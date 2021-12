Inpakken en weggeven: 16 Amsterdamse cadeaus voor een vrolijke kerst

In de wolken

De dames van Anna + Nina ontwierpen met Bibi van der Velden een glazen luchtballon, waarvan de opbrengst volledig naar stichting Charlie Braveheart gaat. Die heeft tot doel ziekenhuisbehandelingen voor kinderen zoveel mogelijk stress- en pijnvrij te maken. Het glazen ornament is handgeblazen en kan in de kerstboom worden gehangen, maar is ook na de feestdagen een kleurrijke aanwinst in het interieur.

Prijs: €16,95, www.anna-nina.nl

Dromen van de zomer

Kunstenaar David de Winter en schrijver Rogier Cornelisse maakten een serie bijzondere portretten – in woord en beeld – vanaf de mooiste terrassen van Amsterdam. Het duo kent elkaar vanuit de reclamewereld, waar ze vaak samenwerken. Meestal vanaf een Amsterdams terras, alwaar ook het idee ontstond voor een wekelijkse rubriek in Het Parool. De 52 verhalen en platen zijn vanaf nu gebundeld te koop.

Prijs: €29,50, www.toenwedaarzozaten.amsterdam

Om je los te rukken

Met zijn vijfde geur, Yvra 1991, wil Yvo van Regteren Altena ons meenemen naar de tijd voordat het internet ons leven beheerste, als een rustpunt in de digitale gekte. De geur is opgebouwd uit geurnoten als petitgrain, bergamot, lavendel en kardemom op een basis van eikenmos, amber en sandelhout. Ook de verpakking is de moeite waard om je los te rukken van het scherm, dankzij de verstopte grappen en hints.

Prijs: €125 (100 ml), www.yvra1958.com

Gin-thee

Drie Amsterdamse vrienden besloten om de T in het drankje Gin & T heel letterlijk te nemen. Voor het recept van hun Stookers-gin zochten de heren weken naar de beste manier om de smaak van groene en zwarte thee op subtiele wijze in hun drank te verwerken. De gin is niet alleen in de stad bedacht, maar wordt ook lokaal gestookt.

Prijs: €24,95, www.stookers.nl

Daar bij die molen

Houtzaagmolen De Otter aan de Kostverlorenvaart komt met zeep met een wel heel uniek ingrediënt: houtzaagsel. Het volgens eigen zeggen volledig duurzame zeepje in gelimiteerde oplage is handgemaakt en ontwikkeld door het eveneens Amsterdamse Novo Typo. De zeep heeft een frisse geur van dennennaalden, vers mos en natgeregend bos. Het hergebruikte zaagsel zorgt voor een licht scrubeffect voor nog zachtere handen. De opbrengst komt ten goede aan het herstel en behoud van de molen.

Prijs: €10,50 www.molenterreindeotter.nl (op vertoon van betaalbewijs mag je het ook zelf elke dinsdag ophalen)

Rollende regenboog

Lalo verwerkt het niet-verslavende deel van de wietplant, CBD, in zijn verzorgingsproducten. Nieuw is de rainbowroller, die in combinatie met de gezichtsolie je een compleet ontspannen gezicht moet geven. De gezichtsroller bestaat uit verschillende edelstenen, die elk een positief effect op de huid hebben. Voor elke verkochte roller doneert het merk 10 euro aan het Regenbooghuis Amsterdam, voor een veilige lhbtq+ plek.

Prijs: €39, www.lalo-skincare.com

Warm in bed

Suite702 is een Amsterdamse onderneming die voornamelijk bedtextiel maakt. De naam is een verwijzing naar de kamer waar John Lennon met zijn Yoko Ono de beroemde Bed-In-protestactie voerden. Voor de koude dagen lanceert Suite702 een warmwaterkruik van natuurlijk rubber omhuld met een hoes van biologisch, gecertificeerd katoen. De kruik is verkrijgbaar in vijf verschillende kleursamenstellingen.

Prijs: €39,95, www.suite702.com

Ontspannende voornemens

Met Therabody neem je nu al een voorschot op de goede voornemens in januari. Dit internationale bedrijf maakt mobiele massageapparaten, die ze ontwikkelen met wetenschappers en topsporters. Zo zou de frequentie ook werken op de hersengolven, waardoor je tijdens het gebruik extra ontspant. In de bijbehorende app kun je, naast spierontspannende massages, zelfs methodes vinden waarvan je beter zou gaan slapen.

