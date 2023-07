Intersekse mensen laten van zich horen: ‘De arts zei, houd het maar voor je, maar dat doe ik dus niet’

Niet iedereen wordt geboren met een lichaam dat precies in de verdeling man-vrouw past. Praat er maar niet over, kregen veel intersekse personen te horen. In de expo Intersekse – 1 op de 90, te zien op het Museumplein, spreken ze zich uit: ‘Ik ben al die jaren zo eenzaam geweest.’

Naar schatting wonen er in Amsterdam zo’n 10.000 intersekse personen, in heel Nederland zo’n 190.000. Soms is het meteen bij de geboorte duidelijk dat iemand intersekse is: het is dan niet te zien of er een jongen of meisje geboren is. Veel vaker zie je aan de buitenkant niks. De geslachtsvariatie zit van binnen en komt pas later aan het licht, bijvoorbeeld als een meisje niet ongesteld wordt. Intersekse, variatie in biologisch geslacht, is iets anders dan transgender zijn, dat iets zegt over genderidentiteit – hoe iemand zich voelt. Toch worden de begrippen vaak met elkaar verward.

Het officiële beleid rondom intersekse was lang: geheim houden en eventueel het lichaam via medische ingrepen meer mannelijk of vrouwelijk maken. Inmiddels komt er langzaam meer openheid in de maatschappij over intersekse.

Maar terwijl we steeds meer gewend raken aan mensen die niet in hokjes passen, rust er op intersekse nog een taboe. Intersekse personen krijgen te maken met stigmatisering en uitsluiting, en hebben meer dan gemiddeld kans op werkloosheid, armoede, depressie en suïcide. Het rondreizende project Intersekse – 1 op de 90 wil helpen dat te veranderen met tentoonstellingen, een randprogramma, magazine, podcast en de korte documentaire Meisjesjongensmix op Video­land. De buitententoonstelling is 19 juli tot 9 augustus te zien op het Museumplein, in CC Amstel opent de expo op 22 juli met een programma waarin ­theatermaker Marleen ­Hendrickx en kunstenaar Sharan Bala, beiden intersekse, optreden.

stichtingopenmind.nl/intersekse

Beeld Ernst Coppejans

‘Het voelde alsof er een monster in me zat’

Marleen (31), theatermaker

“Op mijn vijfde werd ontdekt dat ik xy-chromosomen heb en ongevoelig ben voor testosteron. Ik werd daarover in fases ingelicht en herinner me dat mijn ouders vertelden dat ik pilletjes zou moeten slikken om later borsten te krijgen. En dat ik er niet over mocht praten. Ik voelde aan alles dat wat ik had eigenlijk niet mocht bestaan. Dat werd bevestigd tijdens de biologieles, waar ik leerde dat vrouwen xx-chromosomen hebben en mannen xy-chromosomen. Ik stelde toen de vraag of ik xy-chromosomen kon hebben. De leraar zei van niet.

Naar de buitenwereld gedroeg ik me open en vrolijk, maar van binnen was ik eenzaam. Ik dacht: als mensen erachter komen wat ik echt ben, wie wil me dan nog? Het geheim werd een soort monster dat groeide en groeide en mijn hele identiteit overnam tot ik me een soort freak voelde. Pas na mijn twintigste ging ik in ­therapie en daar leerde ik dat AOS – de medische term – slechts een eigenschap van mij is. Langzaam leerde ik mijn verhaal vertellen en ik ging er ook theatervoorstellingen over maken. Door mijn verhaal woorden te geven en uit te dragen werd het monster steeds kleiner, tot het nog maar een klein monstertje was dat in mijn handpalm past.

Ik heb mijn ouders lang kwalijk genomen dat ik er niet over mocht praten. Maar ze legden me uit dat ze in het ziekenhuis steeds tegenover drie geleerde artsen zaten, die benadrukten dat geheimhouding het beste was. Zelf kan ik me best voorstellen dat er in de jaren vijftig of zestig zo over werd gedacht. Maar de geheimhouding is tot ver in de jaren nul de norm geweest. Ik woon in een klein dorp en heb nog nooit een negatieve opmerking gehad. De reacties waren van: ‘O. Maar wat maken jouw chromosomen mij uit?’ Ik ben al die jaren zo eenzaam geweest, en waarvoor? Voor helemaal niks. Daar ben ik nog steeds kwaad over.”

