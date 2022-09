In een stad van ontelbare keukens nemen vier kookschrijvers ons om beurten mee naar die van hun. Deze week maakt Emma de Thouars een smeuiige omelet.

Mijn liefde voor rijst met ei heb ik nooit onder stoelen of banken geschoven. De twee simpele ingrediënten zijn nu eenmaal voor elkaar gemaakt en de combinatie stelt nooit teleur. Het lekkerst is als het vettige ei een beetje om de rijstkorrel glijdt. Dat kan zijn doordat de dooier nog lopend is, maar je bereikt het gewenste effect ook als je je ei perfect baveuse bakt. Daar gaan we dus bij deze omelet voor.

Mijn vaakst gegeten rijst-­met-eigerecht is een simpel spiegelei op een kom rijst met een scheut sojasaus, sesamolie en een klontje boter. Altijd raak, maar ja, ik wil wel dat de Parool-lezer na mijn eerste column weet dat ik heus kan koken. Deze omelet leuk ik dus op met kokosrasp, blokjes tofu en een flinke lepel sambal oelek. Als je bang bent voor pittig, mag een klein lepeltje natuurlijk ook. De tofu hoef je niet eerst knapperig te bakken, de blokjes in het ei horen zacht en romig.

Verder heeft het niet zoveel om het lijf. Alle ingrediënten bij elkaar zorgen voor zoveel smaak dat jij straks ook zeker weet dat je kan koken – zelfs als dat maar een beetje waar is. Je hebt in elk geval dit heerlijke lunchgerecht op tafel gezet. Ook lekker als je er broccoli of sperzieboontjes bij opbakt met wat kokos en sambal, voor een diner. Omeletrestjes zijn overigens heerlijk op geroosterd brood.

Kokos-sambalomelet met tofu Ingrediënten (voor 1 persoon) - 2 eieren

- 1 el sambal oelek

- 1 el geraspte kokos

- snuf zout

- 100 g stevige tofu, in kleine blokjes

- neutrale olie om in te bakken

- gekookte pandanrijst om te serveren

- 1 bosui, in dunne ringen Bereiding Kluts de eieren met de sambal, de kokos en het zout in een mengkom. Fabriekssambal is vaak al vrij zout, proef die dus eerst. Roer er de tofublokjes doorheen. Verhit een paar eet­lepels olie in een koekenpan (het liefst een kleintje) op halfhoog vuur. Doe het eiermengsel in de pan en bak in een paar minuten gaar. De bovenkant mag nog een klein beetje mushy zijn – baveuse. Laat het ei in een soepele beweging vanuit de pan op je rijst glijden en maak af met de bosui. Dit recept is voor één vrij hongerig persoon. Je kunt het makkelijk verdubbelen, maar doe dan tijdens het garen een deksel op de pan zodat de bovenkant van het ei gaar stoomt. Anders duurt het te lang en kan de onderkant aanbranden.

In deze rubriek nemen we een kijkje in de pannen van Raghenie Bhawanie, Jigal Krant, Samuel Levie en Emma de Thouars.