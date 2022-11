Internationale Dutch Design-iconen: The Frozen Foutain aan de Prinsengracht toonde ze als eerste

Dertig jaar geleden opende The Frozen Fountain de deuren. De designwinkel aan de Prinsengracht was in de jaren negentig een lanceerplatform voor Dutch Design en heeft nog steeds de vinger aan de pols van het Nederlandse ontwerplandschap.

Er hing begin jaren 90 iets in de lucht en dat was voelbaar in de designwereld. Het modernisme was officieel doodverklaard en alle stromingen werden voorzien van het voorvoegsel ‘post’. Design was niet langer de belichaming van de toekomst, zoals de Citroën DS dat was in de jaren 50 of de hypergestroomlijnde Panton Chair – sciencefictionstoel bij uitstek – twintig jaar later. Een nieuwe generatie ontwerpers was bezig met het hier en nu: de impact van materiaalgebruik en de behoeften van gebruikers. Ze gooiden de gelikte esthetiek overboord, zetten de deur open voor ironie en plaatsten vraagtekens bij alles wat een wetmatigheid leek.

Dick Dankers en Cok de Rooy roken de verandering, wat niet zo vreemd is gezien hun achtergrond. Al in 1975 had Dankers in de Eerste van der Helststraat De Vredespijp geopend, een winkel in wat we nu vintage meubels noemen. De Rooy was inkoper bij het vooruitstrevende warenhuis Metz & Co. Op de golven van de nieuwe tijd gingen ze samen verder op de Prinsengracht. Op nummer 645 openden ze in 1992 The Frozen Fountain.

“Mijn talent is dat ik talent kan herkennen, ik ben van het cureren,” omschrijft De Rooy zijn rol. Over Dankers, die in 2018 is overleden, zegt hij: “Dick was een verbinder, met zorg voor de sociale contacten. Dat bleek op zijn begrafenis. Iedereen was er, van de postbode tot de minister.”

Als eerste

Wat ze deelden was een liefde voor vormgevers en hun werk. “De energie van makers en doeners, en vormgevers bij uitstek, is verleidelijk en verslavend. Je krijgt er energie van,” preciseert De Rooy. “In het begin hadden we weinig geld, maar we belden de ontwerpers die we kenden en zeiden: wij hebben de ruimte en jullie de creativiteit, laten we samenwerken. Dick en ik hebben altijd intens genoten van de exposities die we maakten, met bijvoorbeeld Viktor & Rolf, Studio Job of Bertjan Pot, maar ook buitenlandse grootheden zoals Memphisvoorman Alessandro Mendini en de Israëlische ontwerper Ron Arad.”

“Zonder het ons te beseffen werden we onderdeel van wat later Dutch Design werd genoemd. In de beginjaren werden we overspoeld door telefoontjes van journalisten die er meer over wilden weten. Maar wij wisten het toen ook niet. We zaten er te dicht bovenop om het te kunnen duiden.”

De Knotted Chair van Marcel Wanders, gemaakt met touw en industrieel carbon. De kast van Tejo Remy, die bestaat uit losse, gestapelde laden met een lange riem eromheen om ze bij elkaar te houden. De porseleinen vaas met autolak van Hella Jongerius. De No Sign of Designmeubels van Richard Hutten, die eruitzien als een kindertekening. Het zijn inmiddels allemaal erkende iconen die in de collecties zitten van belangrijke musea als het Stedelijk en het New Yorkse MoMA. Maar The Frozen Fountain toonde ze als eerste.

Stoelen, tafels, vazen en kleden werden vanaf het begin gecombineerd met schilderijen en andere kunst. Eigenlijk functioneert The Frozen Fountain als een galerie, maar De Rooy blijft ver weg van die term. “Ik blijf het hardnekkig een winkel noemen. Het contemplatieve aspect van een galerie vind ik niet geschikt voor vormgeving. Dat gaat over skill en skill hoort thuis in een winkel. De dynamiek van een winkel vinden wij bovendien veel leuker dan die van een galerie.”