Beeld Ernst Coppejans

‘Ik ben eerlijk over wat ik heb, ook bij sollicitaties’

Kevin (23), werkt in een speelgoedwinkel

“Van jongs af aan heb ik last van mijn gewrichten en spieren. Ik ging van dokter naar dokter, maar er kwam nooit een oplossing. Uiteindelijk werd er DNA-­onderzoek gedaan en daar kwam op mijn zeventiende uit dat ik het syndroom van Klinefelter heb. Dat wil zeggen dat ik niet xy-chromosomen heb, maar xxy.

In het ziekenhuis werd meteen gezegd dat ik waarschijnlijk onvruchtbaar zou zijn. Ik ben huilend die kamer uit gerend. Klinefelter brengt best wat beperkingen met zich mee, maar dat kon me toen eigenlijk niet zo veel schelen. Die onvruchtbaarheid had de meeste impact.

De diagnose verklaarde mijn vergeetachtigheid, boze buien en moeite met het inschatten van andermans emoties. Ik begreep ineens waarom ik op school niet meekwam en gepest werd. Toen andere kinderen in de puberteit kwamen, bleef ik namelijk hangen in het kinderlijke. Ik vind het jammer dat ik niet eerder ben onderzocht, want ik had graag op jongere leeftijd betere begeleiding en behandeling gehad.

Ik ben eerlijk over wat ik heb, ook bij sollicitaties. Als ik mensen vertel dat ik xxy ben, dan reageren ze enthousiast. Zo van: ‘Dit wisten we niet, wat bijzonder.’ Toch gek, want 1 op de 600 mannen heeft Klinefelter. Ook toen ik een relatie kreeg, heb ik het meteen op tafel gegooid. Mijn vriend zei: ‘Leuk dat je het vertelt.’ In het ziekenhuis werd gezegd: houd het maar een ­beetje voor jezelf. Maar dat doe ik dus niet. Ieder mens is anders en als ik erover wil vertellen, moet dat gewoon kunnen.

Het lijkt me leuk om een zoontje of dochtertje op de wereld te zetten, om op te voeden zoals ik zelf ben opgevoed. Toen ik hoorde dat dat er niet in zat, knapte er iets van binnen. Maar later kreeg ik weer hoop, toen bleek dat bij mensen met Klinefelter soms operatief levende zaadcellen kunnen worden weggehaald. Ik heb me meteen opgegeven voor de operatie. Die was zeer pijnlijk, maar ik heb inmiddels wel iets in de vriezer liggen. Sindsdien sta ik een stuk positiever in het leven. De mogelijkheid om vader te worden, maakt voor mij de wereld een veel mooiere plek dan ­voorheen.”

Beeld Ernst Coppejans

‘Mijn vriend noemt mij een kunstwerk’

Ket (81), kunstenaar en voormalig docent handvaardigheid

“Als tieners kregen mijn zus en ik te horen dat we geen kinderen konden krijgen. Van mijn moeder mochten we er met niemand over praten. Het was namelijk een schande om onvruchtbaar te zijn. Ze was ook bang dat ik lesbisch zou worden omdat geen man met mij zou willen trouwen – ooit was de verloving van haar zus afgebroken toen uitkwam dat zij onvruchtbaar was. Mijn moeder wilde ons hiervoor behoeden. In onze familie is onvruchtbaarheid in 120 jaar bij negen vrouwen voorgekomen.

Die geheimhouding heeft zwaar op me gedrukt. Ik had behoefte om erover te praten omdat ik zoveel vragen had over die onvruchtbaarheid. Als ik dan toch iets had gezegd tegen vriendinnen voelde ik me vreselijk schuldig. Ik was als tiener verliefd op mijn docent Nederlands en hem nam ik in vertrouwen. Ik vertelde hem dat ik niet ongesteld werd en geen kinderen kon ­krijgen. ‘Godverdomme,’ riep hij uit. Voor mij is dat ene woord, die blijk van erkenning, zo belangrijk geweest dat ik hem een tiental jaren later heb opgespoord en hem een fles champagne heb gebracht.

