Inpakkers over de decemberdrukte: ‘Zenuwachtig ben ik niet meer’

David Wensveen (31)

Werkt als shopmanager bij Game Mania op de Nieuwendijk. Hij pakt nu 10 jaar in, waarvan 3 jaar bij Game Mania.

David Wensveen. Beeld Lin Woldendorp

“Zenuwachtig ben ik niet meer tijdens het inpakken. Toen ik net begon, was dat een ander verhaal. Maar het fijne van deze periode is dat mensen heel begripvol zijn: ze begrijpen dat het druk is en over het algemeen wacht iedereen gewoon. Het scheelt ook dat we hier geen ingewikkelde pakjes hebben, het meeste is vierkant. Het enige wat wel lastig is, is de merchandise die we verkopen, bijvoorbeeld grote zachte Pokémonknuffels of mokken. Dan vraag ik me wel even af waar ik moet beginnen.”

“Rechthoekige pakjes zijn ook lastiger dan het lijkt, door de verschillende groottes van de vlakken. Er kwam een keer een man binnen die tien van die pakjes wilde laten inpakken, met een lange rij achter hem. Stond ik zeker een kwartier in te pakken.”

“Daarom is goed afmeten echt belangrijk, anders blijf je knippen en ben je veel tijd kwijt. Maar de drukte is vooral leuk, ik heb liever een dag vol klanten dan dat er niets te doen is. Dit is de leukste tijd van het jaar. Ik heb zeker zin in kerst – elk jaar. Natuurlijk ben ik door de drukte moe, de hele dag met klanten praten kost energie, maar je krijgt er ook veel energie van.”

“Soms willen mensen uitgebreid advies over goede cadeau’s, maar dat gaat niet met de drukte. Na een tijdje zeg ik dan ook: ‘Sorry, dit zijn de keuzes, nu is het aan u.’ Ik moet ook door. Soms komen ouders met de handen in het haar naar onze winkel; als er iets op het lijstje van hun kinderen staat waar ze nog nooit van hebben gehoord. Het is dan zo leuk als ze dankzij ons met een gerust hart de winkel uitlopen.”

Frederique Dorenbosch (22)

Werkt bij ICI Paris XL Gelderlandplein, voor de tweede keer tijdens de feestdagen.

Frederique Dorenbosch Beeld Lin Woldendorp

“Of ik stress ervaar tijdens het inpakken? Nee. Ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat we zo veel lieve klanten in de winkel krijgen. Dat is het leuke aan Gelderlandplein, iedereen kent elkaar en we krijgen voornamelijk vaste klanten over de vloer. Tijdens de feestdagen komen ze soms zelfs lekkernijen als chocolaatjes brengen, of ze komen even een kopje koffie drinken voor de gezelligheid. Daarom vind ik het zo leuk om dan te werken.”

“De echte gekte begint eigenlijk pas een paar dagen voor kerst. Je merkt dat mensen dan op het laatste moment nog een cadeau zoeken. Vooral de cadeaupakketten gaan dan massaal over de toonbank. Het drukste moment is kerstavond, dan staan er rijen mensen die echt op het allerlaatste moment nog iets willen kopen. Dan staan ze echt te smeken om snel nog binnen iets te kunnen halen. Op zulke momenten begin je wel even te zweten van alle drukte, maar het zijn ook de gezelligste dagen. Je staat met het hele team in de winkel en werkt samen keihard om alles mooi in te pakken.”

“Ik vind het belangrijk dat elke klant met een glimlach de winkel verlaat en dan is het extra leuk om de cadeautjes mooi in te pakken. Veel mensen weten niet dat dat simpel kan zijn. Door het lint te vouwen als muizentrappetjes kun je een mooie bloem in elkaar knutselen en voor de mannen maak ik vaak snel een ministropdas.”

“De klanten houden ervan mee te kijken hoe wij alles inpakken. Ze vragen dan altijd verbaasd: ‘Hoe doe je dat nou?’ Het is best simpel. Het enige wat soms wel lastig is, is het inschatten van de afmetingen van het pakpapier. Als dat soms te lang duurt en ik nerveus word, stuur ik ze even naar de koffiehoek ‘om een lekker bakje koffie te halen’. Stiekem heb ik dan even wat ruimte nodig.”

