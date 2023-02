Instagramsensatie Kip ’n drip heeft eindelijk een vaste plek in De Pijp

Kip 'n Drip: kip, cocktails en een simpel, stijlvol interieur. Beeld Nina Schollaardt

Op een onopvallende straathoek in De Pijp trekt Kip ’n drip – kortweg ‘KID’ – de aandacht met stijlvol simplisme. Veel licht hout, een grote metalen bar en kleine tafeltjes en stoeltjes zonder onnodige grandeur springen gelijk in het oog. Voeg daar nog de tap met Asahi-bier en de Japanse whiskyflessen aan toe en het wordt duidelijk dat je hier wel goed zit als liefhebber van oosters eten en drinken.

Eigenaren Joshua Styns (31), Kayu Li (26) en Steven Mamahit (33) volgden geen van allen een horecaopleiding en hadden ook geen werkervaring in de sector toen ze in 2020 besloten KID op te zetten. “Mijn opa runde vroeger het Indonesische restaurant Kowloon bij de Bloemenmarkt, die passie voor horeca heb ik vervolgens van mijn ouders meegekregen,” vertel Styns. “Mijn ouders waren altijd met eten bezig, bovendien runt de oom van mijn vrouw foodtruck Saté Bar Charley,” zegt Mamahit.

Styns en Mamahit begonnen tijdens de eerste lockdown met koken voor familie en vrienden in de tuin van Mamahit, vooral om mensen samen te brengen. “Op een gegeven moment stond de tuin helemaal vol en zijn we met pop-ups gaan werken en konden mensen bestellen via Instagram,” vertelt Styns. “Nu hebben we eindelijk onze eigen plek en als het goed blijft lopen, willen we dat best gaan uitbreiden.”

Het menu bij KID omschrijven de drie als Aziatisch-Europees: gebaseerd op hun Indonesische en Chinese familiegerechten, maar met Europese invloed. Dit zie je bijvoorbeeld terug in de krokante kip op een brioche, gemaakt met de pulp van sake en Aziatische kruiden (€15) en de op de barbecue geroosterde spitskool met beurre blanc (€13).

Kip ’n drip - KID Ruysdaelkade 251, Zuid Bijzonder Stefan Sumual won in 2022 de Entree Award voor beste bartender en ontwikkelde samen met de eigenaren van KID hun cocktails met veel Aziatische ingrediënten. Signature dish De mannen zijn het trotst op de stuffed chicken wings. Ze verwijderen de botten uit de kippenvleugels, vervolgens vullen ze de vleugels met garnalen en maken ze jus van de botten en shiitake. Voorganger In het pand zat hiervoor Restaurant Fuel, daarvoor zat er de hotdogtent ‘Fat Dog’ van Ron Blaauw.