Op mijn veertigste las ik in de Volkskrant een interview met gynaecoloog Eylard van Hall. Hij had het over vrouwen met testiculaire feminisatie, later AOS genoemd: Androgeen Ongevoeligheids Syndroom. Hij omschreef de symptomen: onvruchtbaarheid, niet ongesteld worden, liesbreuken, geen baarmoeder, geen lichaamsbeharing en geen zweetgeur. Ik herkende mezelf. Voor het eerst had het een naam. Bij AOS hoort ook dat je testikels hebt in de buikholte. Dat was een enorme schok voor me en ik heb jaren ­therapie gehad om mezelf te accepteren.

De I van intersekse staat in de lettercombinatie lhbtqia+. Ik ben het daar niet mee eens. Door wat ik heb meegemaakt voelt intersekse als een aandoening en dat zijn al die andere ‘letters’ niet. Mijn vriend vindt dat de I wel in het rijtje thuishoort. Hij zegt: ‘Jullie hebben allemaal te maken met stigma en taboe en voeren eenzelfde strijd om acceptatie.’ Overigens vindt hij mij een kunstwerk. Mijn moeders angst dat ik niet aan de man zou komen, is ­ongegrond gebleken.”

Beeld Ernst Coppejans

‘Ook de verpleegkundige die erbij was reageerde verbaasd’

Joyce (17), middelbare scholier

“Omdat ik op mijn veertiende nog niet ongesteld was geworden werd ik in het ziekenhuis onderzocht. De uitslag was dat ik geen baarmoeder, eierstokken en eileiders heb, maar wel onderontwikkelde testikels in mijn buik. Ik had nog nooit gehoord van intersekse en ook de verpleegkundige die bij het onderzoek was reageerde verbaasd, zo van: ‘Wat is dit?’

Het is heel verwarrend om midden in de puberteit zulk nieuws te krijgen. Ik was en voelde me toch een meisje? Hoe kon ik dan toch iets mannelijks hebben? Ik had bij biologie geleerd dat je met xy-chromosomen een jongen bent. Ik heb xy-chromosomen, maar ik ben geen jongen, en ook niet iets tussen jongen en meisje in. Het is lang verwarrend geweest. Maar uiteindelijk kwam ik erachter dat ik dezelfde Joyce ben als voor de diagnose.

Ik ben blij dat ik nu leef, en niet tien of twintig jaar geleden. Toen mocht je er niet over praten. Dan zou ik nog meer geschrokken zijn. Tegen mij werd wel gezegd: ‘Wees voorzichtig met wie je het deelt.’ Dat is al beter, maar toch geeft het de boodschap af dat er iets aan de hand is. Want waarom zou je anders voorzichtig moeten zijn? Ook werden vroeger die testikels weggehaald waardoor mensen zoals ik levenslang hormonen moeten slikken. Ik mocht zelf kiezen of ik ze zou verwijderen of niet. Eerst dacht ik: ieuw, testikels, die moeten eruit. Maar nu ben ik blij dat ik ze heb laten zitten. Ze zitten al mijn hele leven in me, dus ze horen bij mij.

Vriendinnen van me zijn heel erg met jongens bezig. Ik ben terughoudender, ik wacht tot ik me honderd procent vertrouwd voel. Tijdens het daten ga ik zeker vertellen dat ik intersekse ben. Ik denk niet dat ik het moeilijk zal vinden, ik heb goede ervaringen met het nieuws vertellen. Eerst was het een clubje op school dat het wist. Daarna werd ik losser en nu weet heel mijn vriendinnenclub het. Ik ben er nooit mee gepest.”

Inmiddels studeert Joyce aan de VU en heeft ze een relatie. Wil je weten hoe het verder met haar gaat? Luister dan naar de DOCS podcast 1 op de 90, een podcast over intersekse.

Beeld Ernst Coppejans

‘Achteraf gezien hebben we ons in die operatie laten meeslepen’

Mila (3)

Vader Tanguy (27): “Mila is net drie ­geworden en gaat binnenkort naar school. Omdat je aan de buitenkant niks bij haar ziet, overwogen we er niets over te zeggen. Uiteindelijk hebben we de juf toch ingelicht. Wij willen voorkomen dat het tijdens de lessen over meisjes en jongetjes gaat en dat Mila dan denkt: huh, en ik dan? Nu weten alle docenten van het bestaan van intersekse, dat stelt ons gerust.”