Nieuwe, jonge clientèle

Na een experimentele begintijd, waarin zelfs theatergroep Alex d’Électrique een spektakelshow in de winkel neerzette, daalde het besef in dat er ook geld moest worden verdiend. “Het establishment stond te applaudisseren, maar bestelde geen bankstellen,” vertelt De Rooy. “Tot die tijd keken we neer op stilering. Vormgeving gaat immers niet over mooi of lelijk. Een vormgever stelt zichzelf de vraag of er uitkomt wat hij van tevoren vermoedde. Dat maakt prototypes ook zo interessant: je ziet precies waar het spaak is gelopen. Het is ook zo dat een goed ontwerp door zijn goede verhoudingen en functionaliteit meestal als mooi wordt ervaren.”

Om dat beter over het voetlicht te brengen, gingen Dankers en De Rooy zich alsnog bezighouden met stilering. Ze lieten zich vooral inspireren door art director Ben van Os, die de vormgeving had gedaan voor films van Federico Fellini en Stanley Kubrick. Dat sorteerde het nodige effect en de verkopen gingen omhoog. Tegenwoordig verdient The Frozen Fountain een groot deel van zijn inkomsten met interieurontwerp, voor zowel bedrijven als particulieren. “Wij kunnen een ruimte scherpte geven,” constateert De Rooy. “Een vitale twist, daar zijn we goed in.”

De Rooy heeft het koperspubliek de laatste tien, vijftien jaar zien veranderen. “Er is een nieuwe generatie opgestaan die oog heeft voor vormgeving. Ze communiceren met de wereld via snelle devices, er staat een lichtgewicht fietsje in de gang, en ’s avonds wordt er voor en met vrienden gekookt aan een mooi kookeiland. In zo’n functioneel interieur is plaats voor iets bijzonders, een piece. Wij verkopen geen spullen waar je de waarde aan afziet, zoals een tafel afgezet met briljantjes, of zoiets. Maar die nieuwe, jonge clientèle begrijpt dat een kastje van sloophout door Piet Hein Eek een meerwaarde heeft. En dat het eigenlijk een godswonder is dat dit soort stukken met de hand gemaakt worden in Eindhoven, tegen Nederlandse salarissen.”

Speculatie

Toch verkopen de meeste ontwerpers van de harde Frozen Fountainkern het leeuwendeel van hun productie in het buitenland, waar de prijzen doorgaans hoger liggen. Het internationale succes van Nederlands design werkt bovendien speculatie in de hand. De Bone Chair van Joris Laarman, een kruising tussen een leunstoel en een prehistorisch fossiel, heeft aan de Prinsengracht in de etalage gestaan maar werd onlangs op de veiling afgehamerd voor bijna acht ton. Het opzettelijk asymmetrische B-servies van Hella Jongerius, dat bij lancering in prijs vergelijkbaar was met een conventioneel Wedgewoodsetje, is nu onbetaalbaar voor de meeste mensen.

De ontwerpers waar The Frozen Fountain mee begon, behoren tegenwoordig tot de absolute wereldtop. Maar ze zijn altijd trouw gebleven aan de winkel die hen met open armen ontving toen ze net van de academie kwamen en totaal onbekend waren. Daarnaast hebben Dankers en De Rooy nieuwe generaties designers aan zich weten te binden. Jonge honden met eigenwijze ideeën als Klaas Kuiken, Floris Wubben en Sabine Marcelis.

“Ontwerpers zijn – net als kunstenaars – vertalers van de tijd,” vindt De Rooy. “Ze hebben een langere antenne voor de Zeitgeist dan de meeste mensen. Goede vormgevers maken instant klassiekers die tot hun knieën in de geschiedenis en traditie staan maar ook de dynamiek van het heden in zich dragen. Als ik zo’n ontwerp voor het eerst zie, is er een stil moment van herkenning. Zo selecteren wij wat we verkopen bij The Frozen Fountain en dat is volgens mij ook de enige manier om het te doen.”

De afgelopen jaren zijn De Rooy en zijn team steeds meer opdrachten gaan uitzetten. Voor het dertigjarig jubileum wilde hij iets speciaals doen. Het plan was dertig ontwerpers te vragen een vaas te maken, een archetypisch gebruiksvoorwerp dat zich ook leent voor verhalen. “Het zijn uiteindelijk 53 vazen geworden – een overzicht van dertig jaar vormgeving in Nederland, dat eigenlijk in een museum thuishoort. Ik begon te bellen en sommige ontwerpers had ik al jaren niet meer gesproken, maar iedereen was meteen enthousiast. Veel dingen zijn misschien veranderd, maar de energie is nog precies dezelfde als toen we begonnen.”