Desteny van der Drift (21)

Werkt bij Intertoys op de Ceintuurbaan. Ze pakt sinds 3 jaar in met sinterklaas en kerst.

Desteny van der Drift Beeld Lin Woldendorp

“Werken bij de Intertoys is met sinterklaas altijd erg sneaky business. Terwijl de kinderen rondrennen in de winkel, geven de ouders ons stiekem speelgoed met het verzoek het in te pakken en in een tas te stoppen zonder dat hun kinderen het zien.”

“Vorig jaar vroeg een moeder aan ons of we een grote teddybeer van een meter stiekem konden inpakken. Met drie collega’s hebben we dat zo snel mogelijk gedaan, wat een behoorlijke uitdaging is met een groot en zacht voorwerp. Vervolgens hebben we hem in vuilniszakken gestopt, alsof we vuilnis gingen wegbrengen. De moeder had haar auto opengelaten zodat ik hem, zonder dat het kind het zag, in de kofferbak kon stoppen. Mensen zijn heel goed van vertrouwen met de feestdagen!”

“Twee weken voor pakjesavond wordt het meestal erg druk, het weekend voor pakjesavond staat de rij vaak door de hele winkel. Soms zitten daar ongeduldige, onvriendelijke mensen tussen. Maar we werken al op ons allerhardst en dat zeggen we dan ook.”

“Het enige echte nadeel is dat ik thuis ook altijd alles moet inpakken. Iedereen denkt: Desteny werkt bij de Intertoys, dus die kan het goed. Als ik dan al de hele dag cadeautjes heb ingepakt en dat thuis óók nog moet doen, kan dat behoorlijk irritant zijn.”

“Al met al is het hartstikke leuk om deze periode te werken. Omdat je als team keihard werkt, schept dat een band. We maken het ook zo leuk mogelijk. Vorig jaar heb ik de hele tijd een Pietenmuts opgehad achter de kassa, en al is het soms wel vervelend dat er de hele dag sinterklaasliedjes worden gedraaid, je kunt dat leuk maken door met z’n allen mee te zingen.”

Martijn Batenburg (33)

Werkt bij boekhandel Scheltema op de afdeling literatuur en als inkoper anderstalig. Hij pakt sinds 7 jaar in tijdens de feestdagen.

Martijn Batenburg Beeld Lin Woldendorp

“Mensen zijn verbaasd hoe strak alles wordt ingepakt. Maar het zijn boeken hè, die hebben altijd dezelfde vorm. Lastiger wordt het als iemand boeken van verschillend formaat in één pakket wil. Dan ziet het er niet altijd even mooi uit. Iedereen pakt hier vanaf dag 1 in, en ik werk hier nu zeven jaar. Als je één decembermaand hebt meegedraaid, heb je het wel door.”

“Er zijn weleens mensen die net voor sluitingstijd langskomen, ze hebben dan gebeld of we een bepaald boek nog hebben. Dan pakken wij het vast in. Ze zijn dan zo blij; zo’n boek kan een avond maken of kraken.”

“Gelukkig zijn boeken snel in te pakken. Als de plakbandrol op is, of het lukt even niet, begin je gewoon opnieuw. Het scheelt dat we geen lintjes hebben die we nog moeten krullen, of dat soort dingen. We hebben mooi stevig papier en een sticker van de winkel, en dan ziet het er mooi uit.”

“Met kerst zijn de rijen onvermijdelijk. Toen ik hier net werkte, voelde ik me eerst wel schuldig dat mensen moesten wachten, maar dat kan ik intussen loslaten. Mensen blijven echt heel lang vriendelijk. Als alles goed gaat, duurt dat wachten maar zo’n twee minuten.”

“We hebben op deze locatie op elke verdieping een kassa, bij topdrukte draaien er acht. Op de oude locatie hadden we er vier, allemaal op de begane grond. Dan gebeurde het nog weleens dat de rijen zo lang waren dat mensen de winkel niet meer in of uit konden. Soms was er dan een stapeltje boeken ergens neergelegd door iemand die het wachten had opgegeven.”