Inzamelingsactie voor Kledingbank: ‘Ik wil die gezinnen niet in hun hempie laten staan’

U wordt op straat gezet?

“Ik huur het pand nu antikraak van Rochdale. Ze willen het particulier verhuren, maar dat vlot niet echt, waarschijnlijk omdat ze er te veel geld voor vragen. Begin deze maand kreeg ik ineens een mail waarin stond dat er was besloten mijn contract per direct te ontbinden. Dat betekent dat ik er 3 november uit moet. Mijn wereld stortte in.”

Waarom zo snel?

“In de mail stond dat het tegen de regels is om een alarmsysteem te installeren. Ook maak ik gebruik van de kelder, op eigen risico. Daar waren ze niet blij mee, maar ik moet al die kleding toch ergens opbergen. Ik heb het vermoeden dat de onenigheid die ik de laatste maanden had met de makelaar, onder andere over de zichtbaarheid van het te huur-bordje, ook heeft meegespeeld, maar dat weet ik natuurlijk niet zeker.”

Hoe reageren uw klanten?

“Ze zijn verontwaardigd en teleurgesteld. Ik voorzie 180 gezinnen die leven in verborgen armoede. Met een voedselbankpas kunnen ze elke zes weken drie kledingstukken en een paar schoenen uitzoeken. Met een stadspas drie kledingstukken voor twee euro. Alles van goede kwaliteit.”

En nu?

“Met mijn inzamelingsactie – op gofund.me/d5aa79bd – heb ik nu ruim 1000 van de 10.000 euro opgehaald. Ik wil die gezinnen niet in hun hempie laten staan. Ik hoop het pand te kunnen huren totdat de subsidieaanvraag in 2022 ingaat. Wordt die goedgekeurd, dan wil ik het pand blijven huren. Probleem is wel dat ze 2300 euro per maand vragen. Gelukkig heb ik een team van de gemeente achter me staan, dat probeert een mooi prijsje te regelen.”