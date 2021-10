Inloophuizen krijgen hulp uit onverwachte hoek: de festivalsector

Beeld Shutterstock

Festivals inloophuizen laten opknappen, hoe kwam u op dat idee?

“Pre-covid organiseerde Homebass feestjes om met de opbrengst daarvan dak- en thuislozen te helpen. Maar ja, dat concept ‘feestje’ viel natuurlijk weg. Toen zijn we gaan nadenken over de vraag hoe we de expertise van festivals als bijvoorbeeld Strafwerk en Nomads toch konden benutten. En wie zijn er beter in kleurrijke en gastvrije werelden creëren dan festivals? Het project heet Geef Couleur, want dat is wat die inloophuizen nodig hebben.”

Wat is er mis met de inloophuizen?

“Over het algemeen zijn ze rommelig, niet goed uitgerust en ongezellig. Er slingeren dekens en matrassen rond – wat eigenlijk niet mag, want officieel mag niemand daar overnachten. Dat is overigens godgeklaagd, want stuur jij maar iemand de straat op terwijl het buiten vriest.”

Wat schrijnend.

“En dan gaan we ook nog de winter tegemoet. Die plekken moeten in orde zijn, zowel voor de gebruikers als voor de mensen die er werken.”

Als het zo slecht gesteld is met die huizen, dan zijn lasershows en een silent disco toch niet de prioriteit?

“Natuurlijk niet, maar dat is ook niet het enige wat in de festivalsector te halen valt. Eerst vragen we het inloophuis en de gebruikers waar ze behoefte aan hebben, en dan benutten we de praktische en technische kennis van de festivals om daarin te voorzien. De tent kan niet dicht, dus je moet razendsnel en efficiënt te werk gaan. Er moet voldoende opbergruimte zijn voor spullen, alles moet brandveilig worden gemaakt – die festivalbouwers weten precies hoe je dat voor elkaar krijgt én hoe je het er leuker maakt.”