordt door heel veel mensen samen gedragen, van kleine lokale actiegroepen tot grote bedrijven en instanties als de Bijenkorf, Paleis op de Dam en ABN Amro, die wel graag iets willen doen met 1 juli, maar misschien zelf nog niet zo goed weten wat. Zich aansluiten bij onze actie geeft ook een beetje houvast.”

Denkt u dat 1 juli een officiële vrije dag zal worden?

“Daar doen wij het niet voor. Het is mooi als het gebeurt, maar wij vinden het voor nu belangrijker om het gesprek over de slavernij maatschappijbreed gaande te houden. En om de inclusiviteit van de 1 juli-viering te stimuleren. Wij zeggen bijvoorbeeld liever Emancipation Day dan Keti Koti, omdat dat een Surinaamse term is die veel mensen van de Antillen, waar ook veel tot slaaf gemaakten zaten, niet aanspreekt.”

Wie maakt uw favoriete heri heri?

“Mijn vader. Het is zijn recept dat we elk jaar gebruiken. We kregen nu ook de vraag of er een vegan heri heri kon komen. Dat vond ik best lastig. Heri heri werd gemaakt van de beperkte middelen waar tot slaaf gemaakten beschikking over hadden, daar was natuurlijk geen ruimte voor veganisme. Maar toch zijn er dit jaar een paar plekken waar je het zonder de vis kan krijgen – de tot slaaf gemaakten zullen vast ook wel eens géén beschikking over bakkeljauw gehad hebben.”