Moeder Janis (26): “Wij praten erover waar ze bij is. Dus ze zal opgroeien in de wetenschap dat ze intersekse is. Ze zal later toch hormonen moeten gaan slikken om in de puberteit te komen. Haar geslachtsklieren zijn namelijk verwijderd omdat er kanker in zou kunnen komen. Vlak voor die operatie werd ons gezegd dat we zelf mochten kiezen, maar ook dat andere ouders in dezelfde situatie zo’n operatie laten uitvoeren.”

Tanguy: “Ik twijfelde of het een goed idee was. Artsen hadden het over de kans op kanker. Daar werd Janis echt heel bang van en ze wilde die operatie liefst zo snel mogelijk. Achteraf gezien hebben we ons laten meeslepen omdat we zelf ook niet wisten wat het beste zou zijn.”

Janis: “Toen tijdens de zwangerschap bekend werd dat Mila intersekse is, legde men ons in het ziekenhuis onder meer uit dat ze een meisje zou worden met weinig borstgroei en dat intersekse in de maatschappij niet geaccepteerd is. Vervolgens kregen we de optie om nog abortus te plegen. Dat vond ik heel shockerend. Abortus bij vijf maanden omdat het geen echt jongetje of meisje is?”

Tanguy: “Ik denk dat ze die optie ­verplicht zijn te geven. Sommige mensen hebben misschien geen zin om een kind te krijgen dat een beetje anders is. Maar er zijn al zoveel intersekse personen geboren, die leven gewoon hun leven, dus waarom zou er nu ineens zo’n groot drama van gemaakt worden?”

Janis: “Een gezond kind aborteren puur vanwege de chromosomen vind ik bizar. We waren dat ook totaal niet van plan. Voor ons is Mila gewoon Mila. Geen enkel probleem dat ze een beetje anders is.”

Beeld Ernst Coppejans

‘Zolang intersekse niet in biologieboekjes staat, bestaan we niet’

Koen (55), functioneel beheerder

“Als mensen me vragen of ik nou een man of vrouw ben, zeg ik: ik ben Koen. Ik heb de uiterlijke kenmerken van een man en ik functioneer als een man, dus ik voldoe aan het beeld dat de maatschappij heeft van een man. Maar ik voel me Koen. Hoe moet ik nou weten hoe het voelt om ‘man’ te zijn, of ‘vrouw’? Geen idee. Ik weet alleen hoe Koen zich voelt.

Het kwam aan het licht in 1978, na een medisch onderzoek vanwege een onvervulde kinderwens. Ik had toen nog nooit gehoord van het woord intersekse. Daar werd in het ziekenhuis ook niet over gesproken. Pas veel later, toen ik vrijwilligerswerk ging doen bij de Nederlandse ­Klinefelter Vereniging, viel het kwartje. Pakweg 17.000 jongens in Nederland ­hebben dit specifieke syndroom, ik ben dus niet de enige. Ik heb daardoor wat eigenschappen die je vrouwelijk kan noemen: een beetje borstvorming, heupen. Mijn bijnaam is ‘nicht in opleiding,’ omdat ik me blijkbaar feminien gedraag. Ik zie het als een geuzennaam.

Niemand vertelde mij ooit dat ik het geheim moest houden. Bij mijn huidige vrouw vertelde ik het tijdens de eerste date en ook als ik solliciteer praat ik erover. Ik doe regelmatig mee met demonstraties zoals de Pride Walk in Amsterdam of de Canal Pride in Utrecht om aandacht te vragen voor intersekse. Want zolang er nog niet in de biologieboekjes aan kinderen wordt uitgelegd dat we er zijn, bestaan we eigenlijk niet. Als tijdens een zwangerschap wordt ontdekt dat een baby Klinefelter heeft, krijgen ouders de optie om abortus uit te voeren. Als ik door me zichtbaar te maken aan drie intersekse mensen kan laten zien dat ze niet alleen zijn, dan is dat mooi. Als dat er 300 zijn, is het nog mooier. Het is belangrijk dat mensen weten dat er meer bestaat dan mannen en vrouwen.”