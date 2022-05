Integratiefestival voor vrouwen: ‘Het leven wordt veel leuker wanneer je in contact komt met anderen’

Flávia Ramos Costa: ‘Ga iets samen doen met een Nederlander die jouw passie deelt, of het nu koken is of dansen.’

Waarom een festival voor integratie?

“Ik kwam twintig jaar geleden van Brazilië naar Nederland om te studeren, ik moest toen mijn plek vinden in de Nederlandse samenleving. Met mijn stichting Compasso Social help ik daar nu andere migrantenvrouwen mee. Vooral tijdens de coronapandemie zag ik migranten zich terugtrekken. Met het festival wil ik laten zien hoe belangrijk het is om te integreren, elkaar te steunen en te genieten van elkaars verschillen door samen een leuke dag door te brengen.”

Wat is uw persoonlijke integratietip?

“Ga iets samen doen met een Nederlander die jouw passie deelt, of het nu koken is of dansen. Op die manier voel je je sneller onderdeel van de maatschappij. Het leven wordt veel leuker wanneer je in contact komt met anderen.”

Wat is er allemaal te doen zaterdag?

“Zestien vrouwelijke ondernemers doen mee, van allerlei nationaliteiten. Ze bieden workshops aan: van dans en make-up tot intuïtie & integratie, van zingen tot boekbinden. Er wordt zelfgemaakte kleding verkocht, je kunt je laten masseren, en er is genoeg lekkers te eten, van Braziliaans tot vegan en low carb snacks.”

De opbrengst wordt voor een groot deel gedoneerd aan Stichting Noodfonds Vluchtelingenwerk Haarlemmermeer. Wat doet die?

“De stichting helpt vluchtelingen en hun familieleden die een beroep hebben gedaan op asiel in Nederland, ook in het geval van financiële nood kunnen zij hulp krijgen. In de gemeente Haarlemmermeer zijn momenteel zo’n 400 gezinnen mede afhankelijk van de stichting.”

Freedom & Integration Festival, 14 mei van 10.00- 18.00 uur, Vrijheidslaan 43. Kaarten €8 euro, via https://www.compassosocial.nl/freedom-and-integration-festival.