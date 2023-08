Inner Circle-oprichter David Vermeulen: ‘Ik heb thuis op de begane grond een logeerkamer als tikibar ingericht’

David Vermeulen (47) is de oprichter en ceo van datingapp Inner Circle. Zijn favoriete dateplek is Festina Lente en omdat hij houdt van een beetje fout, heeft hij een tikibar in zijn huis gebouwd.

Mijn buurt

“Ik heb op de Noordermarkt gewoond, dat vind ik nog steeds een van de mooiste stukjes van Amsterdam, maar sinds vier jaar is de Houthavens mijn plek. Een buurt die enorm in ontwikkeling is. We kwamen hier als een van de eersten, dus we zien de buurt omhoog komen, maar ook omlaag. Zo zien we de grachten uitgegraven worden en hebben we er nu eentje voor de deur, waarin ik in de zomer ’s ochtends zwem.”

Ik voel me Amsterdammer omdat

“Laatst werd ik in Den Haag op mijn Amsterdamse karakter gewezen. Ik bestelde een haring met ui en augurkjes, gesneden. ‘Dan ken je lekker de trein pakken naar Amsterdam,’ werd er gezegd. In Den Haag eten ze haring in zijn geheel, nek achterover en naar binnen schuiven, daar snijden ze hem niet voor je. Dan voel je ineens dat je in Amsterdam thuishoort.”

Kinderkookkafé. Beeld Koosje Koolbergen

Amsterdam voor Kinderen

“Met mijn dochters Keesje (1) en Bowie (4) gaan we vaak naar het Kinderkookkafé in het steegje tussen de Overtoom en het Vondelpark. Bowie kan daar haar eigen cupcakes versieren, koekjes bakken of ­pizzaatjes maken en de mensen zijn superlief.”

Restaurant

“Mijn vriendin en ik hadden ons eerste afspraakje bij Maleisisch restaurant Wau op de Zeedijk. Geen hippe tent, maar je hebt daar de lekkerste laksa – currysoep – van Amsterdam. Op onze eerste date zat ik er behoorlijk onder en kwam ik net uit het buitenland met bevroren oren, dus daar kwam allemaal pus uit, maar ze vond me nog steeds leuk. Een goed teken, bleek.”

Dateplek

“Er zijn in Amsterdam zoveel leuke kroegen en koffietentjes waar je kunt afspreken. Zelf ging ik vaak naar Festina Lente, een gezellige bruine kroeg. Je kunt binnen op een bankje, aan tafel of aan de bar zitten. Ik hou wel van gezellig een drankje drinken op een date. Bij Festina Lente had ik ook nooit het gevoel dat ik de enige was, want er zaten meerdere mensen ongemakkelijk handjes vast te houden of vol twijfel of ze iemand moeten zoenen.”

Kapsalon Mohair. Beeld Koosje Koolbergen

Mijn kapper

“Ik ben honderd procent loyaal aan Maurice van Mohair op de Noordermarkt. Het is altijd gezellig om bijgepraat te worden over wat er in de buurt gebeurt. Hij is vogelaar en kan daar eindeloos over vertellen, en we hebben dezelfde passie: lekker eten. Het moment dat ik daar de deur uitloop, moet ik eigenlijk alweer een nieuwe afspraak plannen, want hij zit snel vol.”

Rum Barrel. Beeld Koosje Koolbergen

Kroeg

“Ik hou van een beetje fout. Van tikibarren bijvoorbeeld, Hawaïaanse barren vol bamboe, felle lampjes en Balinese muziek waar je rumcocktails drinkt. Hier op de Spaarndammerstraat heb je zo’n bar, Rum Barrel – voor zover ik weet de enige in Amsterdam die in de buurt komt. Ik ben zo fan van het concept dat ik thuis op de begane grond een logeerkamer heb ingericht als tikibar. Als die lampjes aangaan, denken voorbijgangers vaak dat het een café is.”

Speciaalzaak

“Op zaterdag gingen we vaak haring eten bij Van Katwijk op de Lindengracht. Bowie houdt van paling. Haar smaak is compleet anders dan normaal, omdat ze ziek is. Ze heeft leukemie en krijgt veel chemo en medicijnen. Een tijd terug wilde ze alleen maar zout eten, dus dan gingen we paling halen. Helaas bestaat die vishandel niet meer. Een andere speciaalzaak waar ik iedere zaterdag kom, is Le Sud op de Haarlemmerdijk, voor de mango-hoemoes.”

Favoriete Amsterdammer

“Met ons gezin zitten we best wel in een rollercoaster, omdat Bowie veel behandelingen krijgt in het ziekenhuis. De mensen die op de achtste verdieping in het AMC in het Emma Kinderziekenhuis werken, zijn voor mij dé Amsterdammers van dit jaar. Het gaat gelukkig nu zo goed dat ze in september naar school kan, dat is een mooi vooruitzicht. De behandeling duurt twee jaar, dus we zijn nog ruim een jaar bezig.”

Standbeeld

“Ieder kind heeft zo’n herkenningspunt in de buurt; dat je in de auto zit, dat ziet en weet dat je bijna thuis bent. Bij Bowie is dat de blauwe appel met benen en voeten, op een gevel op het Wiborgeiland. Ik vind het een heel leuk beeld. Het geeft het gevoel van thuiskomen.”

Festina Lente. Beeld Koosje Koolbergen

Een avond stappen met

“De beroemdste single van Nederland: Mark Rutte. Ik sta niet achter zijn politieke keuzes, maar ik ben wel nieuwsgierig of hij verhalen te vertellen heeft nu hij stopt. Natuurlijk ga ik vragen of Inner Circle niet iets voor hem is. Het lijkt me leuk om een avondje met hem door te zakken, tot het gaatje.”

Mooi lied over Amsterdam

“Amsterdam van Jacques Brel is by far het mooiste lied, maar ik ga voor de variant van David Bowie. Mijn dochter is naar hem vernoemd, omdat ik het een leuke naam vind en omdat ik hem hoog heb zitten als mens en artiest.”

Kerk

“Met Inner Circle doen we veel evenementen in de landen waar we zitten, maar ons eerste event was in de Vondelkerk. Hier zijn we begonnen. Er stonden ineens vijfhonderd singles te flirten, dansen en zoenen. Als je met een datingapp bezig bent, zit je veel achter de computer. We krijgen vaak babykaartjes, maar het geeft een kick om al die mensen voor je te zien. Dan denk je: holy shit, het is echt.”