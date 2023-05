Ingrid van Donkelaar is pleegouder van haar kleinkinderen, en kan een extra kamer goed gebruiken

Op veel plekken in Amsterdam wonen mensen in armoede. Met hulp van Paroollezers laat de stichting Amsterdammer helpt Amsterdammer wekelijks een wens in vervulling gaan. Vandaag: na een weinig onbezorgde jeugd heeft de kleinzoon van Ingrid van Donkelaar, die ook haar pleegzoon is, een eigen kamer nodig. Kosten: 500 euro.

“Ze kunnen niet met elkaar en niet zonder mekaar.” Ingrid van Donkelaar (66) heeft het druk met de zorg voor haar vier puberende kleinkinderen, die bij haar thuis wonen in haar Loenen aan de Vecht, maar ze klaagt geen moment. “Ze houden me jong,” zegt ze met haar Amsterdamse accent.

Ze bracht een groot deel van haar jeugd in Amsterdam door, net als de kinderen, die in Bos en Lommer opgroeiden. Ze wonen nu in een sociale huurwoning in het dorp. “Vooral de oudste klaagt dat ze Amsterdam mist, het is hier wat saai. Maar ik ben wel blij dat ze een beetje in de luwte wonen. Hier zijn toch minder verleidingen; ze hebben al genoeg op hun dak gehad. Misschien ben ik te beschermend, maar ik wil dat ze vanaf nu een lekker onbezorgde jeugd hebben.”

Veilig Thuis

Inmiddels zo’n vijf jaar geleden stond de politie bij Van Donkelaar op de stoep: meldpunt Veilig Thuis had de kinderen weggehaald bij hun moeder, haar dochter. Zij lijdt aan een borderline-persoonlijkheidsstoornis en een alcoholverslaving. Ze kreeg zeven kinderen van drie mannen, en kon dat als alleenstaande moeder niet aan.

Van Donkelaar nam hen met liefde in huis en dat ging even goed, maar financieel redde ze het niet. Samen met jeugdzorg werden de kinderen op verschillende plekken onderbracht. “Dat was hartverscheurend, maar de koek was echt op.”

Pas later bleek dat er zoiets als het crisisbudget bestaat, dat haar financieel had kunnen helpen. “Als ik dat wist, had ik ze nooit laten gaan. Dat heb ik de instanties heel erg kwalijk genomen. Ze hebben later ook erkend dat hier iets is misgegaan.”

Knokken tegen instanties

De kinderen kwamen verspreid over het land terecht: de Bijlmer, Rotterdam, Friesland. Vooral haar kleinzoon, de een-na-oudste, kreeg veel te verduren. Mede vanwege zijn adhd werd hij in een gesloten jeugdzorginstelling geplaatst. “Gelukkig is er altijd wel één begeleider die zijn nek uitsteekt en zegt: ‘Die hoort hier niet thuis.’ Hij werd overgeplaatst naar een tehuis, maar werd hier mishandeld.”

Als oma had ze weinig rechten, maar ze bleef ervoor knokken om de kinderen terug te krijgen. “Ik moest mezelf bewijzen aan de jeugdzorg en tegelijk het vertrouwen van de kinderen terugwinnen. Ze hadden het gevoel dat hun oma ze in de steek had gelaten.”

Maandenlang reisde ze wekelijks naar Friesland voor de oudste en langzamerhand mocht ze ook de andere kinderen vaker zien. Ze is inmiddels officieel pleegouder voor vier kinderen en ontvangt ook pleegvergoeding. Eén kind woont bij zijn vader, een ander bij Van Donkelaars zus en de jongste in een pleeggezin. Alle ­kinderen spreken elkaar en hun moeder zo af en toe.

Rijke fantasie

Dat knokken tegen instanties moest Van Donkelaar al op jonge leeftijd leren. Omdat haar ouders simpelweg te veel weg waren voor hun werk, moest ze als meisje bij haar oma wonen. Die kon de zorg niet aan, dus kwam ze in een pleeggezin terecht. “Ik werd daar misbruikt. Maar ik ben altijd een vechter geweest: zodra dat gebeurde, belde ik mijn tante. Ik werd eerst niet geloofd, ik zou een rijke fantasie hebben. Maar ik ging niet meer terug.”

Ze bracht haar jeugd door in een meisjesopvang in Amsterdam en keerde uiteindelijk terug naar haar moeder. Ze kreeg een kind bij haar eerste man, maar is uiteindelijk gescheiden. Na een lange rits banen – van maatschappelijk werker tot taxichauffeur en uiteindelijk weeg- en ijkmeester – zit ze momenteel in de ziektewet vanwege haar zwakke knieën.

Zolderkamer

De kinderen gaan naar school en maken het goed. “Ik merk wel dat ze een flinke knauw hebben gehad. Ze vinden het lastig mensen te vertrouwen, hebben hechtingsproblemen en zijn erg gesloten. Het helpt niet dat ze telkens een nieuwe begeleider vanuit de jeugdzorg krijgen. Ik snap het wel; die mensen zijn meer bezig met administratie dan persoonlijk contact, daar haken ze op af.”

Haar 15-jarige kleinzoon krijgt sinds kort therapie. “Het is een lieve, creatieve jongen. Hij kan gitaar en piano spelen zonder een noot te lezen. Maar soms heeft hij woedeaanvallen.” Van Donkelaar denkt dat een eigen slaapkamer – hij slaapt nu bij zijn zusje – hem goed zou doen. De zolderkamer zou perfect zijn, maar die moet eerst worden opgeknapt en goed geïsoleerd. “De kinderen hebben gewoon wat rust en privacy nodig. En ik wil ze bij elkaar houden – dat is het belangrijkste.”

Pleegouderschap Nederland heeft een tekort aan pleegouders. In 2021 waren er 17.548 pleeggezinnen, maar het aantal nieuwe pleegouders daalt al jaren, terwijl er ook elk jaar ouders stoppen. Eind 2021 wachtten ongeveer 873 kinderen nog op een pleeggezin. Ongeveer 3000 pleegkinderen wonen bij hun grootouders. Wie pleegouder wil worden moet minimaal 21 jaar zijn, aantonen dat je het kind een stabiele leefsituatie kan bieden en openstaan voor begeleiding van een pleegzorgorganisatie. Het maakt niet uit of je alleenstaand bent of een partner hebt; ook maakt het niet uit of je al kinderen hebt. Wel moet de Raad voor de Kinderbescherming het verleden onderzoeken van alle leden van het pleeggezin boven de 12 jaar, en andere relaties die een invloed kunnen hebben op het kind.