Prijs: vanaf €199, www.therabody.com/eu

Denkwerk

Het is niet het goedkoopste cadeau, maar het schaakspel van Four Leaves is wellicht wel het meest bijzonder. Het spel is volledig handgemaakt van duurzaam rubber- en ginikuruhout in een traditionele werkplaats in Sri Lanka. De figuurtjes verwijzen naar Esala Perahera, de grootste optocht binnen het boeddhisme. Voor elk verkocht spel doneert het Amsterdamse textiellabel geld voor een jaar onderwijs aan een weeskind in Sri Lanka, inclusief uniform, schoenen, schrijfgerei en rugzak.

Prijs: €330, www.four-leaves.com/

Bottenbouwers

Een sportman en een slager uit Zuid vonden elkaar in het eeuwenoude recept voor bone broth oftewel bottenbouillon. Het verhaal gaat dat het brouwsel weerstandverhogend werkt en bovendien goed is voor de aanmaak van collageen, dat een positief effect heeft op botten, gewrichten en rimpels. Onder de naam Butcher’s Brew verwerkt het duo hun biologische recept in de vorm van thee, een ‘nespresso’-shot of supplement.

Prijs: €19,99, www.butchersbrew.nl

Afrollen naar kerst

Bij The Good Roll maken ze voor de kerst een doos vol wc-papier in kerstverpakking inclusief een kerstboom om de kleinste kamer in huis in decembersfeer te brengen. De helft van de winst van alle verkochte rollen doneert het bedrijf aan de bouw van toiletten in ontwikkelingslanden. Niet onbelangrijk voor thuis: alle rollen zijn gemaakt van 100 procent gerecycled papier zonder chloor, kleur- en geurstoffen.

Prijs: €5,95 (boom met vier rollen), www.thegoodroll.com

Stille nacht

Hema wil dat iedereen lekker slaapt deze kerst en ontwierp daarom flanellen pyjama’s, waarvan 25 procent van de verkoopprijs naar Warchild gaat. Deze organisatie helpt kinderen in oorlogsgebieden hun trauma’s te verwerken en biedt ze een veilige plek om te spelen en te (dag)dromen. De nachtkleding heeft een klassieke kerst-ruit en komt in vier varianten: een babypakje, een pyjama met broek, een slaapshirt en als vrolijk jasje voor de hond.

Prijs: vanaf €10, www.hema.nl

020 X 010

Het Amsterdamse Bonne Suits ontwikkelde een kleine collectie met de Rotterdamse Susan Bijl. Beide labels zijn ontstaan als reactie op overconsumptie, willen duurzaamheid bevorderen en houden van eenvoudig design en kleur. Het resultaat is twee exclusieve uitvoeringen van het Bonne Pak en vier speciale limited uitvoering van de Bijl-tas. In de klassieke katoenen keperstof van Bonne Suits gecombineerd met het gerecyclede ripstop nylon van Susan Bijl.

Prijs: €69,90, www.bonnelife.com

Stukje stad

Alle producten van Global Affairs worden ontworpen in Amsterdam, waarna de meeste met de hand geproduceerd worden op een fairtrade manier. Het bedrijf werkt met kleine producenten, die ze zo vaak mogelijk proberen te bezoeken om het werkproces te bekijken en de makers te ontmoeten. Met hun stukjes Amsterdam in de vorm van een broche of ketting kun je de stad altijd dicht bij je houden, waar je ook bent.

Prijs: €9, www.globalaffairs.nl

Fleurig op de fiets

De Nederlands/Kroatische Illustrator Saša Ostoja gebruikte de stad als inspiratie voor een kleine collectie wielerkleding in samenwerking met Rapha. Ostaja maakte vrolijke tekeningen van alles wat hem tijdens het fietsen inspireert en fascineert – van dieren tot de natuur tot interessante mensen. Wie wil, kan zich van top tot teen fleurig aankleden op de fiets. Er zijn jerseys, bibshorts (met bretels), petten, sokken, een tasje en een col verkrijgbaar.

Prijs: €100, Rapha, Wolvenstraat 10 (niet online verkrijgbaar)

Vincent van plastic

Na De Nachtwacht, Het Melkmeisje en Marten en Oopjen van het Rijksmuseum heeft Playmobil ook Vincent van Gogh vereeuwigd als Playmobilpoppetje. Dit keer in samenwerking met het Van Gogh Museum. Je kunt kiezen uit de slaapkamerset gebaseerd op het beroemde werk van de schilder uit 1888 of de set waarin Vincent zijn bekende zonnebloemen maakt.

Prijs: €10,95, www.vangoghmuseumshop.com/nl/